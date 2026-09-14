Sant Feliu de Guíxols licita por 9,1 millones el futuro Museo Thyssen con el objetivo de que abra en 2028

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) licitará por 9,1 millones de euros el futuro Museo Thyssen con el objetivo de que abra puertas a mediados de 2028. El alcalde, Carles Motas, ha detallado que las obras de reforma interior del monasterio empezarán a finales de este año o a principios del próximo y tienen un plazo de ejecución de 18 meses.

Es la primera fase del proyecto global del Monasteri de les Arts que, además del Thyssen, también tendrá una pata educativa y de interpretación del propio monasterio. El emblemático "cubo" del vestíbulo de acceso que debía levantarse en el patio de la Abadía queda para una segunda fase. Motas ha remarcado que licitar las obras es un "paso importante" para materializar el proyecto y convertir a Sant Feliu en un "polo cultural" de país.

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El Monasterio de Sant Feliu de Guíxols es uno de los monumentos históricos más importantes de la Costa Brava. Su origen se remonta al siglo X y fue un monasterio benedictino. Uno de sus elementos más destacados es la Porta Ferrada, una construcción de origen prerrománico, y las torres del Fum y del Corn, que antiguamente tenían funciones defensivas.