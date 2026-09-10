Los pioneros del cine español eran de Xàtiva: la historia olvidada de los Fuster

La historia del cine no está formada únicamente por actores, directores o películas célebres. También la construyeron empresarios, operadores, propietarios de salas y distribuidores que hicieron posible que las películas viajaran de una ciudad a otra y llegaran finalmente ante el público. Entre ellos estuvo una familia cuyo apellido permaneció durante décadas ligado al cinematógrafo: Los Fuster. Una saga con raíces de Xàtiva, prácticamente desconocida fuera de los círculos especializados, que comenzó su aventura cuando el cine todavía estaba lejos de concebirse como el séptimo arte.

Un artículo publicado en Levante-EMV en 2017 en clave local acabó abriendo, casi por casualidad, una puerta a una historia inédita de alcance nacional que ha visto ahora la luz a través de un libro recién publicado por Salvador Catalá Sanchis, profesor e investigador de Xàtiva, y Enrique Llorens Fuster, catedrático jubilado de Análisis Matemático de la Universitat de València y descendiente directo de aquella familia. Lo que comenzó como una investigación sobre cuál pudo ser el primer cine de Xàtiva terminó sacando a la luz la trayectoria desconocida de esta estirpe de origen setabense que estuvo vinculada durante varias generaciones a los primeros pasos de la industria cinematográfica española.

El trabajo parte de Juan Bautista Fuster Garí (1859-1921), hijo y nieto de setabenses y una figura precursora en la distribución de películas y en la gestión de salones cinematográficos. Su actividad comenzó cuando el cine apenas había cumplido unos años de existencia y continuó después a través de sus hijos, nietos y bisnietos.

Anuncio en prensa. / LEVANTE-EMV

Un artículo que conectó dos historias

El origen de la investigación conjunta se encuentra en el artículo El Salón Fuster, ¿primer cine de Xàtiva?, publicado por Salvador Catalá. El historiador había localizado referencias a un tal Juan Fuster que había arrendado el bajo de una importantísima casa modernista de Xàtiva propiedad del empresario Hilario Botella ubicada en el corazón de la Albereda, con la intención de instalar allí un cinematógrafo. Aquel establecimiento podía haber sido uno de los primeros espacios estables dedicados al cine en la ciudad. La documentación disponible llevó a Catalá a afirmar que Fuster procedía de Barcelona. Pero el artículo llegó tiempo después a manos de Enrique Llorens, que reconoció inmediatamente el apellido y la historia familiar y quiso matizar un importante detalle al autor.

Juan Fuster no era un empresario catalán llegado casualmente a Xàtiva. Formaba parte de una familia de profundas raíces setabenses. Llorens escribió a Catalá para explicarle que descendía de aquella saga y que conservaba recuerdos familiares sobre su relación con el mundo del cine. El intercambio de información dio paso a varios años de intensa investigación documental. Lo que parecía una pequeña historia local comenzó así a adquirir una nueva dimensión.

En los últimos años del siglo XIX, el cine tenía poco que ver con el espectáculo actual. Las primeras películas eran muy breves y muchas consistían simplemente en escenas cotidianas, paisajes, acontecimientos o pequeñas situaciones filmadas. Las historias con argumento, actores y una narrativa compleja llegarían progresivamente. Las sesiones cinematográficas debían resolver una dificultad elemental: las películas duraban pocos minutos y era necesario cambiar constantemente los rollos de película.

Anuncio de alquiler y venta de películas. / Levante-EMV

Por eso los primeros salones combinaban las proyecciones con espectáculos de varietés. Tiples, cupletistas, magos, ventrílocuos, mentalistas, bailarinas o pequeños números circenses ocupaban el escenario entre película y película.

En ese mundo todavía experimental comenzó a trabajar Juan Bautista Fuster Garí. Su actividad profesional vinculada al cinematógrafo está documentada desde 1897, primero como ayudante de operador y posteriormente como empresario vinculado a la exhibición, el alquiler y la distribución de películas. Incluso intentó adentrarse en la filmación. Entre sus proyectos figura una cinta titulada Escenas de la Albufera, muestra de una época en la que las fronteras entre exhibidor, distribuidor, operador y productor todavía estaban lejos de estar claramente definidas.

