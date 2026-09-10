'Gracias, equipo', la sátira de Netflix sobre la precariedad laboral con Maribel Verdú y Alexandra Jiménez: "Nuestros valores están trastornados"

En los últimos años, en el mundo laboral se han ido popularizando cada vez más las expresiones anglosajonas. Una de ellas es 'team building', un conjunto de actividades y dinámicas de grupo diseñadas para mejorar las relaciones interpersonales, la confianza y la cooperación entre los miembros de un equipo de trabajo. Netflix saca mucho partido humorístico de una reunión de estas características en 'Gracias, equipo', su nueva comedia española protagonizada por Maribel Verdú y Alexandra Jiménez que se estrena este viernes 11 de septiembre.

Creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido (artífices de series como 'La vida breve' y 'Reyes de la noche'), y dirigida por Diego Nuñez Irigoyen, la película plantea, con mucho humor negro, hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se ve inmerso en una competición por escalar (o incluso mantenerse) en su empleo. En esta sátira sobre el mundo laboral, los despidos, la precariedad, el liderazgo tóxico y las dinámicas empresariales absurdas, todo desemboca en una espiral que recuerda incluso a 'El juego del calamar', aunque sin muertos de por medio.

"Aquí no hay muertes, pero podría haberlas", afirman al unísono Verdú y Jiménez. La primera interpreta a Olga, que acaba de reincorporarse al trabajo en una empresa de quesos, Tío Mochales, después de una baja por maternidad tras haber tenido gemelos. "Lo que me gustaba mucho del personaje es la contradicción enorme en la que vive", explica la actriz. "Es una lucha constante por ser lo que supuestamente se espera de ella, estando las 24 horas disponible y llegando a la hiperactividad y la autoexplotación, borrando toda la historia que lleva detrás, ya que acaba de ser madre y su vida ha cambiado completamente", avanza.

Adictos al trabajo

"Durante los últimos años parece que estamos todos perdiendo la perspectiva de lo que significa ser productivos y hasta decir que te gusta estar de vacaciones es algo negativo. Nos sentimos muy realizados diciendo lo adictos que somos al trabajo y que no sabemos qué hacer si paramos. ¡A mí se me ocurren tantas cosas! Así que los valores están totalmente trastornados, y la película se ríe de todo eso con un humor muy cruel que a mí me hace mucha gracia", señala la intérprete.

Alexandra Jiménez, en 'Gracias, equipo' / LUCIA FARAIG / NETFLIX

Su jefa, a la que interpreta Verdú, no le pondrá las cosas fáciles. "Estos personajes, desde la manipulación, sacan lo peor de sí mismos. Se olvidan de los valores, de quiénes son, y el único objetivo que tienen es sobrevivir al fin de semana sin perder su puesto de trabajo, caiga quien caiga", subraya la actriz. "Son como las hienas de 'El rey León'", los compara Raúl Tejón ('Machos alfa'), otro de los protagonistas.

"Yo creo que la película es un reflejo muy acertado del capitalismo brutal y cómo nos ha enganchado a cosas que a lo mejor no necesitamos pero que, por conseguirlas, podemos cortar cabezas, dar codazos y olvidar la empatía, la amistad y todo lo demás", añade Pedro Casablanc, que da vida a uno de los trabajadores más veteranos del filme.

Conciliación y edadismo

A través del humor, la película aborda algunos temas candentes de hoy en día, como las dificultades para combinar vida laboral y personal. De hecho, aparecen frases tan rotundas como estas: "La conciliación no existe. Son los abuelos" y "Hay que elegir entre familia o carrera". "Son un reflejo de lo que hay en nuestra sociedad. Solo hay que recordar la noticia de hace poco sobre la congelación de óvulos de la selección femenina de fútbol y lo que dijo Ana Peleteiro, de si lo hacían para que no fueran madres ahora porque las necesitaban compitiendo", apunta Blanca Martínez ('Mariliendre'), otra de las protagonistas de 'Gracias, equipo'.

Maribel Verdú, en 'Gracias, equipo' / LUCIA FARAIG / NETFLIX

El edadismo también aparece a lo largo de la trama, algo de lo que tampoco se escapan actores y actrices. "Es algo que afecta más a nuestras compañeras", reconoce Tejón. "Nosotros, a partir de los 40 y los 50 tenemos personajes interesantes que podemos hacer porque tenemos esa edad, pero para esos papeles femeninos muchas veces prefieren a chicas de 30, lo que no tiene sentido" explica el actor.

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Coincide con él Verdú, aunque también ve el lado positivo: "Nosotras siempre vamos a tener trabajo porque, aunque haya directores a los que no les importe que aparentes 30 en vez de 60, hay otros que solo van a querer coger a actrices que representen la edad que tengan en cada momento. Así que que cada uno viva como quiera".