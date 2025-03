'Marca de resistencia', de Alejandro Basteiro: casualidades recurrentes y circulares

No es el escritor el que percibe el sentido del mundo y lo restablece de acuerdo con un orden estético diseñado 'a priori', sino que es aquel que oye "un nodo extraño en el tejido de lo real donde confluyen tranquilamente la poesía y el asesinato". Extraña teoría del conocimiento: la poesía ensamblada con el homicidio como médula de la poética de Alejandro Basteiro (La Felguera, Asturias, 1983), autor que es probable que no les diga nada –todavía– y que publica por primera vez (a los editores de 'La cadena trófica', albricias eternas y todos mis respetos) un libro monumental porque de monumentos es de lo que se trata aquí.

'Marca de resistencia' es tanto un conjunto de relatos como un ensayo con episodios biográficos de altos quilates en la primera capa; en la segunda, la única que cuenta, una escritura en estado de gracia arriesgando el murmullo silencioso de las correspondencias de Charles Baudelaire, la unidad de todas las cosas, "una sintaxis errónea [...] que genera una semántica inédita".

Es realmente increíble que sea este su primer libro (publicado, claro está). Y es increíble que se pueda escribir así haciendo que el "cuándo [sea] solo un paño caliente de verosimilitud. Un guiño nervioso a la mimesis". Pocas, muy pocas veces he visto un trastocamiento de lo real como si fuera "una maldición arrastrada, [...] un superpoder incontrolable que a veces se invoca solo, a destiempo, y no hace más que complicar la trama". El desvío de la cita inicial de Mei-mei Berssenbrugge –"y el horizonte es solo un desvío donde ya no vas a lo hondo sino a lo ancho, pero vas"– marca el centro resistente de una poética plagada de felices casualidades recurrentes conformada por el centro de una diana que nunca se alcanza.

Poética melancólica

Si admitimos que este es un libro de relatos (y es mucho admitir), debemos aceptar que la poética melancólica de Basteiro –no se pierdan el análisis luminoso de lo depresivo en la literatura de David Foster Wallace– no se dedica a contar el mundo, sino a volverlo más extraño, a generarlo con lo distinto semejante y a profanarlo a través de la lógica de la invención presente en escritores y artistas convertidos en un simulacro estilizado de lo intangible. Lo que queda, la ruina, es el objeto desplazado contado como si.

En la diana de este libro se dibuja una fuerza desplazada de la escritura antes que de la literatura

Quiere pergeñar Basteiro una hermenéutica de la duplicidad que se configura como "repetición y circularidad", como vuelta a lo mismo y que afirma haber visto en los relatos de Lorrie Moore, la literatura de Agustín Fernández Mallo y Roberto Bolaño, 'Los años' de Annie Ernaux y 'Medusa' de Ricardo Menéndez Salmón. En el mundo creativo de artistas, músicos, cineastas y deportistas a la intemperie, centro del asunto y que consiste en "una turbulencia del paisaje y una invasión a degüello del sentido de las cosas": Alejandro Quincoces, Robert Smithson, Mark Rothko, Toni Kroos, Richard Long, Greg Anderson, Stephen O’Malley y David Fincher.

Y sí. En la diana de este libro se dibuja una fuerza desplazada de la escritura antes que de la literatura: formulaciones y estructuras como el ordenamiento visible de una voz que se alimenta de casos fallidos, de grietas semánticas y sintácticas, de huecos ruinosos que se desvían hacia ejercicios mentales invirtiendo los términos; la locura como la marca de resistencia de la lucidez y el objeto físico como "un recipiente al que te asomas para no ver nada". Dios, ¡qué libro!