El rapero Macklemore, excluido de la gira de Ed Sheeran tras mostrar su apoyo a Palestina

El rapero estadounidense Macklemore ha quedado fuera de las ocho fechas restantes de la gira The Loop de Ed Sheeran en Estados Unidos, donde ejercía como telonero del artista británico. El propio cantante de Seattle ha explicado los motivos de su salida en una extensa publicación en redes sociales, en la que desvincula a Sheeran de la decisión y señala al empresario Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL, como responsable.Según el relato de Macklemore, la decisión estaría relacionada con sus declaraciones a favor de una “Palestina libre” durante sus actuaciones previas a dos conciertos de Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva York. En esos conciertos, el rapero expresó su apoyo a los palestinos de Gaza y Cisjordania, mostró la bandera palestina y proyectó imágenes de la destrucción en Gaza.

“Teníamos programado tocar en el Gillette Stadium más adelante este mes, que es propiedad del Kraft Group. Ed me dijo que Kraft dijo que no se me permitiría actuar en su estadio”, explica Macklemore. Según su versión, Kraft habría convencido posteriormente a otros propietarios de estadios para impedir que el rapero continuara como telonero de la gira: “Colectivamente le dieron un ultimátum: si Macklemore se queda en la gira, no se les permitirá tocar en nuestros recintos”. El artista asegura que Sheeran es su “amigo” y que ambos se conocen desde hace 13 años. Sin embargo, sostiene que su amistad no podía impedirle pronunciarse sobre la situación en Gaza. “Le dije a Ed varias veces por teléfono que nuestra amistad no puede cambiar mi responsabilidad de decir la verdad sobre lo que pasó”, afirma.

Según el rapero, el cantante británico le trasladó que las palabras “Free Palestine” y la bandera palestina resultaban dolorosas para algunas de las personas con las que había hablado. Macklemore asegura que respondió que, si esas palabras eran consideradas más ofensivas que la muerte de miles de niños palestinos, existía “una desconexión fundamental” entre ambas posiciones. El rapero también cuestiona la postura pública de Sheeran de no tomar partido en el conflicto. “No podía superar su imagen pública de ‘no tomo partido’”, sostiene. Pese a su salida de la gira, Macklemore considera que sus actuaciones han servido para mantener el foco sobre Palestina. “Si esas palabras me costaron el escenario, mientras devuelven la conversación a Palestina, entonces fue la gira más exitosa en la que he estado”, afirma.

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Durante los conciertos que desencadenaron la polémica, Macklemore interpretó 'Hind’s Hall', una canción de protesta inspirada en las movilizaciones propalestinas de la Universidad de Columbia. El tema hace referencia al edificio ocupado por estudiantes durante las protestas y bautizado en honor a Hind Rajab, una niña palestina de seis años cuya muerte fue atribuida al Ejército israelí. Además, el artista proyectó imágenes de la destrucción en Gaza y realizó distintos llamamientos en favor de los palestinos.