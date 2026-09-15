Sorogoyen, Alana S. Portero, Rodrigo Cuevas y una veintena de participantes apoyan un boicot contra un festival financiado por Allianz por su apoyo a Israel

Una veintena de artistas, escritores, cineastas y filósofos han firmado un manifiesto de boicot al Festival de las Ideas que se celebra esta semana en Madrid financiado por la aseguradora Allianz por su apoyo a Israel. Entre los firmantes figuran el cineasta Rodrigo Sorogoyen, los escritores Sergio C. Fanjul y Alana S. Portero, la filósofa Laila Yousef Sandoval, los músicos El Niño de Elche y Rodrigo Cuevas y periodistas y comunicadores como Nerea Pérez de las Heras y Carlos del Castillo. Responden así a las petición de la Campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS), de que se posicionen ante su patrocinador principal, Allianz, señalado por financiar la deuda pública israelí.

Así, a través de un comunicado, los firmantes han anunciado que suspenden su participación en esta edición "hasta que el festival no se comprometa públicamente a desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino".

Entre los firmantes figuran también historiadores, periodistas y comunicadores que tenían previsto participar en los debates, conferencias y mesas redondas del Festival de las Ideas organizado conjuntamente por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica con financiación de Allianz.

Del 17 al 20 de septiembre

El festival, que se celebra en Madrid del 17 al 20 de septiembre, plantea debates sobre filosofía, historia y el pensamiento en plena calle, con un escenario principal en la Plaza de España y eventos en El Museo del Prado, el Reina Sofía o la Fundación Telefónica, entre otros.

En su texto, los firmantes señalan que un Festival de las Ideas basado en la reflexión "no puede, al mismo tiempo, contribuir a blanquear a los actores económicos que permiten que tenga lugar un exterminio, una ocupación y un apartheid".

El comunicado, publicado por varios firmantes en sus redes sociales, señala que han decidido "poner en suspenso" su participación hasta que el festival no se comprometa públicamente a "desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino".

No es un espacio neutro

Según el texto, la cultura no es un espacio neutro, sino "un campo atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y conflictos políticos" y Allianz es "el mayor comprador extranjero de bonos israelíes", con al menos 2.670 millones de dólares acumulados.

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Por ello, subraya que "para Israel, la venta de estos bonos ha sido crucial para financiar el genocidio, la limpieza étnica y el apartheid en Palestina y las guerras en Líbano e Irán" y que confían en que esta iniciativa "sirva para abrir una reflexión colectiva y para que el festival revise sus vínculos".