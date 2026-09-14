Ocho salas
Arde Bogotá anuncia gira de conciertos con mensaje: venta física de entradas y máximo dos por persona
Arde Bogotá ha anunciado una gira de presentación de su tercer trabajo, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', en ocho salas españolas aún por anunciar. La banda cartagenera ha explicado, a través de sus redes sociales, que las entradas se pondrán a la venta en las taquillas de estos locales el 23 de septiembre a partir de las 17.00 horas y solo dos por persona.
Cada entrada contará con un código con el que los fans podrán seleccionar si quieren vivir el concierto desde la pista o desde el escenario junto a la banda. En caso de que las solicitudes para subir al escenario sean superiores al aforo se realizará un sorteo. Las fechas y las salas se anunciarán el mismo miércoles 23 de septiembre.
Hervideros
Arde Bogotá ha llamado a este formato 'Hervideros' ya que el escenario estará en el centro de la sala con el público alrededor. Un encuentro con los fans donde las nuevas canciones de su nuevo trabajo, a la venta el 2 de octubre, sonarán por primera vez. Asimismo, han asegurado que en 2027 realizarán una gira más larga.
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