'Sonrisas y lágrimas' y 'Mamma Mia!' inauguran la temporada de musicales en Barcelona

'Mamma Mía!', uno de los musicales más populares desde su estreno en España en 2004, regresa a la cartelera barcelonesa con una nueva producción que ha triunfado en Madrid tres temporadas. El montaje de ATG Entertainment cuenta en Barcelona con Anna Lagares como Donna, Lucía Pemán, como encarna a su hija Sophie. Mireia Portas en el rol de Tanya y Noemí Gallego en el de Rosie encarnan a las amigas de la protagonista y Marc Parejo a Sam. Este musical con grandes éxitos de Abba traducidos al castellano ha generado una enorme expectación. Hay ganas de 'Mamma Mia!' según refleja la venta anticipada del Tívoli en una temporada plagada de títulos clásicos como 'Sonrisas y lágrimas' y 'Cabaret' donde el único musical en catalán en un gran escenario es 'Germans de sang' que regresa para hacer una nueva temporada tras los aplausos cosechados la temporada pasada.

Un momento de 'Mamma Mia!' / Cedida

'Sonrisas y lágrimas' aterriza la próxima semana y hasta el 27 de este mes en el Apolo con la obra que protagonizó Julie Andrews en el cine. Cuenta con Silvia Villaú como institutriz (y directora del montaje) y Carlos Benito como capitán Von Trapp y con una cuidada escenografía que traslada al público a la Austria de los años 30. Esta producción de Theatre Properties estará solo dos semanas en cartel, del 17 al 27 de septiembre. En noviembre se instalará en el mismo escenario 'Los niños de coro' que hace tres temporadas ya estuvo en la Ciudad Condal con una premiada producción con Rubén Yuste, Manu Rodríguez y Raúl Castejón que se vio en el Tívoli.

Un momento del musical 'Sonrisas y lágrimas'. / Agencias

Entre las novedades destacar el estreno en la capital catalana de una nueva versión de 'Cabaret' donde el público vivirá una experiencia inmersiva, pues en lugar de sentarse algunos podrán sentarse en las mesas del Kit Kat Club, el local del Berlín de entreguerras donde actúan los protagonistas de la función. Hacía casi 10 años que no se montaba este clásico en la Ciudad Condal, desde la temporada 2017-18 cuando Elena Gadel e Ivan Labanda la protagonizaron en el Victòria.

El reparto será diferente al de Madrid, donde Mario Vaquerizo se ha sumado a la producción como MC (maestro de ceremonias) en la segunda temporada del 'show' en la capital a partir del 9 de octubre. En Barcelona no se ha dado a conocer el reparto definitivo, pero sí se sabe que Vaquerizo no va a estar.

Un monento de 'Los chicos del coro' / Cedida

Coproducida por LETSGO y Mariana (Balañá en viu), este clásico del musical Recalará en Coliseum a partir del 10 de febrero. Hits como 'Willkommen' y 'Money' se escucharán esta vez muy cerca en esta versión inmersiva donde se difumina la frontera entre escenario y platea con el público sentado en mesas y tomando copas como si estuviera dentro de la obra. Este montaje figura en su segundo lugar en nominaciones a los Premios de Teatro Musical 2026. Tiene 13 candidaturas entre ellas las de Mejor musical, Mejor actriz principal para Amanda Digón y Mejor actriz secundaria para Carme Conesa. Solo ha sido superado por 'Los miserables' que compite en 15 categorías.

'Raffaella, el musical', logró 11, y 'Wicked, el musical', 10. "Estamos deseando llevar la experiencia de 'Cabaret' al Teatro Coliseum de Barcelona, y hacerlo además después de haber recibido 13 nominaciones en los Premios del Teatro Musical de este año", ha indicado Iñaki Fernández, CEO y fundador de LETSGO. "Es un gran reconocimiento no solo al extraordinario elenco que nos acompaña, sino también a todo el equipo creativo, con Federico Bellone a la cabeza, que ha dado forma a una de las producciones más originales y ambiciosas de la temporada. Afrontamos la entrega de premios con muchísima ilusión y con ganas de descubrir si algunas de esas nominaciones terminan convirtiéndose en galardones".

Un momento de 'Cabaret', producción estrenada en Madrid que recalará en el Coliseum. / Sergi Albir

El único musical en catalán de la cartelera de los grandes escenarios barceloneses es 'Germans de sang' que regresa a escena en febrero tras los aplausos conseguidos la temporada anterior con una moderna puesta en escena de Daniel Anglès, dirección musical de Andreu Gallen y coreografías de Ariadna Peya, con un potente reparto liderado por Mariona Castillo, Albert Salazar y Roc Bernadí que dejó a muchos con ganas de ver esta producción de Focus en el Teatre Condal, uno de los títulos con los que la empresa catalana conmemora su 40 aniversario.

