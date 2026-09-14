Kevin Bacon y Kyra Sedgwick visitarán el festival de Sitges en familia

El festival de Sitges ha anunciado hoy el resto de sus grandes presencias para 2026 en rueda de prensa en Madrid. A los ya anunciados Peter Jackson, Danny DeVito y Amy Irving vienen a sumarse otro par de invitados distinguidos con el Gran Premi Honorífic del festival: el actor y director Kevin Bacon y su esposa, la también actriz y cineasta Kyra Sedgwick, que presentarán de paso la explícitamente titulada 'Family movie', dirigida por el propio Kevin Bacon y en la que comparten reparto con sus propios hijos Sosie (protagonista de 'Smile') y Travis, cuya presencia también se espera en el festival.

Por otro lado, los premios WomaninFan, recordatorio de talentos femeninos icónicos, irán a parar a dos actrices: Meiko Kaji, icono del cine japonés 'exploitation' de los 70 por títulos como 'Female prisoner #701: Scorpion' y 'Lady Snowblood' (una de las mayores inspiraciones de Tarantino para 'Kill Bill'), y Adrienne Barbeau, todo un referente del terror y la ciencia ficción de los 80, cuando acompañó a John Carpenter en los clásicos 'La niebla' y '1997: Rescate en Nueva York'.

Entre las otras presencias anunciadas hoy por Mònica Garcia Massagué, directora de la Fundació Sitges, encontramos a la venerada actriz Judith Light (presentando la serie 'The terror: Devil in silver'); la reina del grito Barbara Crampton, o el dúo de madre e hija de la nueva 'Carrie', Samantha Sloyan (una habitual del director Mike Flanagan) y la prometedora Summer H. Howell.

Nuevos (antiguos) títulos

Redondean una programación ya densa y rica otras recuperaciones de la sección Sitges Clàssics, como la citada 'Lady Snowblood'; el 'Drácula' de Terence Fisher de 1958, "una de las películas fundamentales de la historia del cine de terror", como recordó en vídeo pregrabado (sigue de baja de paternidad) Ángel Sala, director artístico del festival, o selecciones de la retrospectiva 'La mente indómita', sobre fenómenos paranormales y poderes mentales, del nivel de 'El hombre con rayos X en los ojos' (Roger Corman), 'Patrick' (Richard Franklin), 'El grito' (Jerzy Skolimowski) o 'Sueños siniestros' (Roger Christian). También se recuperará el clásico telefilme 'Threads' de Mick Jackson, sobre los efectos potenciales de una guerra nuclear en Gran Bretaña.

Además, en el apartado Sitges Documenta se podrá disfrutar de filmes sobre cineastas tan diferentes como Charles Band, rey de la serie B de los 80, y Chris Marker, autor del poético clásico 'La jetée'; el mítico actor del cine estadounidense de los 70 (y mucho más allá) Bruce Dern; el creador de 'La dimensión desconocida', Rod Serling; el artista de los efectos especiales de maquillaje Steve Johnson; los orígenes del superhéroe japonés Ultraman; los 60 años de la franquicia de ciencia ficción 'Star trek', o los rodajes de 'La chaqueta metálica', de Stanley Kubrick, y 'El hereje (Exorcista II)', de John Boorman.

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También las series volverán a tener su espacio en el festival: además de las citadas 'Carrie' y 'The terror: Devil in silver', pasarán por el festival 'Malnombre', 'thriller' social vampírico de Alfonso Cortés-Cavanillas; '¿Qué es el cine?', de Alejandro G. Calvo y Verónica Melguizo, análisis apasionado de un lenguaje universal, y 'Strange: Junji Ito's tales for sleepless nights', una de las escasas adaptaciones en imagen real de la retorcida obra del gran mangaka de terror Junji Ito.