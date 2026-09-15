Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía 2026 por 'Sala Augusta seguit de Llengua materna’

El escritor mallorquín Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972) ha ganado el Premio Nacional de Poesía 2026 con su obra ‘Sala Augusta seguit de Llengua materna’ (Proa), según el fallo del jurado dado a conocer este martes.

El jurado del premio, que convoca el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros, ha reconocido "su capacidad para transitar, con idéntica genialidad, desde el lenguaje arrebatado de la denuncia histórica hasta la delicadeza del espacio doméstico". En un poemario, indica el fallo, "de doble evocación de la memoria del poeta", que "trenza con maestría la historia colectiva y la intimidad familiar".

Estructurado en dos partes diferenciadas, la primera, 'Sala Augusta' es un único poema de verso largo y libre, que alude al horror de la Guerra Civil desde un cine en el centro de Palma que fue prisión. Su lenguaje, dice el acta, "suspendido entre la lírica y la crudeza, hace fluir el relato por un tránsito trágico de muertes de inocentes, invocando con urgencia la piedad y la necesidad del recuerdo".

"Tierna melancolía"

‘Llengua materna’ constituye la otra cara de esta moneda memorialística. Desde una "tierna melancolía", el poeta rinde homenaje a la figura de la madre y a una infancia humilde marcada por las mujeres que sostenían el hogar trabajando para la industria del calzado.

La obra ha obtenido también este año el Premio de la Crítica en Lengua Catalana de poesía o el premio Cavall Verd de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), entre otros reconocimientos.

Licenciado en Filología catalana por la Universitat de les Illes Balears, Alzamora se dio a conocer con el poemario ‘Rafel’ (1994; Premio Salvador Espriu). Es autor de novelas como ‘Sara y Jeremías’ (premio Ciudad de Palma 2002), ‘La piel y la princesa’ (premio Josep Pla 2005), ‘Miracle en Llucmajor’ (2010), ‘Crimen de sangre’ (premio San Jorge 2011), ‘Dos amigos de veinte años’ (2013), ‘Rabia’ (premio Òmnium a la Mejor Novela del año 2022) y ‘El Federal’ (2024).

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Sus últimos libros de poemas son ‘La parte visible’ (2009, premio Carles Riba) y ‘La pulcritud’ (2018, premio Crítica Serra de Oro) y su obra ha sido traducida al francés, el italiano, el castellano, el inglés, el portugués, el polaco y el danés.