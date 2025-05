'Els claustres', de Víctor García Tur: un gorrión, un cisne negro y una paloma

Víctor García Tur (Barcelona, 1981), premio Sant Jordi 2021 por 'L’aigua que vols', vuelve a dialogar con Alfred Hitchcock tras 'Twistanschauunng' (2008) en 'Els claustres', cuya portada ya evoca la caída –metafórica y real– del inspector de San Francisco Scottie Ferguson (James Stewart).

Fue con la intención de homenajear a 'Vértigo' que este escritor voraz, que no sufre lo que Harold Bloom llamó "la angustia de las influencias", proyectó hace años escribir un libro sobre "el amor tóxico y la locura masculina", cuenta en una nota. Pero no pudo dar forma a su obra hasta que leyó un estudio sobre un tipo particular de asesinas del cine de Hollywood y ver 'Mulholland Drive', de David Lynch. Otro referente lo hallamos en otra novela de Pierre Boileau y Thomas Narcejac (de su 'D’entre les morts' nace 'Vértigo'), 'Celle qui n’était plus', que Henri-Georges Clouzot adaptó a la gran pantalla con el título de 'Las diabólicas' (1955).

Intertexto esencial

Todo este preámbulo es importante porque, en la literatura del inquieto García Tur, el intertexto es esencial: "Escribimos porque nos instigan las obras de los otros que, a su vez, empiezan en otro sitio", dice. Con el registro de la novela negra, 'Els claustres' presenta las peripecias de un joven, Muntadas (el nombre no se revela hasta entrada la novela), hijo de exiliados catalanes en el Nueva York de los 60 que se ve envuelto en una trama que lo supera.

Es un bala perdida, está sin trabajo y se pasa las tardes en el antro de Owen. Aquí es donde va a refugiarse tras encontrarse en una situación incómoda con su pareja y la amiga de esta. Y conoce a Rosa, aparentemente rica y que le encarga seducir a la esposa de su amante para poder casarse con él. Todo parece bien planeado. La recompensa es cuantiosa y no se lo piensa dos veces. Así es como llega a Maud, una especie de ángel intocable que lo deja prendado.

Reconocemos escenas míticas, como la de la fijación por un cuadro, así como decorados, como el típico bar americano del Greenwich Villag y también persecuciones por Nueva York

La intriga se desarrolla como un buen ejemplar de 'série noir' en el cual los papeles parecen intercambiarse. Reconocemos escenas míticas, como la de la fijación por un cuadro, aquí 'Sin título 13', así como decorados, como el típico bar americano del Greenwich Village donde sirven huevos fritos y la camarera se llama Casandra. También persecuciones por las calles de Nueva York tras la esposa cándida que no parece estar bien de la cabeza.

Fiesta de disfraces

Una escena que evoca otro monstruo como Truman Capote y sus glamurosas reuniones es la fiesta de disfraces de pájaros. Ahí es donde Rosa, el cisne negro, le ha indicado que debe abordar a Maud, la paloma. Como en un campo de minas, Muntadas, con su máscara de gorrión, se desenvuelve con descaro entre peces gordos, a la caza de la paloma. La referencia a los claustros toma sentido al final, cerrando el homenaje a 'Vértigo' al tiempo que hace un guiño a la historia del románico catalán.

Cabe señalar como punto fuerte al protagonista, Muntadas, antihéroe que juega al chico malo. Como punto débil, la imbricación de la escena inicial. Hay que destacar asimismo el retrato de ese Nueva York de los 60 donde 10 dólares son una fortuna y el jazz triunfa en los locales nocturnos. En conclusión, García Tur sabe dar un toque personal y sacar lo mejor del género en esta revisitación que no es más que una nueva excusa para desplegar su literatura juguetona.