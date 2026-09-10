Seguridad
Cultura, comunidades autónomas y policía se coordinan frente a las "nuevas formas de operar" de los ladrones tras la ola de robos en los museos españoles
El Ministerio de Cultura, las comunidades autónomas, la Policía Nacional y la Guardia Civil se han reunido este jueves en Madrid para mejorar la coordinación entre todas las partes ante los robos acaecidos en los últimos meses en los museos españoles. Según ha comunicado el ministerio liderado por Ernest Urtasun, el encuentro ha servido para poner en común datos sobre las "nuevas formas de operar" de los ladrones y establecer "buenas prácticas" conjuntas. Una estrategia común que busca responder a la ola de asaltos sucedidos este año, como el ocurrido el pasado 27 de agosto en el Museo de Villena (Alicante), cuando se robó el Tesoro de Villena, o el del Museo de Albacete a finales de julio.
En la reunión de seguimiento (el pasado 28 de agosto ya se abordó la situación) convocada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, se ha compartido información, "aportando más conocimiento y potenciando las redes de colaboración", a la vez que se han planteado preguntas sobre este tipo específico de delitos.
En su momento, la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional ya reclamó información de todos los museos -tanto estatales como autonómicos- para elaborar un mapa con las instituciones museísticas que poseían en sus depósitos un número significativo de objetos realizados en oro, plata u otros metales o piedras preciosas, principales objetivos de los delincuentes en esta ola de robos que afecta a toda Europa.
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