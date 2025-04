'El loco de Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas: un ateo en la corte del Rey de Reyes

A primera vista puede parecer que 'El loco de Dios en el fin del mundo' escapa a lo que Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) ha ido construyendo a lo largo de una carrera literaria jalonada con todos los premios que uno se pueda imaginar. ¿Tiene algo en común esta ficción con 'El impostor', 'Soldados de Salamina' o 'Anatomía de un instante'? ¿Y tiene algo que ver Bergoglio con personajes como Enric Marco, Rafael Sanchez Mazas, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo o Manuel Gutiérrez Mellado?

¿Sigue Cercas queriendo construir un libro con el único elemento, la realidad, que informa todas sus obras? ¿Es esta, otra vez, una novela sin ficción? ¿Hay aquí también un punto ciego, "una pregunta sin respuesta, un enigma irresuelto, [...] un minúsculo lugar a través del cual, en teoría, el lector no ve nada"? Y sobre todo: ¿qué hace un ateo irredento, un anticlerical insobornable y un laicista convencido viajando al fin del mundo, a Mongolia, con la cabeza visible de la Iglesia en la Tierra?

Pocos inicios tan fulgurantes como este: "Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo".

Sucesión de preguntas

La columna vertebral está configurada por una sola obsesión que se repite y se repite y se vuelve a repetir como el mantra blasfemo y temerario de un hijo en la corte del Rey de Reyes empeñado en llevar a su madre la respuesta infalible de esta cabeza visible de Dios en la Tierra: ¿verá a su marido más allá de la muerte? ¿Es creíble lo increíble?

La clave que sostiene el armazón de este libro fenomenológico no tiene que ver con discusiones peregrinas, pero sí con los pensamientos de un escritor que es genial porque es un Cercas en estado de gracia: "Me pregunto quién es de verdad Francisco, o más bien quién es de verdad Bergoglio, me pregunto si Francisco y Bergoglio son la misma persona, o si Francisco es simplemente un personaje interpretado por Bergoglio como un actor interpreta un papel en un escenario, me pregunto quién es la persona que se esconde bajo el personaje, la cara que se oculta bajo la máscara, me pregunto quién es el Bergoglio auténtico, cuál es el secreto que oculta el papa Francisco, si es que oculta algún secreto. Y justo en ese momento, apenas formulada esa pregunta o sucesión de preguntas, me duermo".

No se pierdan el nervio del libro: los diálogos de un escritor insaciablemente preguntón y atento como pocos a no dedicarse al arte de la prudencia, sino más bien a ensanchar los límites de una temeridad dialéctica de altos vuelos. La llamada de un número oculto le ofrecía a Cercas la oportunidad (se diría que increíble como increíble es la resurrección de la carne) de adentrarse sin ningún tipo de restricción por los vericuetos del Vaticano para dialogar con las personas que gobiernan la institución más antigua del mundo. Ahí está la otra cara del libro: las conversaciones con Fernández, Fazzini, Ruffini, Spadaro, Tornielli, Brunelli, Tolentino, Munchi…

Batiburrillo de géneros

La cuestión nuclear tiene que ver con el tipo de texto que ha pergeñado Cercas: "Un libro distinto, tan extravagante como fuera posible, una mezcla de crónica y ensayo y biografía y autobiografía, un experimento friki, un cajón de sastre, a ser posible un banquete con muchos platos, una locura solidaria con la demencia del loco de Dios, un experimento alegre y chiflado, un batiburrillo de géneros en cuyo corazón centellearan, como pedazos ardientes de lava en un cráter activo, la resurrección de la carne y la vida eterna".

También es "una búsqueda, una especie de 'thriller', una persecución, porque iba a tratar de un loco que persigue a otro loco hasta el fin del mundo". Y claro, sí: el mapa pocas veces visto de cómo funciona intramuros el Vaticano ("un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma"), de qué piensa el Papa y de los entresijos de una institución que dicta razones espirituales a millones de seres humanos y que es tanto un amalgama de poder religioso y mundano como el centro ingobernable de una institución geopolítica que mide con cautela cada paso que da.

En realidad no parece un libro sobre el Papa. Es cierto que aparece "un dibujo ambivalente, poliédrico, inasible, con un fondo por momentos turbio, como si a medida que me acercara a él se volviera más borroso y no más claro, como si hubiera en él alguna cosa que no encaja, un desajuste íntimo, una falla profunda, como si el papa fuera el papa y no fuera el papa, como si ese hombre padeciera una duplicidad intrínseca".

Pero es también un viaje al centro luciferino de un escritor angustiado tras haber perdido la fe con su lectura de aquel irredento Miguel de Unamuno tratando de cuadrar el círculo en 'San Manuel Bueno, mártir'. El punto ciego e irresoluble de Cercas está conformado por un deseo inconfesable: regresar una y otra vez a esa "ausencia tangible" de la que habla en el apoteósico final de un libro que sublevará tanto a la derecha como a la izquierda, demostrando por qué es un escritor indómito, inconveniente e inclasificable. Con toda seguridad.