Otros formatos

En los teatros de menos de 200 espectadores, cantera del musical, la mayoría de títulos de los musicales de mediano y pequeño formato son en catalán. El Espai Texas ha debutado en el musical con 'Després de noslatres', una comedia agridulce escrita y dirigida por Jumon Erra sobre lo difícil de mantener la amistad en una pareja, en cartel hasta el día 15 de noviembre protagonizada por Júlia Jové y Xavi Navarro, con Andrea Mir al frente de los teclados. Y 'Busco pis!', una sátira sobre el mercado inmobiliario salta al Teatro Apolo tras estrenarse la temporada pasada en el Teatre Gaudí. Esta obra de Xavier Morató (dramaturgia y libreto) y Gerard Sesé (música) está protagonizada por una mujer de 36 años que aun vive con sus padres. Solo se podrá ver los viernes y sábados en sesión golfa a partir del 16 de octubre.

Esta temporada el Teatre Akadèmia apuesta también por el musical con el estreno de 'Crush', un musical de cámara creado por Daniel J. Meyer, con música de Mireia Morera sobre una pareja que quiere tener descendencia interpretada por Diana Roig y Albert Baró. Llegará a principios de diciembre igual que 'El forat blanc', en la Sala Beckett. Cuenta con texto de Sergi Belbel, música de Òscar Roig y un amplio reparto: Eloi Gómez, Júlia Jové, Berta Luna, Pau Oliver, Mone Teruel y Jordi Vidal. Una reputada artista que sufre una enfermedad terminal y decide adelantar su muerte centra esta pieza donde tanto su decisión como la herencia considerable que deja creará numerosas disputas entre sus cuatro hijos.

Otra novedad es el estreno en Barcelona en principio el Teatre de l'Eixample, de 'El otro lado de la cama', adaptación del film homónimo de David Serrano que ha subido a escena en Madrid dirigido por Joan Olivé, con Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri, Mónica Macfer, Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata.

'Hairspay' para 2027

Este año Nostromo Live no presenta ninguna novedad pero ya ha anunciado que volverá al ataque al inicio de la próxima temporada con 'Hairspray', un título que nunca estrenado en España que se estrenará en el Tívoli el próximo año coincidiendo con el inicio de temporada. Será la primera producción que dirija Àngel Llàcer tras haber estado al borde de la muerte. Su eterno aliado, el músico Manu Guix, volverá a trabajar con él en esta nueva producción que ya ha hecho un primer casting y que este otoño realizará otro para seleccionar el reparto principal. Hasta ahora la mayoría de los musicales de esta empresa catalana se han estrenado en castellano, la única excepción ha sido 'El dia de la marmota' que se estrenó en 2024 y no tuvo el éxito de los anteriores musicales de Nostromo como 'The producers', 'Cantando bajo la lluvia' o 'La jaula de las locas'. En principio, la idea es montar 'Hairsparay' en castellano, estrenarla el próximo mes de septiembre, hacer gira por España y temporada en Madrid.

'Hairspray' es un canto a la diversidad y un divertido musical que nunca se ha visto en España. La única versión en castellano se ha estrenado en Buenos Aires. La acción se sitúa en Baltimore en 1962, en Baltimore, y habla tanto de la segregación racial como de otro tipo de discriminación, el de los códigos de belleza que margina a uno de los personajes principales, Tracy Turnblad. No tiene un cuerpo hegemónico pero eso no la impedirá a lograr su sueño: participar en un popular programa de baile de televisión.

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Faltan teatros

A diferencia de Madrid en Barcelona faltan teatros capaces de acoger grandes musicales. Cuando existía el BTM (Barcelona Teatre Musical), el antiguo Palau d'Esports donde Bruce Springsteen dio su primer concierto en la capital catalana, el público de musicales alcanzó las cifras más altas de las últimas décadas. La temporada 2007-08 registró casi 822.000 espectadores con 16 títulos. Fue el año que 'Mamma Mia!' se estrenó en el BTM. La temporada pasada el total de espectadores de musicales del 2025-26, con 51 títulos, fue de 460.000. Los cinco musicales que convocaron a más gente, liderados por 'El fantasma de la ópera' y seguidos por 'L'amor venia amb taxi' 'Ànima', 'El petit príncep' y 'Germans de sang', sumaron 366.000 personas.