Crítica de ‘Forastera’, un ‘coming of age’ mezclado con una obsesión que tiene algo de fantasmática

'FORASTERA' Directora: Lucía Aleñar Iglesias Reparto: Zoe Stein, Lluís Homar, Nuria Prims Año: 2025 Estreno: 11 de septiembre de 2026 ★★★

‘Forastera’, debut en el largo de Lucía Aleñar Iglesias, se inscribe en una práctica normalizada en los últimos años: la película surge de un corto, de idéntico título y con la misma actriz, Zoe Stein, realizado en 2020. Un verano en Mallorca y las similitudes que una joven encuentra con su difunda abuela son el punto de partida en ambos casos. El largo desarrolla en 97 minutos lo que en el corto se esbozaba en 20. Evidentemente, con más matices, personajes y situaciones.

Catalina, la protagonista, es la única que ve morir a su abuela. Mientras transcurren los días de un verano que ya no puede ser lo mismo, se siente cada vez más atraída –¿obsesionada? – por la abuela, hasta el punto de que adopta su actitud física y coge sus vestidos. Hay algo fantasmagórico en este proceso, aunque no sea una historia de fantasmas. En el formato largo puede desarrollar la directora mucho mejor las relaciones de Catalina con el resto de su familia, incluso apostar en algunos momentos con elementos de un clásico ‘coming of age’. También es verdad que el relato se estira más de la cuenta y a veces le cuesta encontrar su ritmo justo. Zoe Stein, actriz de presencia y mirada intensa y desconcertante, se erige en el centro de la función. Lo que hace y cómo lo hace son el núcleo de la película.