La obra con la que Lluís Lleó pone rumbo a la Bienal de Venecia: "Se puede vivir dentro de la pintura"

"Ante todo es una pintura, lo que ocurre es que engaña porque está presentada de una forma poco habitual", explica Lluís Lleó sobre la que probablemente sea su obra más ambiciosa (que no poco), todavía incompleta y en proceso de creación desde 2007, 'The perfect year' (El año perfecto), que el pasado jueves se instaló durante un solo día en el Casino de Girona. Seis de los nueve módulos hechos con piezas de terracota de unos 40x40 cm² integradas en marcos de acero se trasladaron uno a uno desde el estudio de Serra de Daró donde vive y trabaja el artista barcelonés para celebrar la fiesta de verano de la galería AWL, abierta hace cerca de dos años y medio en la calle Santa Eugènia de Girona por Pepe Baena Diví.

La velada reunió a galeristas, coleccionistas, artistas o representantes de algunas de las grandes firmas e instituciones culturales del país; todos, alrededor de una obra inacabada que avanza hacia la Bienal de Venecia de 2028, donde debería exponerse. Girona se convirtió así en la tercera parada de la pieza, ya mostrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) y en la Villa Campolieto de Herculano.

"Vengo de una familia de artistas que pintaban iglesias. Me fui a Nueva York en 1987 y me quedé allí treinta años. Allí fue donde empecé esta obra y después me la traje aquí", explica Lleó, y "aquí" quiere decir Serra de Daró, en el Baix Empordà, donde vive y trabaja. Por sus orígenes, se empeña en "encontrar la manera de, utilizando una técnica de pintura más antigua y ortodoxa, producir un resultado que sea nuevo a los ojos de los espectadores". Este es "un mensaje, también para los jóvenes, de que utilizando una técnica muy antigua puedo hacer algo absolutamente moderno". Eso es 'The perfect year', que, cuando esté terminada (algo que prevé para 2027, "¡así que habrá durado veinte años!"), tendrá 365 teselas en un mosaico que «es como un cuaderno de notas, bocetos y proyectos personales míos de escultura y pintura, así que también es un poco una manera de mostrar cómo funciona la cabeza del artista".

Lleó y el galerista Pepe Baena Diví dentro de la obra / Aniol Resclosa

De hecho, en la obra se puede y se debe entrar, tal como hace el propio artista cuando trabaja en ella. "La gente, desde fuera, quizá piensa una cosa, y dentro descubre que no, que era al revés", anima Lleó, con quien se puede contactar para, pidiendo cita previa, ir a visitar la pieza en Serra de Daró. La posibilidad de vincularse y entrar en la obra "es una forma de explicar que se puede vivir dentro de una pintura, que es un poco el sueño del artista".

Quien quiera seguir tirando de este hilo puede investigar 'Cómo se salvó Wang-Fo', el cuento oriental de Marguerite Yourcenar, que, en cierto modo, también puede relacionarse con una reivindicación de Lleó: "La gran pintura, la pintura que va por dentro, la hace la persona humana, la mano humana, el cerebro humano; no es sustituible". La humanidad es capaz de crear mundos profundos.

Ver con las manos

Así se titula la exposición de Lluís Lleó en la Galería AWL, situada en un primer piso de la calle Santa Eugènia de Girona. La muestra, abierta desde el 3 de julio, puede visitarse hasta el 26 de septiembre, ocupando el calendario de verano de una galería que programa cuatro exposiciones al año.

En ella puede verse la obra más reciente del artista, entre la que destaca especialmente la habitación pintada de amarillo expresamente para acoger uno de los cuadros. En esa misma sala, además, hay una de las piezas de gran formato, un cuadro situado en el centro de la estancia sobre un pie de madera. También se muestran, "en unos papeles que tienen telas con dibujos pegadas», unos "canales de cera que son preparativos de lo que me gustaría hacer en Venecia en 2028", explica Lleó, que destaca cómo "además del amarillo, resulta muy impactante, cuando entras, darte cuenta de que nada es gratuito, de que todo está hecho pensando".

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Esto también se aplica en el caso de The perfect year, que cambia y se transforma según el contexto en el que se sitúe. "No tiene nada que ver cómo es aquí, en el Casino de Girona, con cómo es en Vigo o Herculano", afirma Lleó, que encuentra diseminados en la obra fragmentos de su vida.