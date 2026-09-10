‘NAZA’: la “máquina de matar” de Israel apisona la Mostra de Venecia

El acrónimo NAZA, formado a partir de palabras hebreas que significan “daño colateral”, es utilizado por el servicio de inteligencia israelí para referirse a los civiles de los que se prevé que morirán en un ataque aéreo. A partir de ahora, en cualquier caso, fuera de ese ámbito será utilizado sobre todo en referencia al demoledor documental homónimo que “detalla desde dentro cómo funciona la máquina de matar” de Israel. Así lo definen sus codirectores, los también israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor. Para ello, NAZA combina fragmentos de 24 entrevistas con otros tantos miembros anónimos de la inteligencia y el ejército israelíes —sus rostros han sido oscurecidos y sus apariencias y voces han sido alteradas digitalmente— que han participado en el terrorífico sistema a través del cual, a lo largo de los tres últimos años, su país ha matado a 73.000 gazatíes mientras destruía infraestructuras esenciales y el 90% de las viviendas, y que a día de hoy sigue en funcionamiento.

Presentado hoy a concurso en la Mostra de Venecia, el documental deja en evidencia la eficiencia de los sistemas empleados por el servicio de inteligencia para identificar a posibles agentes del grupo terrorista Hamás y después eliminarlos en sus hogares, independientemente de que exista la posibilidad de que niños y otros familiares también mueran en el ataque. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) consideran 20 víctimas civiles un precio aceptable por eliminar un objetivo militar, aunque uno de los entrevistados menciona que llegaron a matar a 500 NAZA para acabar con un supuesto terrorista. Los criterios, en todo caso, se volvieron difusos después de los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que provocaron la muerte de 1.200 israelíes y extendieron entre la población del país la creencia de que todos los gazatíes eran, de algún modo, cómplices de lo sucedido, y de que todos merecían morir.

Las entrevistas que componen ‘NAZA’ tienen lugar en azoteas de Tel Aviv desde las que se ve a sus habitantes a través de las ventanas de sus casas, cenando o frente a televisores a través de los que Netanyahu defiende la masacre pontificando acerca de la lucha “del bien contra el mal, y la luz contra la oscuridad”. Para gozar de esa normalidad cotidiana, tan distinta del sufrimiento al que han sido sometidos sus vecinos gazatíes, esos ciudadanos han optado por mirar hacia otro lado. “Quienes callan acerca de los crímenes son tan cómplices como los que los justifican”, ha asegurado hoy Abraham. “Y hemos hecho esta película porque creemos que oír los testimonios de quienes diseñaron el sistema de aniquilación hace que el silencio sea más difícil de mantener”.

Los directores israelís Rachel Szor y Yuval Abraham en la presentación de 'NAZA' en el Festival de Venecia, junto a Alberto Barbera, director del festival / ETTORE FERRARI / EFE

Los entrevistados reconocen que el uso de la IA hace que el bombardeo de un edificio se parezca a jugar a un videojuego, algo “divertido”. Relatan cómo las acciones en las que participaron llegaron a convertir Gaza en una inmensa fosa común en la que los cadáveres eran devorados por los perros, y donde los francotiradores utilizaban la poca comida existente como cebo para aniquilar más fácilmente a los gazatíes. Explican que el objetivo siempre fue crear un territorio baldío que impidiera pars siempre el regreso de los palestinos. Algunos de ellos se arrepienten y otros no, pero todos hablan con una naturalidad que hiela la sangre y se escudan tras justificaciones predecibles. “Solo soy una pieza del engranaje”, afirma un oficial. “Si no lo hubiera hecho yo lo habría hecho otro”, se disculpa otro. “No se nos permitían las consideraciones morales”, comenta un tercero. A medida que la película avanza, sin embargo, van cediendo a la introspección. “Sigo pensando que los nazis eran malvados pero, ¿en qué me convierte eso a mí?”, se pregunta finalmente uno de ellos.

Desde ya, ‘NAZA’ merece ser considerada un documento tan esencial como ‘Shoah’ (1985), documental definitivo sobre el Holocausto dirigido por Claude Lanzmann que Abraham y Szor mencionan en su película, y que también analiza actos de genocidio basándose en testimonios que hablan de lo innombrable. Asimismo, promete obtener el mismo éxito internacional que ‘No Other Land’, que Abraham y Szor codirigieron junto a los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal para denunciar las atrocidades cometidas por el ejército israelí en Cisjordania, y que ganó del Oscar al mejor documental en 2025. Por supuesto, también será acusada de antisemitismo por los defensores del actual régimen israelí, pese a la nacionalidad de sus autrores. En todos los demás provocará, en cambio, una extraña mezcla de indignación, rechazo hacia Netanyahu y desolación aplastante. Pese a ello, es imprescindible verla.

