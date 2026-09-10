Ian McEwan: "Al futuro le debemos mantener el optimismo"

A Ian McEwan (Aldershot, 1948) lo dejamos brincando virtuosamente sobre el alambre de 'Lecciones', colosal repaso a todas las crisis políticas que impactaron en su vida, y lo reencontramos ahora, a sus 78 años, viajando al futuro y asomándose a un año tan inaudito como 2119 para traerse de vuelta la aún más portentosa 'Lo que podemos saber' (Anagrama). En la novela, el mundo está al borde del colapso y un accidente nuclear ha dejado medio planeta anegado pero, por lo que sea, sobreviven los departamentos literarios y la Biblioteca Bodleiana de Snowdonia es el gran fortín del conocimiento. "No es una predicción, ya que difícilmente vamos a saber qué pasará mañana. Es una manera de especular sobre cómo escribimos la historia, las biografías, y cómo nos situamos en la historia", explica McEwan mientras intenta pescar el airpod que se le acaba de caer de la oreja.

El británico, figura clave de esa generación que revolucionó las letras inglesas a mediados de los ochenta, atiende desde su casa en Gloucestershire, idílico refugio que se presta a agudas reflexiones sobre los tiempos que corren y los que están por venir. "Existe un pesimismo colectivo que tiene un efecto paralizador; es como un pegamento metafísico que se nos pone encima, pero mantener el optimismo es lo que le debemos al futuro", considera el autor de 'Expiación'.

¿Las malas noticias? "Seguramente necesitaremos una catástrofe o dos para centrarnos", lamenta en un multitudinario Zoom con medio centenar de periodistas. "Estamos contemplando las sombras de una ignorancia sin fin", añade como si nada antes de ensañarse amistosamente con esa tecnología que parece empeñada en sabotear constantemente la conexión. "La privacidad está amenazada, sí, pero también el arte de la soledad. Pensamos que vivimos libremente, pero hay menos silencio, menos capacidad de dejar simplemente que tu mente navegue", deplora.

La Segunda Cena Inmortal

Optimista es, a pesar de todo, 'Lo que podemos saber', novela de novelas en la que se revuelven cartas victorianas y se investigan correos electrónicos y mensajes tecleados con furia millennialpara acabar conviniendo que, en realidad, "es el futuro el que nos contempla a nosotros". "Nuestro presente es historia. Los personajes nos observan con asombro", desliza McEwan.

El ardid de la narración es la investigación que lleva a cabo Thomas Metcalfe, académico decidido a desentrañar los misterios de la Segunda Cena Inmortal, velada que en 2014 evocó la reunión, tres siglos antes, de William Wordsworth, John Keats y Charles Lamb y cuyo punto culminante fue la lectura de un poema de amor hoy —es decir, dentro de 93 años— desaparecido. "Lo que está fuera de nuestro alcance siempre es más atractivo", relativiza. Unos versos para la historia y un puente entre dos épocas de eco dispar. "Es más divertido investigar a alguien que escribía cartas que no a alguien que escribe ahora correos electrónicos. Habrá material ingente sí, pero a expensas de la profundidad. No vamos a ver el alma desnuda de las personas", lamenta.

Orillando el cambio climático, la devastación nuclear y la creencia más o menos compartida de que cualquier tiempo futuro será peor, McEwan se entretiene en las pesquisas de Metcalfe y en sus hallazgos sobre Francis Blundy y su esposa Vivien, anfitriones de esa Segunda Cena Inmortal que el novelista utiliza a modo de espejo sobre el que examinar la manera que tenemos de relacionarnos con el pasado. "Te puedes fijar mucho en los detalles, siempre hay un cristal bastante grueso entre tu realidad y tu mirada", apunta.

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McEwan reconoce haber llegado a 'Lo que podemos saber' gracias a su amor por la biografía literaria —"lees tres biografías del mismo escritor y tienes ante ti a tres personas diferentes", celebra— pero, como casi siempre, ha salido de ella convencido de que no hay nada comparable a la novela. "Es una máquina fantástica que nos permite explorar nuestra condición humana. La novela no puede morir porque no tiene sustituto: sigue siendo nuestro mejor medio de examinar conciencias y captar el flujo del pensamiento, la relación de las personas y la naturaleza del malentendido, algo que el cine no puede hacer", defiende. Vale que no sea el opinador más objetivo, pero a apasionado no hay quien le gane. "Cuando leemos un libro que realmente nos llega nos cambia a nivel neuronal. Realmente ese cambio se produce", asegura. Como para llevarle la contraria.