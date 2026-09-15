La respuesta más buscada sobre Oasis: ¿Qué álbum publicó en 1995?

La gincana para conseguir entradas para los dos conciertos de Oasis en Barcelona (10 y 11 de julio), dentro de una gira anunciada este lunes que incluye 10 paradas más, ha empezado. Desde ayer mismo los interesados en ver el regreso de los hermanos Gallagher a la capital catalana (o en cualquiera de las otras ciudades en las que actuarán) se tienen que registrar a través de la web de la banda británica. Esta será la única manera de comprar entradas y hay de tiempo hasta el 17 de septiembre a las 17 horas (hora española) para hacerlo.

Los Gallagher se dan un baño de masas con el estreno del documental de Oasis en Londres / EPC

Entre otras cosas, durante el proceso se debe poner las tres ciudades en las que te gustaría ver a Oasis. Una vez hecho, los agraciados recibirán entre el 24 y el 27 de septiembre un código para optar a comprar de manera escalonada los tickets, un proceso que se culminará del 25 al 27 de septiembre a través de Ticketmaster.

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Pero una pregunta emerge cuando uno avanza durante el formulario, algo que sirve para hacer una criba de fans... o, mejor dicho, para intentar despistar a los malditos bots. Y dar con (o asegurar) la respuesta ha disparado las búsquedas en internet. Como si uno estuviera en medio de un Trivial, ahí va una pregunta de quesito: '¿Qué álbum publicó Oasis en 1995?'. El programa despliega todas las opciones de discos del grupo. Y ahí, efectivamente, está la correcta: '(What's the Story) Morning Glory?'. La angustiosa gincana sigue su curso.