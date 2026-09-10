Un homenaje a la ‘nova cançó’ con sentimiento e inventiva en ‘50 Diades’ en el Altaveu

El Altaveu de Sant Boi nació en 1989 como un festival muy atento a la canción de autor, música asociada a la banda sonora de los tiempos en que, 13 años antes, la ciudad había acogido la primera Diada tras la muerte de Franco. Eligiendo así, para su celebración anual, las fechas en torno al 11 de septiembre, y no otras, el festival lanzó entonces un mensaje que ahora, en su 37ª edición, quiso revisitar en un concierto, ‘50 Diades’, encaminado a realzar a un repertorio de clásicos de la ‘nova cançó’ de la mano de un elenco artístico muy diverso, este jueves en la plaza del Ajuntament de Sant Boi.

Voces de distintas generaciones, ninguna de la que pilotó aquella Diada de 1976, ya bastante diezmada, aunque sí estuvo Josep Mas, Kitflus, con sus teclados, subrayando algunas interpretaciones. En la pantalla, imágenes de aquellos días, de la ‘mani’ tolerada por el inter-reino, y de Serrat, Ovidi Montllor, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Sisa… Y Pau Riba, en una grabación de sus últimos días, entonando el poema ‘Dona’m la mà’, de Salvat-Papasseit. A Ovidi acudió para empezar gavina.mp3, que recitó ‘Va com va’, todo actitud, sobre una base electrónica.

Pastora durante el Concierto 50 Diades a Sant Boi 1976-2026 en el Festival Altaveu / FERRAN SENDRA

Fue saludable asistir a esa clase de meneos a partituras poco menos que sacras de los anales de la ‘cançó’ (que los cantantes combinaron con composiciones propias). Ahí estuvo otra de Montllor, ‘Per què vull’, pasada por el filtro de Pastora, en la voz de Dolo Beltrán, santboiana ella. La adaptación con más guasa, y una pizca de provocación, fue la de ‘Ara que tinc vint anys’, de Serrat, con ‘auto-tune’, a cargo de Mushkaa y su hermana gemela Greta. Su inclusión en el cartel había causado que frente al escenario se citara una notable concurrencia juvenil. Tener 20 años siempre será algo que vale la pena proclamar. Mensajes de afirmación ideológica para cerrar su pase: “¡Fora feixistes, visca el Barça!”.

Lluís Gavaldà evitó las canciones más manidas rescatando ‘Sonet’, de Maria del Mar Bonet (e Hilario Camacho), versión muy suave, con el piano de Joan-Pau Chaves. David Carabén fue más allá y se permitió pasar por alto a nuestros trovadores y cantar al paso del tiempo, y la deriva de las sensibilidades ideológicas, a través de la pluma de su querido Neil Hannon (The Divine Comedy) en la sarcástica ‘Una senyora progre d’una incerta edat’. Hubo más invectivas protestonas en el asalto urbanita a ‘El cargol ja no treu banya’, por parte de Naïm Smaili. Y llamadas de atención hacia la lengua catalana, por Els Amics de les Arts, que brindaron una sentida ‘Cançó a Mahalta’, de Llach. Advirtió Joan Enric Barceló que, en esta materia, “nadie nos vendrá a ayudar y solo nos tendremos a nosotros”.

Lluis Gavaldà durante el Concierto 50 Diades a Sant Boi 1976-2026 en el Festival Altaveu / FERRAN SENDRA

Fue interesante que el Altaveu incluyera a Núria Feliu en su reivindicación, ella que siempre se sintió un poco menospreciada en los ambientes de la ‘nova cançó’. Sonó su voz en ‘Tot es gris’, seguida de Bonet y ‘La Balanguera’, hermanadas así ambas, más allá de las bancadas ideológicas. A Bonet la cantó también su paisana mallorquina Maria Hein, con un ‘Alenar’ asentado en el piano y de de vibrante interpretación vocal.

El heterodoxo Sisa fue merecidamente invocado, con un vivaz viaje a ‘El setè cel’, por la voz y el acordeón de Joan Garriga (y la guitarra de Madjid Fahem). Y, para culminar la sesión, el Altaveu reservó a Ismael Serrano, que además de citar a Serrat (‘Paraules d’amor’), recuperó una canción propia que es a la vez un homenaje y un reproche, ‘Papá, cuéntame otra vez’, con su melodía del desengaño y el olvido de los ideales, materiales que nunca pierden vigencia.