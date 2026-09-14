Shirin Neshat trae su 'Aida' pacifista al Liceu: "Las mujeres han ganado la batalla del velo en Irán"

¿Cómo llegó a la ópera?

El director del Festival de Salzburgo me propuso estrenar 'Aida' de Verdi. La monté en 2017 y después se ha visto en la Ópera de París. Es la cuarta vez que la llevo a escena y está mucho más afinada. Yo no había visto muchas óperas pero es cierto que mi mundo y el de la ópera no están tan alejados. En mi trabajo como videoartista y directora de cine, sobre todo en el primero, trabajo con coreografías, imágenes y música. La ópera es similar. Claro que el significado de las palabras cuenta, pero lo importante es el impacto emocional.

La historia de Aida y la suya guardan paralelismo.

Eso también influyó a la hora de aceptar la propuesta. Trata de una mujer exiliada en un país, Egipto, donde se enamora de Radamés, un general que liderará la invasión de su tierra, Etiopía. Yo vivo una situación similar porque vivo en EEUU y pago impuestos, que han servido para atacar Irán, donde viven mis hermanas. Me interesó esta ópera porque capta cómo el amor entre Radamés y Aida, está marcado por cosas externas que les superan: el poder de la monarquía y el fanatismo religioso.

En sus fotografías y films destaca siempre a mujeres luchadoras.

Mi trabajo nunca está al margen de la realidad sociopolítica pero a la vez refleja la naturaleza humana y cómo afecta a la mujer. Me interesa transmitir esa intimidad donde se palpan los conflictos a nivel existencial, pero también esas increíbles fuerzas de poder sobre las que no tienen ningún control y en cuyas manos está su destino.

¿Cuál es su visión de 'Aida'?

La ópera de Verdi habla del abuso de poder, del fanatismo religioso que provoca guerras y brutalidad. Es algo a lo que estoy acostumbrada porque soy iraní. El gobierno religioso de mi país ha sido atroz y antes tuvimos una monarquía que también fue bastante problemática. La gente de Irán es víctima de sus gobernantes, vive oprimida bajo su yugo, y ahora también hay otras fuerzas como Israel y EEUU que atacan el país.

Un momento de 'Aida', de Verdi, en el montaje de la iraní Shirin Neshat que abrirá la temporada 2026/27. / Bernd Uhlig

¿Qué es lo más complicado de la ópera?

El lenguaje operístico es complejo. Cuando debuté en la ópera en 2017 no quería que mis imágenes predominaran sobre la música y los cantantes. Diseñamos una escenografía con reminiscencias de los templos y pirámides egipcios, algo supermoderno y minimalista pero a la vez antiguo. Pero en 2022 cuando la remonté me atreví a hacer más cosas. Pero no fue hasta 2025 cuando la Ópera de París me permitió rehacerla e introduje nuevas filmaciones. La grotesca glorificación de la guerra que hace Verdi y su visión de dos naciones que muestra como salvajes es problemática para gente como yo que viene de países islámicos. Por eso le he dado la vuelta a la entrada triunfal de Radamés. Aprovecho esa escena para mostrar imágenes inquietantes, brutales, que no gustarán a todo el mundo. Doy más protagonismo al pueblo oprimido, a los etíopes, que al opresor. Esa dualidad está más presente y de esta manera se hace más evidente el desequilibrio, la falta de humanidad y la violencia generados por la religión.

Totalmente a la orden del día.

Los totalitarismos arrecian en todas partes: en el mundo judío, musulmán y cristiano. ¿Cuánta brutalidad se comete en nombre de Dios? Por eso me fascina 'Aida'. Es universal donde Verdi muestra cómo el poder religioso supera al poder político.

La revolución de Jomeini en 1979 la pilló estudiando en Los Ángeles. Se quedó en EEUU a vivir. ¿Cuándo viajó por última vez a Irán?

En 1996. Mi madre murió recientemente y la última vez que la vi fue hace casi 10 años, en Salzburgo. Vino para el estreno de 'Aida'. Vivo en Nueva York, llevo años en el exilio pero sigo hablando farsi y en contacto con mi cultura porque mi marido es iraní. Pero mi trabajo como artista va mucho más allá de Irán: muestro a mujeres que luchan por un mundo más igualitario.

Se solidarizó con 'Woman, live, freedom' lema del movimiento que movilizó a las mujeres tras la muerte a manos de la policía iraní de Jina Mahsa Amini en 2022 por llevar mal puesto el pañuelo. ¿Cuál es la situación hoy?

Esta batalla está ganada. Ahora en Irán solo se ponen el pañuelo o el velo las que quieren. Las mujeres no tienen miedo. Puedes ver a chicas con minifalda, enseñando el ombligo con piercings o algunas van con el pelo rojo. Las mujeres han ganado esa batalla: van como quieren. Lo veo cuando hablo con mi familia allí, y no solo en Teherán, en todo el país es así. Lástima que no pudieron tumbar el gobierno, que sigue acosando y matando a quienes se manifiestan en las calles. Y ahora con la guerra, tras los ataques de EEUU e Israel, todo ha empeorado.

