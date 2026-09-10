Aquí ya había jaleo antes de Spotify: la España que cantaba y bailaba sin teléfonos móviles pide pista en Galapagar

No hace falta escuchar nada para saber que aquí hubo jaleo. En Música popular hay guitarras, castañuelas, dulzainas... y bastante gente con ganas de montar una fiesta. La exposición, que puede verse ahora en el Centro Cultural La Pocilla de Galapagar dentro de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid, recorre más de un siglo de música popular española a través de fotografías tomadas entre 1850 y 1965. Un proyecto que no va de mirar estampas antiguas con distancia de museo, sino de acercarse a quienes cantaron, tocaron y bailaron. Aquí lo popular no aparece embalsamado. Sigue teniendo pulso.

Lucía Laín Claësson y Publio López Mondéjar, comisarios de la muestra, han armado el recorrido con imágenes de algunos de los nombres fundamentales de la fotografía española de aquellos años. Están Charles Clifford, Casiano Alguacil, Luis Escobar y Baltasar Cue, entre otros. Un reparto enorme para contar algo que, en realidad, sucedía a ras de suelo: cómo la música se metió en las fiestas, en los cafés, en los patios y en la vida cotidiana hasta convertirse en una forma de reconocerse. Durante aquel siglo, además, el folclore dejó de ser únicamente una costumbre transmitida de boca en boca. Por ese empeño pasaron nombres tan distintos como Perfecto Feijoo, Menéndez Pidal o las Misiones Pedagógicas. La cámara hizo el resto: fijó aquello que se escapaba en cuanto terminaba la canción.

Grupo cantando flamenco en el Patio de los Leones de la Alhambra. / CHARLES CLIFFORD

El viaje empieza fuerte. La primera pieza es un daguerrotipo coloreado de 1850 en el que aparece una bailarina con castañuelas. Casi nada. La fotografía apenas estaba aprendiendo a existir y ya había alguien utilizándola para atrapar un gesto musical. A partir de ahí, el recorrido se llena de intérpretes, instrumentos y escenas que permiten asomarse a una España donde tocar y bailar no necesitaba grandes escenarios. Charles Clifford, uno de los pioneros de la fotografía en el país, forma parte de ese mapa junto a Jean Laurent. También aparece Casiano Alguacil, autor de la imagen de una joven con guitarra que sirve de carta de presentación a la muestra. Todo parece quieto. Pero basta fijarse un poco para que empiece el movimiento.

La temperatura sube con los cafés cantantes. Aquellos locales, muy populares entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, mezclaban bebida y actuaciones de flamenco en directo. No eran un simple entretenimiento: ayudaron a convertir el cante y el baile en un oficio y empujaron al flamenco hacia el escenario. La exposición se detiene en una fotografía de Emilio Beauchy del Café Cantante del Burrero, uno de esos lugares donde la noche debía de acabar con el suelo castigado a tacones. Allí el folclore ya no era solo herencia. También era espectáculo. Y negocio. Mucho antes de los tablaos y las giras, hubo artistas buscándose la vida a pocos metros del público. El ruido, desde luego, venía de lejos.

Coro Cantigas da Terra. / ANÓNIMO

Entre tanta estampa aparece un niño de perfil. Lleva un parche en el ojo y toca la dulzaina. Es Agapito Marazuela, que acabaría convirtiéndose en una figura esencial para la recuperación del folclore musical castellano. La imagen tiene algo de aviso: detrás de muchas de estas fotografías no hay personajes anónimos, sino vidas enteras dedicadas a que determinadas músicas no desaparecieran. También destaca Ruth Matilda Anderson, la única fotógrafa de la exposición, que viajó desde Estados Unidos por encargo de la Hispanic Society of America para retratar oficios, indumentarias y costumbres de distintas provincias. Y está Alfonso, que en realidad fueron cuatro: Alfonso Sánchez García y sus hijos Alfonsito, Pepe y Luis. Una familia entera mirando el país a través de un objetivo.

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La muestra completa el relato con algunos de los instrumentos que aparecen una y otra vez en las imágenes. Dulzainas y castañuelas salen del papel para plantarse delante del visitante. Ahí está, quizá, la gracia de todo esto: comprobar que la música popular no nació para quedarse quieta en una vitrina, por mucho que ahora la contemplemos desde una sala de exposiciones. Fue calle, celebración, trabajo, identidad y memoria. Música popular está ahora en Galapagar y seguirá después su camino por otros municipios de la Comunidad de Madrid. Conviene acercarse sin demasiados prejuicios. Después de 100 años de guitarras, palmas, bailes y dulzainas, estas fotografías todavía tienen suficiente ruido dentro.

Fuente: El Periódico de España