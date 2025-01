José Moreno: "Quise ser futbolista, pero no luché por ello como sí he hecho con la literatura"

Como muchos niños, de pequeño fantaseaba con ser futbolista y emular a Mágico González, el mítico delantero salvadoreño que militó en el Cádiz en los 80. "Pero nunca luché por ello, jugaba sin determinación", reconoce José Moreno (Cádiz, 1981). A esa conclusión llegó ya cumplida la treintena y decidió entonces que, si bien ya era tarde para convertirse en un as del balón, aún estaba a tiempo de cumplir su otro sueño: ser escritor. Y aunque todavía le cuesta definirse como tal, cada día está más cerca de creérselo, sobre todo tras la publicación del libro de cuentos 'Gagarin o la triste certeza de viajar solo', una de las gratas sorpresas de 2024.

En las últimas semanas lo han comparado con Raymond Carver, Lucia Berlin, Richard Ford, James Salter, David Foster Wallace... maestros del relato breve, por lo que no es de extrañar que viva este momento con "una mezcla de felicidad y vértigo". "Nunca he sentido presión a la hora de escribir, porque a mí no me leía casi nadie, pero ahora… no quiero defraudar ni tampoco defraudarme. Aunque por encima de todo quiero seguir disfrutando de este 'hobby', porque tengo claro que vivo de mi negocio y que, en mi caso, la literatura es para gozarla y para vivirla», argumenta.

Ese negocio del que habla es La Cápsula, que abrió en 2018 en la gaditana calle de José del Toro y que aúna libros, música y ropa con cierto estilo alternativo. No es su primera aventura tras un mostrador: antes regentó El Indiegena, dedicado solo a moda. "Estuvo abierto durante 12 años, hasta que noté que ese ciclo había acabado y que necesitaba un cambio. Pero no quise romper con todo, sino darle una vuelta a la idea de tienda cultural y sumar discos y libros a las prendas que ya vendía, sobre todo los discos y libros que a mí me interesan", detalla.

Con su propio estilo

Quién sabe si el contacto directo con los lectores fue un acicate, pero lo cierto es que un año después publicó su primer libro, también de cuentos, 'Los nadadores de plomo' (Titanium, 2019). Ahí vertió gran parte de lo aprendido en la universidad (es licenciado en Filología Hispánica), en un taller de creación literaria, en un curso de español para extranjeros e incluso durante los seis meses que trabajó en Inglaterra. "Siempre me han gustado el estilo poético de Manuel Rivas y las tramas de Juan Bonilla. También la sencillez de Mario Benedetti. Yo aprendí de ellos, pero creo que, gracias a mis vivencias, a mis lecturas y a mis relaciones, voy creando mi propio estilo… o al menos algo muy aproximado".

A saber: frases cortas y concisas; lenguaje directo y accesible; diálogos que "oxigenan la lectura"; atmósferas que recuerdan más al EEUU profundo que a la luminosa Cádiz; toques de misterio y "mal rollo"; referencias a la cultura pop; personajes abatidos, solitarios, "con ganas de escapar pero con poca voluntad para hacerlo"…

Compañera salvavidas

"Ninguno soy yo –aclara–, pero tienen reacciones, formas de ser y estar, en las que me veo reflejado. De hecho, cuando ya llevaba varios relatos escritos, me percaté de que el protagonismo masculino era bastante más alto que el femenino, y de que estaba escribiendo en primera persona. Pensé que quizá debía corregirlo, pero enseguida comprendí que necesitaba seguir escribiendo de esa forma porque era lo que en ese momento me pedía el cuerpo". Pasaba entonces por una situación complicada (una separación sentimental) y la literatura fue su salvavidas. "Me ayudó a sacar de dentro el dolor pero también se convirtió en mi compañera y mi amiga más fiel". Y lo sigue siendo.

Por cierto... no busquen al cosmonauta Yuri Gagarin en las páginas del libro, no lo encontrarán. "Es una metáfora de ese hombre recogido y huidizo, pero algunos lectores me han echado en cara que no aparezca y ahora me siento un poco mal... Ja, ja, ja".