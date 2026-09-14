MÚSICA
Harry Styles vuelve a Madrid: dos noches en el Metropolitano en julio de 2027
El músico británico amplía su gira 'Together, Together' con dos conciertos consecutivos en la capital, acompañado por Feist
Harry Styles volverá a Madrid por partida doble. El cantante británico ha anunciado este jueves dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano para los días 30 y 31 de julio de 2027, dentro de la ampliación de su gira mundial Together, Together. En ambas citas contará como artista invitada con la canadiense Feist.
La confirmación pone fin a varios días de especulaciones entre sus seguidores, alimentadas por una campaña de carteles aparecida en el centro de Madrid que señalaba precisamente la fecha del 10 de septiembre. La capital se incorpora ahora a la nueva tanda internacional de un tour que Styles prolongará durante 2027 y que concluirá en Londres con tres conciertos en Wembley.
La gira presenta en directo Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el cuarto álbum de estudio de Styles, publicado el pasado marzo después de más de tres años sin nuevo disco. El músico se encuentra actualmente inmerso en una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, tras una primera etapa del tour que también ha pasado por ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo y Ciudad de México.
Las entradas para las dos noches madrileñas saldrán a venta general el lunes 14 de septiembre a las 16.00 horas, a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Ese mismo día, desde las 9.00, habrá una preventa para clientes de American Express. Por ahora no se han comunicado los precios oficiales.
Con dos noches consecutivas en uno de los mayores recintos de Madrid, Styles prepara así uno de los grandes acontecimientos pop de la capital para el verano de 2027.
Fuente: El Periódico de España
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