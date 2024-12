Emilio Aragón, el abuelo contador de historias

Payaso, humorista, músico, compositor, cantante, director de orquesta, cineasta, actor, guionista, presentador, escritor, productor, empresario… Resulta difícil hablar de Emilio Aragón (La Habana, 1959) sin olvidar alguno de sus numerosos talentos, aunque a él le bastan solo tres palabras para presentarse: "contador de historias".

"Desde que tiene un uso de razón, el ser humano explica y escucha relatos. Nos gusta contarlos y que nos los cuenten porque es como un psicoanálisis colectivo", argumenta. De hecho, él lleva toda la vida contando esas historias "con las que aprendemos a ser nosotros mismos, a comportarnos en comunidad, a relacionarnos con los demás": la última lleva por título 'Telmo Lobo. El misterio del capitán' y es su primera novela dirigida al público infantil y juvenil.

Encargo de sus nietos

"Nada me ha emocionado más en los últimos años que escribir este libro", asegura. Y no es para menos, pues es un encargo de sus cuatro nietos, de entre uno y 10 años e hijos de su primogénita, Icíar. Para ellos no es Milikito, el más joven de los integrantes de 'Los payasos de la tele'; ni el ciudadano anónimo que seguía la interminable línea blanca en 'Ni en vivo ni en directo'; ni el presentador de los exitosos concursos 'Vip noche' y 'El juego de la oca'; ni el cantante de 'Te huelen los pies', 'Cuidado con Paloma' y otras hilarantes y pegadizas canciones; ni el doctor Martín, protagonista de la serie 'Médico de familia'. Para Martín, Aruca, Teo y Cuba es Bebo, el abuelo que les explica historias mientras cenan.

"He escrito desde la libertad, sin pensar que era una novela infantil o juvenil, tratando al niño o al preadolescente como si fuera un adulto"

'Al principio eran cuentos inventados sobre la marcha, muy sencillos –prosigue–, pero fui añadiendo personajes, complicando las tramas, alargando los desenlaces... Y mis nietos, sobre todo Aruca, empezaron a pedirme insistentemente que los escribiera. ¿Y cómo iba a negarme? He tardado un año en ponerlo todo sobre papel y parece que el resultado les ha gustado porque ya me han pedido que vaya a su colegio a leerlo'.

No es mala idea si tenemos en cuenta que 'Telmo Lobo' toca temas claves a esas edades como el acoso escolar, la dislexia, la ausencia de los padres, la pérdida de un ser querido… "Yo he escrito desde la libertad, sin pensar que era una novela infantil o juvenil, tratando al niño o al preadolescente como si fuera un adulto, y esos temas les interesan porque les afectan. No hay ningún tema que no podamos abordar con nuestros hijos o nietos. Eso lo aprendí de mi padre, que siempre me habló de tú a tú'.

Homenaje a Miliki

Su padre fue el gran payaso Miliki, icono infantil para varias generaciones. "Hace 12 años que murió y sigo echándolo mucho, mucho de menos. Tanto, que en todo lo que hago está presente, también en esta novela, que no deja ser un homenaje a él y a la familia. Además de mi padre, era mi compañero y amigo, y daría lo que fuera por volver a hablar con él, un deseo que se refleja en el libro".

También hay guiños a 'Moby Dick', 'La historia interminable', 'Los cinco'… "Destila todo lo que leí de pequeño. En cierta manera es una mezcla de novela de aventuras, fantasía y ciencia ficción protagonizada por unos niños que tienen algunos rasgos de mis nietos, que son los que hoy dan sentido a mi día a día. Cuando tenía 30 y 40 años, me perdí muchas vivencias de mis hijos por el trabajo , y con mis nietos no me las quiero perder".

"Cuando tenía 30 y 40 años, me perdí muchas vivencias de mis hijos por el trabajo , y con mis nietos no me las quiero perder"

¿Ni por un gran proyecto de televisión? "No, ni pensarlo. Hubo un momento a finales de los 90 en que no podía salir a la calle, vivía prisionero de la fama. Hasta que mi mente dijo basta: acabé lo que tenía en marcha y me marché con mi familia a Boston todo un año. Fue la mejor decisión, no me arrepiento. Estoy muy cómodo en un segundo plano, disfrutando de mi abuelidad, pensando ya en la continuación de 'Telmo Lobo'. Y me encanta que nuevas generaciones, que no me conocieron entonces, ahora estén descubriendo a un artista que se llama Emilio Aragón".