De Xàtiva a Barcelona, Valencia y Madrid

La familia desarrolló actividades vinculadas al cine en Barcelona, Valencia, Madrid y otras ciudades españolas, participando en un sector que estaba creciendo con extraordinaria rapidez. Una de las experiencias más singulares fue la colaboración empresarial con Segundo de Chomón, una de las figuras más importantes de los primeros años del cine europeo y reconocido internacionalmente por sus innovaciones técnicas y por su trabajo precursor en los efectos especiales.

De aquella relación surgió la sociedad Chomón-Fuster, vinculada a la producción cinematográfica. La experiencia productora fue relativamente breve, pero revela hasta qué punto los Fuster se encontraban situados en el núcleo de aquella nueva actividad empresarial y artística.

A partir de 1915, la familia orientó preferentemente sus negocios hacia un campo que acabaría convirtiéndose en una de las piezas esenciales de la industria: la distribución cinematográfica. Comprar derechos de películas, alquilar copias, hacerlas circular entre distintas ciudades y suministrarlas a las salas era imprescindible para que aquel invento pudiera transformarse en un espectáculo de masas. Los Fuster entendieron muy pronto ese nuevo modelo de negocio.

Reseña sobre el Cine Fuster. / LEVANTE-EMV

Dentro de esta trayectoria ocupa un lugar especial el cine Fuster de Xàtiva, cuya actividad se sitúa entre 1911 y 1913. Su existencia permite conectar directamente la historia de esta saga empresarial con su ciudad de origen. Xàtiva contaba entonces con otros espacios de ocio, entre ellos el Salón Setabense, pero la aparición de establecimientos dedicados al cinematógrafo demuestra la rapidez con la que el nuevo espectáculo había arraigado también en las localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Aquellas salas fueron mucho más que simples lugares de proyección: representaban una nueva forma de entretenimiento colectivo y el inicio de una cultura audiovisual que acabaría transformando los hábitos sociales del siglo XX.

Recuperar una memoria a punto de desaparecer

La vinculación de los Fuster con el cine no terminó con Juan Bautista. Sus descendientes continuaron trabajando en el sector y desarrollaron empresas dedicadas a la distribución y exhibición cinematográfica. Los autores siguen la pista, entre otros, de sus hijos José y Juan Fuster Serrano, así como de su nieto José Fuster Candel y su bisnieto Gustavo Fuster Dal Re. La investigación alcanza incluso a otros miembros de la familia cuya trayectoria todavía presenta interrogantes documentales, como José Fuster Porter, relacionado con actividades cinematográficas en Bilbao durante la década de 1940.

Película distribuida por Selecciones Fuster. / LEVANTE-EMV

Durante aquellas décadas, las empresas vinculadas a los Fuster participaron también en la llegada a España de largometrajes y grandes producciones internacionales y en la progresiva profesionalización de la distribución cinematográfica. La saga llegó hasta tiempos mucho más próximos a través de Selecciones Fuster, distribuidora cuya desaparición acabaría coincidiendo con una transformación radical del negocio audiovisual, propiciada por la expansión del vídeo doméstico.

Noticias relacionadas

Habían transcurrido así varias generaciones desde aquel lejano 1897 en el que Juan Bautista Fuster comenzó a trabajar alrededor de un invento todavía sorprendente. Éste tuvo al menos ocho hermanos nacidos o vinculados a Xàtiva. Catalá y Llorens consideran, por ello, que todavía pueden existir en la ciudad y en otros puntos de la Comunitat Valenciana numerosos descendientes que desconozcan la relevancia histórica de sus antepasados. Localizarlos es uno de los objetivos que persigue el trabajo, puesto que podrían conservarse fotografías, cartas, contratos, programas de cine, documentos empresariales o simples recuerdos transmitidos oralmente cuyo valor histórico nunca haya sido advertido.

Fuente: Levante - EMV