Cuenta con grandes intérpretes, entre ellos Anna Netrebko y Anna Pirozzi como Aida.

Tenemos un gran reparto, pero a veces los cantantes necesitan que les orienten. En los ensayos sentí que una de las Aidas actuaba demasiado como una víctima. Le expliqué que las mujeres que provienen de países donde las oprimen, como Irán, no son perdedoras sino luchadoras. En mis trabajos nunca he mostrado a una mujer sumisa al hombre. Pueden padecer mucho dolor o sufrir cualquier tipo de dificultad, pero son fuertes. Tanto Aida como Amneris son personajes mucho más complejos y tienen múltiples cualidades aunque tradicionalmente no se han mostrado así.

"Las mujeres que provienen de países donde las oprimen, como Irán, no son perdedoras sino luchadoras"

Compárelas.

Amneris está llena de odio, es celosa, envidiosa. Está enfadada pero ama profundamente Radamés, es melancólica, una figura trágica atrapada en su propia jaula de oro. Aida está dividida entre el amor a su país y su gente que está sufriendo, y su amor por Radamés. He hablado mucho sobre mi visión de los personajes con las protagonistas: Aida no es débil.

¿Cuál es la principal diferencia entre dirigir un film y una ópera?

Los intérpretes han de cantar perfectamente mientras actúan igual de bien. El otro día miraba a Anna Netrebko. Ella una vez ha hecho suyo el personaje y lo tiene interiorizado no has de decirle nada porque realmente se transforma en él. No soy a típica directora que les digo a los cantantes cómo han de moverse. Lo que me importa es que transmitan un estado de ánimo, una emoción. Para eso, primero deben sentirlo. Como fotógrafa sé que un simple gesto o mirada lo dice todo. A veces, menos es más.

¿Qué otras óperas ha dirigido?

'Orfeo ed Euridice' de Gluck en Parma, con Fabio Biondi como director musical el año pasado. Fue una experiencia donde por momentos parecía que estuvieras en una exposición de arte. Había mucho film y fotografías pero todo me resultó más simple que en 'Aida' porque hay menos personajes. En ambas óperas hay mucha presencia del coro y eso me encanta.

¿Qué otro título le gustaría montar?

Me encanta la idea de coger una obra superconocida y darle la vuelta. Eso me interesa más que hacer una ópera contemporánea quizás porque ya utilizo mucha música contemporánea en mis vídeos. Pienso de 'Salomé' y 'Macbeth'. Pero también óperas donde haya un gran coro, me encanta trabajar con multitudes en escena porque es algo que no suelo tener. Esta es la cuarta vez que monto 'Aída' y tras haber hecho 'Orfeo' me siento capaz de hacer mucho más. En 'Aida' hay muchos cuadros. Quizá habrá gente a quién no le guste. Las imágenes visuales explican añaden otra capa que se suma a la música y a lo que ocurre en escena con los cantantes. Lo hace más mágico todo.

No hay muchos artistas árabes en la ópera.

Y recibo muchos palos por ello. ¿Quién ha invitado a esta artista visual iraní a hacer 'Aída'?, han dicho algunos. Haga lo que haga siempre será controvertido. Marina Abramovich y William Kentridge también lo son. Como mujer iraní adaptarme a la ópera ha sido un reto. No diré que 'Aida' es perfecta pero tiene momentos muy potentes. Es diferente. Sabía que meterme en el mundo de la ópera era arriesgado pero me encanta descubrir nuevos caminos. Tampoco fue fácil pasar de la fotografía al vídeo y después al cine. ¿Pero qué sería la vida sin riesgos? ¿De qué sirve tener miedo al fracaso? No puedes gustar a todo el mundo.

¿Cree que conquistará al Liceu?

Me gustaría. España ha sido muy pro palestina pero me han dicho que también hay mucho público conservador y esta no es una 'Aida' al uso. Es una ópera contraria a la guerra. Los artistas tenemos una responsabilidad. No me gusta que me definan como artista política pero entiendo que toda obra de arte es relevante. Nuestra misión no es predicar pero sí provocar a la gente para hacer ver las cosas de otra forma. Cualquier forma de arte que me conmueve resuena con la época que vivo.

'Woman of Allah' sigue resonando hoy.

Hice esas fotos hace mucho tiempo pero la gente sigue atacándome. Algunos las vieron como profundamentalismo y prorégimen iraní. Muchos en Irán decían que generaban sensacionalismo usando la violencia. No vieron que en realidad buscaba comprender y meterme en la piel de cualquier mujer que quiera armarse para matar en nombre de la religión. Todo partía todo de esa pregunta que me hacía, no es que lo apoyara. Pero han pasado los años y esas imágenes siguen provocando.

La ópera también provoca emociones fuertes.

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Cierto. Pero es un mundo bastante pequeño, cerrado y conservador. A mi me encantan los trabajos de Castellucci o Claus Guth que están llevando la ópera a otra dimensión. Pero igual que ocurre en el mundo del arte, no es fácil hacerte un sitio en la ópera.