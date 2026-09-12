Courteney Cox lleva al TIFF el disparatado crimen del 'pizza bomber' en 'Evil Genius'

Courteney Cox regresa este sábado a la dirección cinematográfica, 12 años después de su anterior largometraje, con 'Evil Genius', una comedia negra que reconstruye uno de los crímenes más insólitos de Estados Unidos: el caso del 'pizza bomber' de Pensilvania.

La película, que tiene su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), está protagonizada por Patricia Arquette y David Harbour y parte del suceso ocurrido en la ciudad estadounidense de Erie en 2003, cuando un repartidor de pizzas, Brian Wells, entró en un banco con un explosivo sujeto al cuello. Wells aseguró que había sido obligado a cometer el atraco. La bomba acabó explotando tras ser detenido por la policía. La posterior investigación reveló una rocambolesca trama en la que Marjorie Diehl-Armstrong, interpretada en la película por Arquette, y Kenneth Barnes (Harbour) tuvieron papeles centrales.

Cox explicó durante la promoción del filme en Toronto que conocía el caso por la serie documental de Netflix 'Evil Genius' y que lo que más le intrigó fue precisamente la complejidad de un plan aparentemente condenado al fracaso. "Esta historia era tan demencial", señaló la actriz y directora a TheWrap, que quiso averiguar quiénes eran las personas capaces de concebir un atraco tan complicado.

Arquette, por su parte, declaró que la arrogancia de los conspiradores fue clave para su caída porque estaban convencidos de ser "más inteligentes que todos los demás" y acabaron dejando un rastro de pistas. Harbour destacó la combinación de elementos macabros y cómicos que encontró Cox en una historia repleta de asesinatos, relaciones sentimentales disfuncionales y decisiones absurdas.

Segundo largometraje

'Evil Genius' es el segundo largometraje dirigido por la coprotagonista de 'Friends', después de 'Just Before I Go' (2014), y supone por tanto su regreso a la dirección cinematográfica 12 años después.

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El proyecto tiene además una pequeña conexión familiar: Coco Arquette, hija de Cox, aparece en un papel secundario. La directora explicó que la película tomó forma después de conocer a Barbara Schroeder, codirectora, junto con Trey Borzillieri, de la docuserie que recuperó el caso para una nueva generación de espectadores.