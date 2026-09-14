«He contactado con mi violador para una performance»

Abel Azcona descubrió la performance de la manera más brutalmente artística. Tras varios ingresos en un hospital por intento de suicidio, tomó una mesa de la Escuela de Arte en la que se había inscrito en Pamplona. Con ella, desnudo, paró el tráfico gritando. Le valió su primera detención policial (le han seguido otro medio centenar hasta ahora) y lo que es más importante: lo que su psiquiatra calificó como brote psicótico, la profesora de arte lo calificó de performance.

Desde entonces, no ha parado de realizarlas por todo el mundo. Con ellas ha buscado liberarse como persona y afrontar el trauma. Este viernes, en la sala Fantástica de Santiago (cerca de San Martín Pinario) realizará una intervención artística de 20.00 a 22.00 horas. También prevé visitar su obra en la colección permanente del CGAC para dialogar con ella. Se incluye en la programación del festival de música electrónica, cine y arte Cabeza Cuadrada que se expandirá hasta el domingo. Las entradas, en Enterticket.

-¿Qué le espera al público en Compostela?

Hace dos años estuve en Santiago e hice una pieza allí que luego adquirieron en el CGAC. La visitaré. También haré varias piezas dentro de La Escucha. Es un proyecto que he iniciado ahora en diferentes museos del mundo y que me gustaría activar en Galicia. Consiste en escuchar a personas con una historia de trauma. Escucho su experiencia y la escribo en papel. La próxima gran exposición será con todas las historias manuscritas. Serán más de 10.000 papeles forrando toda la pared y el techo de un museo.

Abel Azcona participa en el festival Cabeza Cuadrada de Santiago este viernes. / Abel Azcona

-¿Cómo nacen las obras en usted? ¿Cómo es el proceso de creación?

Normalmente, yo trabajo con lo que me rodea durante el año de creación. Cada año de mi vida ha estado protagonizado por algo en concreto. 2025 lo estuvo por la vuelta de mi madre biológica que conocí (en persona y por primera vez) en una performance en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pensaba que estaba muerta pero de repente, ella, que me tuvo cuando era prostituta, aparece y me da la mano. Hacemos esa performance. Yo llevaba 20 años trabajando sobre la ausencia de mi progenitora y ahora está presente. Estoy en un momento con más ganas de vivir y mi madre está al lado. Hasta este momento, mi agenda consistía en denunciar lo que había sufrido. Ahora, consiste en ir improvisando.

-¿Cuál es su proyecto para el próximo año entonces?

Entre 2026 y 2027 voy a trabajar el tema de abusos sexuales. He contactado con una de las personas que me abusó y estoy dispuesto a hacer una performance en vivo. Él va a participar. Realizaré varias acciones pero desde otro lugar, desde la prudencia, desde el cuidado, desde no hacerme daño. Mi relato es el que tiene que prevalecer por encima del violador. Tengo que decidir cuál es mi próximo paso y en Santiago de Compostela empezará ese proceso nuevo.

-Pero perfomar con su violador, ¿no teme sufrir?

Llevo luchando 20 años queriendo tener un relato en mi vida completo que me permita vivir de una forma más o menos estable. Había muchas partes de la historia que a mí me faltaban. Yo era un niño, por ejemplo, que me metía los dedos por el ano con cuatro años y la gente no podía darme respuestas. Ahora, tengo el relato completo gracias a la búsqueda, gracias a la performance, gracias a poner en peanas a todos los familiares, a todos los protagonistas. He averiguado hasta el último dato. He hablado hasta con mis violadores.

-Usted incluso ha realizado una obra con su padre biológico.

Fue con un hombre que reconoció mi paternidad, con mi «padre». La performance era «Volver al padre» y estuve tres días viajando con él por el lugar donde me secuestró de niño. Allí me vendieron. Murió en diciembre. También hablé con su hija. A ella también la vendieron. Gracias a ella encontré a las personas que me abusaron. Haré una especie de documental. Voy a cuidarme, no a hacerme trocitos como en otras performances en las que me lanzaba y llegaba a casa hecho una mierda.

-Usted ha señalado en diversas ocasiones que la performance le salvó.

Cada uno se aferra a lo que puede. En mi caso, al haber tenido una vida tan violenta -denuncia que incluso con la familia que lo adoptó, a pesar de ser muy católica, sufrió maltrato- necesitaba más violencia para comprender las cosas. Esas acciones me hacen poder seguir.

-No le conozco personalmente pero diría, por su tono de voz, que parece feliz en este momento.

Estar feliz es muy utópico; estoy en un buen momento. Me he hecho mucho daño, he sufrido mucho. También estoy bastante contento porque estoy terminando el libro completo del proceso. Además, voy a empezar una gira por Ciudad de México; me voy a la India tres meses para dar clases en la Facultad de Nueva Delhi. También estaré en Nueva York, Pensilvania... Así, hasta febrero o marzo.

-¿Cuál es su reflexión sobre el mundo polarizado que vivimos?

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España ha sido un país fascista siempre. La ley de amnistía es una ley con una trampa absoluta. Se debería hacer un referéndum para abolirla y volver a empezar. Lo único que ha hecho ha sido proteger a cierto bando. Por mi trabajo de artista me ha denunciado Vox, los abogados cristianos, la Fundación Francisco Franco... Creo que el arte vencerá al fascismo. Sobreviviremos unos años. Para que haya grandes cambios tiene que haber grandes sacrificios. Soy optimista.