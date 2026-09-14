Woody Allen rodará en Madrid y Aranjuez con Alexi Wasserm, Jemima Kirke y Peter Vives

Las actrices Alexi Wasserm y Jemima Kirke (ambas coincidieron en 'Girls'), junto al español Peter Vives ('El tiempo entre costuras', 'Velvet') encabezan el reparto de la película madrileña de Woody Allen, que rodará a partir del 5 de octubre sobre todo en el centro de la capital con algunas escenas en Aranjuez (Madrid).

Completan el elenco el neozelandés Marton Csokas ('El Señor de los Anillos', 'The Equalizer') y Jakob Oftebro ('Kon-Tiki', 'Hamilton'), , según ha anunciado este lunes en un comunicado Wanda Visión, una de las productoras.

El próximo 1 de octubre se darán más detalles sobre el rodaje y sus protagonistas, "en una película en la que Madrid no será un simple escenario, sino que se convertirá en un personaje más", asegura la nota, durante una rueda de prensa que tendrá lugar en una de las localizaciones del rodaje, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

La película, denominada provisionalmente 'Wasp 2026', contará con el patrocinio tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital, que consideran que la película "promocionará la región en todo el mundo", ya que se rodará íntegramente en la comunidad y en su título incluirá el nombre de Madrid.

Cuenta con un contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid para fomentar el turismo en la región con la película número 51 del director neoyorquino.

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Woody Allen ha rodado en el pasado películas como 'Midnight in Paris', 'Rifkin's Festival', que rinde homenaje a la ciudad de San Sebastián, y 'Vicky Cristina Barcelona', en la capital catalana.