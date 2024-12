Con mi librito sabanero

Árbol de Navidad hecho con libros. / ARCHIVO

Voy a cerrar un año más periférico y consumible que ninguno. Mi última pieza de 2024. La próxima vez que nos encontremos aquí habremos comenzado un nuevo año. A mí me vale, no se crean. Ando con pocas exigencias últimamente. "No anheles la respuesta. / Estar es suficiente". Con estos dos versos cierra Juan Bonilla su poema 'Estar'. Estar, solo estar, ya ven ustedes. Sin muchas más exigencias. Quedarse un poco más en el pelotón, pedaleando a ritmo, al rebufo, tapado, protegido del viento y de los cortes producidos por los abanicos insospechados. Seguir regateando con cierto estilo a los oponentes más aguerridos, escapar del aliento en tu nuca del defensor que te acosa en la carrera, salvar las zancadillas rastreras que te lanzan desde cualquier lugar del terreno de juego. Y seguir jugando.

Mientras tanto, por ahora, vuelta a la postal navideña. Polvorones, peladillas, almendras, turrones, portales de Belén, abetos de mentira, nacimientos de mentira también, niños de pega, padres putativos, reyes sin reino, burritos sabaneros o sabandeños, burritos bisbales, 'ai guana güis yu a merri crismas', le traen regalos en su humilde zurrón, 'ropopompón' (o como se escriba). Y el año que, a pesar de todo, se cierra con más venas que gloria. Un año en el que ha venido la poesía y ha tenido tus ojos.

Un año con libros alicatados hasta el techo y libros con gotelé tapando las imperfecciones de la pared. Un año con libros embutidos de tal manera que con ellos hacemos de tripas, corazón. Libros videntes y evidentes que van donde va la gente. Un año con libros rectos, agudos y obtusos. Libros correctos, peliagudos. Libros 'ayusos'. Un año con libros escritos con inteligencias artificiales y de artificio. Un año que se cierra con fríos que no sabíamos que existían, con escalofríos a destiempo. Libros químicos y venenosos, libros con esperanza y convencimiento.