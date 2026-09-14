Patrick Radden Keffe disecciona el "poder maligno" y la "riqueza podrida" de Londres en 'El hijo del oligarca'

"Me resultó un poco extraño trabajar en un libro sobre la corrupción en Londres en un momento en que Estados Unidos se deshacía de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y preparaba su propio programa de 'visa dorada', con lo que se convertían rápidamente en un régimen autoritario", reconoce Patrick Radden Keefe (Dorchester, 1976) en la nota final de 'El hijo del oligarca' (Seix Barral; 'El fill de l'oligarca' en la edición en catalán de Edicions del Periscopi), nuevo ochomil periodístico con el que el reportero estrella del 'New Yorker' convierte la muerte de un joven de 19 años en un lujoso edificio a orillas del Támesis en una siniestra radiografía de una ciudad carcomida por el dinero de origen dudoso, la codicia y una opulencia casi pornográfica.

Por extraño que le resultara, sin embargo no podía no hacerlo. ¿Cómo resistirse a una historia que se le apareció casi por sorpresa durante el rodaje de 'No digas nada', adaptación televisiva de su celebrada intrahistoria del conflicto norirlandés, y que, entre muchas otras cosas, incluía plutócratas extranjeros, prohibitivas escuelas privadas, identidades falsas, Bentleys como recién salidos del concesionario y temibles gángsters curtidos en los bajos fondos y disfrazados de respetables hombres de negocios?

Zac Brettler, en la imagen que aparece en la cubierta de 'El fill de l'oligarca' / Chrysa DaCosta - Cortesía de Edicions del Periscopi

"Unos amigos muy cercanos han perdido un hijo", le dijo a Radden Keefe un desconocido con el que entabló conversación entre toma y toma. "Su hijo murió en circunstancias muy misteriosas, saltando al Támesis desde el balcón de un edificio. Después de su muerte, los padres descubrieron que se había hecho pasar por el hijo de un oligarca ruso", le explicó. Se llamaba Zac Brettler, pero los dos tipos juntos a los que pasó sus últimas semanas de vida lo conocían como Zac Ismailov, heredero de una fortuna de 200 millones de libras. Todo mentira, claro. "Fingió que era un oligarca ruso y que tenía acceso a una gran fortuna. Empezó a relacionarse con dos hombres que se sintieron atraídos por su dinero, uno de ellos un charlatán que acaba de declararse en bancarrota, y el otro un mafioso preocupado por la jubilación y ansioso por llevar a cabo un golpe definitivo", constata el autor.

Salto mortal

El enredo, monumental, incluye inesperados cameos del Chelsea F. C. y 'El lobo de Wall Street', grabaciones del MI6, cuchillos calentados como aterrador método de tortura, complejos residenciales de superlujo, tatuajes temporales inspirados en 'Promesas del Este' y toneladas de dinero de la élite rusa pujando por convertir la capital británica en Londongrado. "Zac Brettler nació el mismo año en que Putin ganó su primer mandato, y cuando llegó a Mill Hill, esta afluencia de oligarcas y dinero había transfigurado visiblemente la ciudad donde vivía", escribe Radden Keefe en un libro que, si bien no consigue aclarar por qué el joven saltó al vacío el 29 de noviembre de 2019 —¿estaba huyendo? ¿le obligaron a saltar?—, sí que reconstruye meticulosamente las circunstancias que rodearon su muerte.

"Zac llegaba a su madurez no solo en una ciudad ebria de lujo extranjero, sino también en plena era de las redes sociales"

Lo que encontró el autor de 'El imperio del dolor' cuando empezó a indagar fue la historia de un crío crecido en una familia de clase desahogada —madre periodista, padre directivo de una empresa de servicios financieros— que acabó compartiendo escuela casi por casualidad con hijos multimillonarios de origen exsoviético y empezó a obsesionarse con el dinero, el poder y el estatus. "Zac llegaba a su madurez no solo en una ciudad ebria de lujo extranjero, sino también en plena era de las redes sociales", subraya el periodista.

Con 15 años, contrató una limusina desde el internado en el que estudiaba simplemente "para saber qué se sentía". Antes de los 19 ya había creado una empresa, discutía airadamente sobre oportunidades inmobiliarias y abroncaba a sus padres por no comprar una casa más grande o un coche más caro. También presumía de contactos nigerianos y kazajos que le habrían introducido en el negocio del gas y el petróleo e hizo buenas migas con Akbar Shamji, un hombre de negocios adinerado y de trayectoria aparentemente impecable que le presentó a Verinder Sharma, el inquilino del superpiso londinense desde el que se acabó precipitando. Ahí están, en palabras de Radden Keefe, el charlatán y el mafioso.

Patrick Radden Keefe, durante una visita a Barcelona / MAITE CRUZ

Sobre ellos centra el reportero una asombrosa y exhaustiva investigación que, además de constatar el poco entusiasmo con el que la policía metropolitana encaró el caso —"conseguí localizar bastante rápido a algunos testigos que la policía no había llegado a identificar nunca del todo", desliza el autor—, traza insospechadas conexiones con la expulsión de los asiáticos de Uganda en 1972, el gran golpe al almacén de Brink's-Mat en 1983 y la epidemia de muertes sospechosamente accidentales de empresarios, agentes inmobiliarios, diplomáticos y magnates "que se habían enemistado con intereses rusos poderosos".

"Conseguí localizar bastante rápido a algunos testigos que la policía no había llegado a identificar nunca del todo"

La esencia del caso, como sugiere el propio autor, es relativamente sencilla —joven con ambiciones colosales aparenta mucho más de lo que es y se acaba codeando con quien no debe—, pero los detalles que lo rodean son extremadamente inquietantes. Desde una investigación policial llena de lagunas hasta el demencial historial delictivo de Verinder Sharma, conocido también como el Indio Dave, pasando por el silencio sepulcral de los porteros del complejo residencial o la subtrama de criptoengaños de Akbar Shamji, vendedor de humo premium que intentó desvincularse rápidamente de todo el asunto. "Este también es un libro sobre el amor de unos padres", zanja Radden Keefe, quien publicó una primera versión de 'El hijo del oligarca' en el 'New Yorker' en febrero de 2024 bajo el título de 'La caída mortal de un adolescente en los bajos fondos de Londres'.

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De ahí a 'London Falling', título del original inglés inspirado por la canción de The Clash, pasaron casi un par de años, pero algunas de las preguntas clave siguen sin respuesta. "El hecho de que algunas investigaciones no se hayan podido cerrar dice mucho del poder maligno de la metrópolis: las mansiones vacías, las cuentas en paraísos fiscales, la riqueza podrida, las sociedades pantalla anónimas, los empresarios sin moral, los sicarios agresores, las autoridades incompetentes, la grandilocuencia de todas estas superficies resplandecientes que se esconden un inframundo lleno de sombras", constata el reportero. De fondo, casi se puede oír a Joe Strummer cantando aquello de "somebody got murdered / somebody's dead forever".