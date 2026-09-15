Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaPremios EmmyAlfombra roja EmmyCamp Nou ChampionsIPCMontoroCoches eléctricosEntrevista Pedro SánchezShakiraOasis BarcelonaIA
instagramlinkedin

Series

Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril.

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las series que han triunfado en los Premios Emmy 2026 se pueden ver en España a través de diferentes plataformas de streaming. Entre las grandes ganadoras están The Pitt, disponible en Max, que volvió a llevarse el premio a Mejor serie dramática; La maldición de Widow's Bay, en Apple TV+, que ganó el Emmy a Mejor comedia; y DTF St. Louis, también en Max, que consiguió el premio a Mejor miniserie.

Además, otras producciones premiadas están disponibles en plataformas como Netflix y Apple TV+. En Netflix se pueden encontrar series como The Beast in Me y Beef, mientras que Apple TV+ ofrece títulos premiados como Pluribus, The Studio y Severance. Por su parte, Hacks, otra de las series destacadas de los Emmy, se puede ver en Max.

A continuación, una lista de las 10 series principales, sus premios y dónde verlas.

The Pitt — Mejor serie dramática — HBO Max

La maldición de Widow’s Bay — Mejor serie de comedia — Apple TV+

DTF St. Louis — Mejor miniserie — HBO Max

Pluribus — Mejor actriz dramática para Rhea Seehorn — Apple TV+

Hacks — Mejor actriz de comedia para Jean Smart — HBO Max

The Beast in Me — Mejor actor en miniserie para Matthew Rhys — Netflix

Slow Horses — Mejor dirección en drama — Apple TV+

The Diplomat (La diplomática) — Mejor actriz secundaria en drama para Allison Janney — Netflix

Task — Mejor actor secundario en drama para Tom Pelphrey — HBO Max

Noticias relacionadas

South Park — Mejor programa de animación — Paramount+ / Comedy Central

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ron Wood, corazón ‘stone’ y memoria fibrosa del rock’n’roll en un memorable concierto en Barcelona, “mi segundo hogar”
  2. Cantantes catalanes con Extremadura en el corazón: Estopa, Aitana, Dolo Beltrán...
  3. HBO se enfrenta a nuevos problemas por la serie de 'Harry Potter': 'Todos están indignados
  4. Lady Gaga da a luz a su primer hijo
  5. El regreso más esperado: Oasis anuncia una nueva gira con dos conciertos en Barcelona
  6. La música de la Mercè 2026: 5 conciertos singulares entre el centenar de propuestas gratuitas
  7. Concierto de Oasis en Barcelona: cómo conseguir entradas, registro y precios
  8. Olivia Cooke, de vuelta en 'Slow horses': 'Es complicado protagonizar una serie de HBO y una de Apple al mismo tiempo

La Mercè 2026 suma escenarios con Glòries, Port Olímpic y Park Güell y llega a todos los distritos

La Mercè 2026 suma escenarios con Glòries, Port Olímpic y Park Güell y llega a todos los distritos

Sorogoyen, Alana S. Portero y una veintena de participantes apoyan un boicot contra un festival financiado por Allianz por su apoyo a Israel

Sorogoyen, Alana S. Portero y una veintena de participantes apoyan un boicot contra un festival financiado por Allianz por su apoyo a Israel

Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy

Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy

Los mejores 'looks' de los Premios Emmy 2026: de Zendaya vestida de joya al oro líquido de Selena Gomez

Los mejores 'looks' de los Premios Emmy 2026: de Zendaya vestida de joya al oro líquido de Selena Gomez

La respuesta más buscada sobre Oasis: ¿Qué álbum publicó en 1995?

La respuesta más buscada sobre Oasis: ¿Qué álbum publicó en 1995?

De Barcelona a Knebworth: estas son las 11 ciudades que Oasis ha escogido para la gira 2027

De Barcelona a Knebworth: estas son las 11 ciudades que Oasis ha escogido para la gira 2027

Polémica en los Emmy por la ausencia de Chuck Norris y otros famosos actores fallecidos en el 'In memoriam'

Polémica en los Emmy por la ausencia de Chuck Norris y otros famosos actores fallecidos en el 'In memoriam'

Los 10 momentos clave de unos Emmy marcados por 'La maldición de Widow's Bay'

Los 10 momentos clave de unos Emmy marcados por 'La maldición de Widow's Bay'