Anya Niewierra, escritora: "Descubrí tarde que tenía el talento de la narrativa, de contar historias, dentro de mí"

Junio de 2018, Le Puy-en-Velay (Francia). Anya Niewierra (Kerkrade, Países Bajos, 1964) se encuentra de visita en la ciudad para participar en la asamblea general de la Federación del Camino de Santiago. Como cada mañana, sale a correr muy temprano. A lo lejos ve un grupo de peregrinos subiendo las escalinatas de la catedral y la serenidad que ve en sus rostros le conmueve. Más tarde, regresa al lugar con algunos compañeros. "Iba andando unos pasos por detrás de ellos, quizá 100 metros, y en cierto momento me detuve, porque en medio de aquella pista, en una zona tan agreste, noté la luz, la magia, el recogimiento. No sé qué me pasó, pero se me pusieron los pelos de punta y me dije a mí misma que tenía que escribir un libro sobre el Camino de Santiago", cuenta.

Ese libro se titula, precisamente, 'El Camino' y es un 'best seller' en su país, donde ha conquistado a más de 600.000 lectores, que ha sido traducido al inglés, el italiano, el francés, el polaco, muy pronto al alemán y, desde hace poco, también al castellano y el catalán. Y no solo eso: en 2023 le valió el NS Audience Award, el premio del público más importante de los Países Bajos, y es uno de los cinco títulos que tiene en la lista de libros más vendidos de su país, todo un hito. “Y en la última etapa de mi vida… ¡Dios tuvo un buen día cuando me creó, ja, ja, ja! He tenido mucha suerte”, subraya Niewierra, nacida en el seno de una familia católica e hija de un minero, que gracias a un cambio que se introdujo en los años 60 en el sistema educativo neerlandés pudo estudiar en una escuela privada, en la abadía de Rolduc, donde aprendió francés, inglés y alemán, además de latín y griego.

32 años dedicada al turismo

“La mitad de los profesores eran religiosos y la otra mitad laicos. La educación era muy estricta, pero maravillosa. Allí empecé a interesarme por la cultura, el arte, la filosofía, la geografía y otros países”, detalla. No es extraño, pues, que estudiara Turismo y que con solo 28 años se convirtiera en directora general de la Oficina de Turismo de Limburgo (una de las 12 provincias que conforman los Países Bajos), cargo importante que ha desempeñado durante 32 años. Ahora, jubilada desde el pasado 31 de diciembre, se dispone a disfrutar al cien por cien de una habilidad que no fue consciente que tenía hasta llegar a la cincuentena. “Siempre he sido muy creativa, desde niña. Me gustaba dibujar, pintar, escribir… De los 10 a los 18 años incluso escribí un diario, una decena de cuadernos en total, pero poco más. Hasta que, en 2010, con motivo del 125º aniversario de la oficina de turismo que dirigía, tuve que escribir un texto y descubrí que llevaba el talento de la narrativa, el de contar historias, dentro de mí”.

Animada por el buen sabor de boca que le dejó a experiencia, pronto publicó 'Vrij uitzicht' (Vista sin obstáculos, 2013) y después 'Het dossier' (El dosier, 2017) y 'Het bloemenmeisje' (La niña de las flores, 2019). Pero 'El Camino' (2021) supuso el gran punto de inflexión. En este 'thriller' se mete en la piel de Lotte Bonnet, una mujer feliz que vive en el sur de Limburgo con su marido Emil, un exrefugiado de Bosnia que decide recorrer el Camino de Santiago francés para celebrar que ha superado un cáncer. Pero, una vez allí, Emil se suicida, dejando a Lotte devastada. Un año después, la protagonista emprende el mismo recorrido para intentar comprender tan trágica decisión y descubre que el hombre con quien estuvo casada le mintió durante dos décadas.

Una experiencia "intensa y difícil"

“Puede parecer una frase hecha, pero a mí el Camino de Santiago me ha cambiado la vida, no sola la profesional, también personal. Cuando decidí escribir este libro, quise recorrer parte del trayecto para investigar. No me preparé, no me entrené, así que durante los primeros días fue una experiencia muy intensa y difícil, con una pesada mochila a la espalda y caminando constantemente. Noté músculos que desconocía que tenía de tanto que me dolían. Pero desde el primer día que empecé a caminar, se me olvidó que estaba allí para preparar un libro, me dediqué a disfrutar de la naturaleza, a ser consciente de mi cuerpo, a recrearme en mi soledad… Me tocó de lleno y, a las tres semanas, fui totalmente consciente de mi transformación, de que había cambiado mi perspectiva sobre algunos aspectos de mi vida, y quise saber si era algo universal”, afirma la autora, que acaba de publicar en su país 'De nomade' (El nómada), otro éxito incuestionable.

Esa es la premisa de la que parte el libro: ¿puede un "hombre malvado" -en el sentido amplio de la palabra- sentir la espiritualidad del Camino de Santiago? Y, lo que es más importante, "¿pueden un lugar y la gente de la que te rodeas cambiar tu manera de pensar y de actuar?". Niewierra está convencida: “El mal existe, hay muchos comportamientos que lo atestiguan [ahí está la guerra de los Balcanes, a la que se retrotrae en la obra], pero las personas pueden evolucionar para bien si se responsabilizan de su pasado”. Si desean comprobarlo en primera persona, pueden recorrer el Camino de Santiago y quizá se encuentren con una escritora holandesa. “Mi idea es terminarlo, a lo mejor en primavera, ahora que tengo más tiempo. Quiero llegar a Compostela y culminar esta experiencia tan maravillosa”.

'El Camino' Autora: Anya Niewierra Traducción: Beatriz Jiménez López Editorial: RBA 416 páginas. 21 euros