Un monumento llamado DAU

‘DAU’, que también aspira al León de Oro, llegó a la Mostra elevada por el estatus casi mítico que el proyecto del que forma parte ha adquirido a lo largo de los años a causa de su convulsa intrahistoria. Hace casi dos décadas, el ruso Ilya Khrzhanovsky inició la producción del que iba a ser su segundo largometraje, un biopic sobre el físico Lev Landau. Con ese fin, construyó en Ucrania una gigantesca réplica de un centro secreto de investigación para recrear 40 años de la historia soviética, de 1928 a 1968, e inmediatamente el lugar dejó de ser un simple set de filmación para convertirse en algo parecido a un Estado en miniatura.

Durante años, por allí fueron residiendo unos 400 actores principales y alrededor de 10.000 extras, reproduciendo las condiciones de vida del estalinismo: tanto cuando las cámaras estaban encendidas como cuando no, utilizaban los trajes, las marcas de cigarrillos y la comida enlatada de la época, y eran remunerados con dinero soviético; quienes fueran cazados en poder de teléfonos móviles eran multados. Mientras Khrzhanovsky rodaba horas y horas de metraje basado casi exclusivamente en la improvisación —entre 2009 y 2011 acumuló casi 800 horas, con las que planeba completar 14 largometrajes y seis series de televisión—, la línea entre realidad y ficción se disolvió por completo. Empezaron a salir a la luz rumores de torturas psicológicas y abusos sexuales durante el rodaje, y de comportamientos tiránicos por parte de Khrzhanovsky.

La actriz ucraniana Radmila Shchogolieva, el director ruso Iliá Jrzhanovski y la actriz griega Maria Nafpliotou llegan al estreno de la película 'Dau' en el Festival de Venecia en Venecia / ETTORE FERRARI / EFE

Cuando ‘DAU’ llegó finalmente al público en forma de ambiciosa instalación artística en París en 2019 y de dos largometrajes valiosos pero no precisamente épicos presentados en la Berlinale en 2020, muchos decidieron que aquel proyecto elefantiásico había sido una fracaso. Ahora, la nueva película llega para callar de forma contundente esas bocas. Se trata de un logro artístico apabullante, una obra magna tan inmensa como íntima y tan política como personal que sin duda será comparada con títulos como ‘Oppenheimer’ (2023) o ‘The Brutalist’ (2024) y con la obra de cineastas como Lars von Trier y Alexéi Guerman. A lo largo de cuatro horas de metraje, funciona como una investigación sobre la historia de Rusia y sobre el propósito de la ciencia pero, sobre todo, como el retrato de un hombre brillante aplastado por el peso de un régimen totalitario, que se abandona a la búsqueda hedonista del placer en buena medida para evadirse de la opresión impuesta por el aparato soviético.

La envergadura de la película se hace evidente en una serie de imágenes impactantes: una reproducción a escala del K-7, uno de los aviones más grandes jamás construidos; una torre en llamas por la que trepa un pelotón de hombres semidesnudos; una escena en la que la gente camina inclinada formando un ángulo de 30 grados con el suelo; o una discusión sobre la moralidad de construir la bomba atómica cuyos participantes parecen estar suspendidos en el aire. Es en parte gracias a momentos como ese que uno sale de ver ‘DAU’ perplejo y eufórico. Que también lo haga inevitablemente inquieto se debe más bien a los escalofriantes paralelismos entre el mundo que la película retrata y un presente condicionado por la renovada amenaza del imperio ruso.

El director francés Stephane Brize y la actriz Alba Rohrwacher en el Festival de Venecia / ETTORE FERRARI / EFE

‘A Good Little Soldier’, que también compite por un hueco en el palmarés que se anunciará pasado mañana, es la última hasta la fecha de la serie de películas que el francés Stéphane Brizé ha dedicado a la codicia empresarial y al capitalismo desenfrenado. Si en ‘La ley del mercado’ (2015) y ‘En guerra' (2018) habló de sufridos trabajadores de clase obrera y en ‘Un nuevo mundo’ (2021) retrató a un director de fábrica atormentado —todos ellos interpretados por Vincent Lindon—, aquí contempla cómo la directora del depratamento de Recursos Humanos de una compañía aseguradora trata tanto de complacer a sus superiores como de lidiar con sus empleados.

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En el proceso, como buena parte de la obra de Brizé, se muestra envidiablemente capaz de generar tensión, dotada de un impecable sentido del ritmo y elevada gracias a unas interpretaciones convincentes -su protagonista, Alba Rohrwacher, podría ser premiada por la suya-; también es, eso sí, es una película algo esquemática y didáctica, que insiste de forma tan machacona como superficial en recordarnos cómo el sistema devora a las personas y las escupe cuando dejan de resultar productivas, y que por momentos sacrifica la verosimilitud con ese fin.