El macroconcierto L’Última Gran Festa de l’Any supera las 6.500 entradas vendidas

El 23 de diciembre de 2026, el Palau Sant Jordi acogerá un macroconcierto que reunirá a Sopa de Cabra, The Tyets, Els Catarres y Buhos, un espectáculo que se celebrará bajo el nombre L'Última Gran Festa de l'Any. Organizado por el Grupo Clipper's con el apoyo del RACC, esta gran noche de música en catalán formará parte de las acciones de conmemoración del 120 aniversario de la entidad.

Este lunes la promotora barcelonesa ha informado que ya se han vendido más de 6.500 entradas (disponibles a través de www.clippersmusic.org) desde que se pusieran a la venta el pasado 10 de septiembre. La respuesta del público, considera Clipper's en un comunicado, "confirma el interés por una propuesta que quiere reunir públicos de diferentes generaciones alrededor de la música en catalán".

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La propuesta llega a las puertas de Navidad y se plantea como el último gran concierto del año, con un cartel que busca atraer a un público amplio y familiar. Una combinación que permitirá compartir algunos de los grandes logros de la música catalana de las últimas décadas con las canciones que hoy marcan la escena del país.