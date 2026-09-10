Los Gigantes de La Pedrera regresan a Passeig de Gràcia con una imagen renovada y una fiesta gratuita

La Fundació Catalunya La Pedrera y la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona presentarán públicamente este domingo 13 de septiembre la nueva imagen de los cuatro gigantes y los dos nans de La Pedrera después de siete meses de restauración con una fiesta abierta a todo el mundo delante del edificio.

Tras más de veinte años sin ninguna intervención de tal magnitud, esta restauración recupera elementos del diseño original e incorpora nuevo vestuario, joyas y complementos inspirados en la arquitectura de Antoni Gaudí.

El domingo 13 de septiembre a las 19 h en Passeig de Gràcia, la fachada del edificio de Antoni Gaudí se convertirá en el escenario de un espectáculo de cultura popular con gigantes, danza y música para celebrar el regreso de las seis figuras y el inicio de una nueva etapa de la comparsa.

Un espectáculo para dar la bienvenida a las figuras

La presentación de los gigantes y los nans convertirá la fachada del edificio en parte del espectáculo, en el que la música y la danza se mezclarán con el sonido de los picapedreros, que evocará los orígenes de la construcción del edificio y el nombre con el que acabaría siendo conocido.

L'Esbart Sant Martí se colocará en el chaflán de Passeig de Gràcia y llevará a cabo una coreografía de músicas tradicionales y contemporáneas que dará paso al cabezudo de Antoni Gaudí. Desde el balcón noble de La Pedrera, el personaje hará una intervención teatralizada que explicará la relación entre la arquitectura del edificio y las figuras de la comparsa.

El momento central del espectáculo llegará con la presentación pública de los gigantes restaurados: el Rey Gaudi y la Reina Pedrera, los guerreros Badalot y Forjat y los nans Trenca y Dis. La celebración culminará con el baile propio de los Gigantes de La Pedrera y un baile final junto con el Esbart Sant Martí, que invitará al público a participar.

Una restauración que retoma la conexión de los Gigantes con el universo de Gaudí

La restauración de las figuras ha recuperado elementos del diseño original, entre los que destaca el regreso del color piedra de los dos guerreros, Badalot y Forjat, así como la renovación completa de algunos de los complementos de las figuras. Los nuevos vestidos incorporan referencias a las formas orgánicas, los volúmenes, los colores, las texturas y los ornamentos de La Pedrera, con una propuesta que mantiene la esencia de la comparsa.

La renovación de los gigantes y los nans ha ido a cargo del taller de gigantes y cabezudos de José María Sánchez, de Calatayud; las nuevas joyas son obra del Taller Lacedemon de Caravaca, y el diseño y la confección del nuevo vestuario han ido a cargo de Marc Udina, junto con el equipo barcelonés de Goretti Puente – Vestuari Escènic.

Los Gigantes de La Pedrera fueron creados en 1998 por el maestro geganter Toni Mujal i Obradors, de Cardona. La comparsa, compuesta por seis figuras e inspirada en los elementos de la azotea del edificio, se presentó por primera vez el 2 de juliol de 1998, durante la fiesta popular 'La Pedrera: Mirall d’un segle'. Desde entonces, los gigantes han participado de manera intermitente en diferentes celebraciones de Barcelona y han bailado en municipios de Catalunya y el extranjero. Además, las figuras tienen música y bailes propios. La música original fue compuesta en 1998 por Joan Albert Amargós, y la coreografía actual representa a los guerreros escoltando a sus señores mientras los reyes bailan con un paso solemne y señorial.

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A partir del 14 de septiembre, las figuras estarán expuestas en la Muestra de Gigantes de Barcelona, en el Archivo de la Corona de Aragón, y el 24 de septiembre participarán en la Cabalgata de la Mercè. Posteriorment, volverán a estar expuestas en la sede del Distrito del Eixample.