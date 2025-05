A vueltas con el cuentecillo de la criadilla

Fumata blanca en el Vaticano para anunciar la elección del nuevo Papa. / STEFANO SPAZIANO / EUTOPA PRESS

No existe mayo para mí hasta que Manuel Vicent no nos alicata las meninges progres con su artículo (diatriba, admonición, reprimenda, reconvención, sermón, regaño 'et al'.) en contra de la fiesta de los toros y de la feria de san Isidro de Madrid.

Es una tradición la de esa columna militante que da paso a la barra libre de dimes y diretes, de pasodobles desgarrados, sangres derramadas, puyas a destiempo, protestas contra el espectáculo del bombero torero y sus enanitos: el cuentecillo de la criadilla con su laberinto, su minotauro, sus 'mataores' depresivos y sus figuras retóricas ("Las muñecas de Talavante no tienen hueso", ha dejado escrito Jorge Hermoso). Alamares del traje de luces, reliquias de la liturgia de la taleguilla paquetera. Olor a colonias de supermercado, humo de puro barato, alcoholes de saldo.

La fumata blanca del cónclave romano, tan previsible, contrasta con el contentadizo desenlace de la películade Edward Berger

Este año han competido los alamares isidriles con los alamares a la romana de la curia vaticana. En liturgias y ritos –y ficciones impecables e inmaculadas–, nadie como la Iglesia católica. Su cónclave impoluto sigue llenando temporadas con una narrativa adicta al 'cliffhanger', con un narrador omnisciente bendecido por el Espíritu Santo, con imprevisibles 'plot twists' que ponen en la boca de los espectadores una oooooo de máxima expectación y sorpresa.

La fumata blanca del cónclave romano, tan previsible, contrasta con el contentadizo y deudor de los tiempos desenlace de la película dirigida por Edward Berger. Todo tan correctito, tan revisable, tan inclusivo, tan ideal: tortugas que tratan de escapar, sin sexo definido, caparazón duro con interior flexible, identidades fluidas, compromisos de salón.

Imagen del siglo 'veintihumo'

Mientras tanto, le conceden a Byung-Chul Han el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Bien por Byung. Filósofo dicen. Pensador dicen. Ensayista dicen. Imagen perfecta de este nuestro siglo 'veintihumo'. Lo Byung, si breve, dos veces bueno. Los puristas se rasgan las vestiduras y las habladurías. Los peristas del pensamiento se parten la camisita filosófica, recuperan el fular del cajón de las reliquias y se recogen el pelo en 'ponytail' muy casual porque lo importante –eso dicen al menos los que saben de esto– es tener "un proyecto capilar".

Puro humo. Bien lo sabe León. No el Catorce. León Felipe: "No me contéis más cuentos"

He imaginado un encuentro entre el premiado Han y el espíritu de Benedicto XVI. Discutirían sobre el corazón de Heidegger. Han solo tendría ojos para los zapatitos rojos de Ratzinger. "Extra omnes". El resto es silencio. Puro humo. Bien lo sabe León. No el Catorce. León Felipe: "No me contéis más cuentos". Por lo que parece, ya se han contado todos.