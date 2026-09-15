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Gira de regreso

La respuesta más buscada sobre Oasis: ¿Qué álbum publicó en 1995?

El regreso más esperado: Oasis anuncia una nueva gira con dos conciertos en Barcelona

Noel (izquierda) y Liam Gallagher (derecha), de Oasis, en una imagen de archivo.

Noel (izquierda) y Liam Gallagher (derecha), de Oasis, en una imagen de archivo. / ZAK HUSSEIN

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La gincana para conseguir entradas para los dos conciertos de Oasis en Barcelona (10 y 11 de julio), dentro de una gira anunciada este lunes que incluye 10 paradas más, ha empezado. Desde ayer mismo los interesados en ver el regreso de los hermanos Gallagher a la capital catalana (o en cualquiera de las otras ciudades en las que actuarán) se tienen que registrar a través de la web de la banda británica. Esta será la única manera de comprar entradas y hay de tiempo hasta el 17 de septiembre a las 17 horas (hora española) para hacerlo.

Los Gallagher se dan un baño de masas con el estreno del documental de Oasis en Londres

Los Gallagher se dan un baño de masas con el estreno del documental de Oasis en Londres / EPC

Entre otras cosas, durante el proceso se debe poner las tres ciudades en las que te gustaría ver a Oasis. Una vez hecho, los agraciados recibirán entre el 24 y el 27 de septiembre un código para optar a comprar de manera escalonada los tickets, un proceso que se culminará del 25 al 27 de septiembre a través de Ticketmaster.

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Pero una pregunta emerge cuando uno avanza durante el formulario, algo que sirve para hacer una criba de fans... o, mejor dicho, para intentar despistar a los malditos bots. Y dar con (o asegurar) la respuesta ha disparado las búsquedas en internet. Como si uno estuviera en medio de un Trivial, ahí va una pregunta de quesito: '¿Qué álbum publicó Oasis en 1995?'. El programa despliega todas las opciones de discos del grupo. Y ahí, efectivamente, está la correcta: '(What's the Story) Morning Glory?'. La angustiosa gincana sigue su curso.

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