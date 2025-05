Ir de compras, un ritual que habla de nosotros en los libros

No hay barcelonés que no recuerde Vinçon, esa gran tienda de diseño y de modernidad del paseo de Gràcia. Era difícil pasar por ahí y no detenerse en sus escaparates. Se detenían los barceloneses, pero también muchos turistas, porque la fama de Vinçon traspasaba la ciudad. "Entrar en Vinçon era como ir al extranjero, a un extranjero genérico, no a un país concreto". Vinçon cerró en 2015, como tantas otras tiendas regentadas, generación tras generación, por la misma familia. Son muy pocas las que permanecen abiertas.

Este es el caso, recuerda Mercedes Cebrián, de la Perfumería Rosi. Quien regenta actualmente la tienda, "el comercio", tal y como le gusta llamarla a la propietaria, es la hija de los fundadores. Porque hay tiendas que consiguen sobrevivir. Este es el caso también de La Crisálida, una tienda de A Coruña que, explica Cebrián, ha sido comprada por Ramón Santos, "un chico de menos de 40 años que vio peligrar el negocio de un matrimonio a punto de cerrarla por jubilación".

La literatura ha convertido en protagonistas a estos pequeños locales, pero ahora se enfrenta al reto de narrar su cierre y, con él, la transformación de las ciudades: las cadenas y la uniformidad se impone. Desde el título, 'Persianas metálicas bajan de golpe', Marta Sanz alude a la desaparición de estos establecimientos, una desaparición que conlleva, como ya vemos en muchas urbes, la muerte de la vida y de los lazos vecinales. Mayor soledad en ciudades ya de por sí solitarias.