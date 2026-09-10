Estrenos de cine
Crítica de ‘Forastera’, un ‘coming of age’ mezclado con una obsesión que tiene algo de fantasmática
'FORASTERA'
Directora: Lucía Aleñar Iglesias
Reparto: Zoe Stein, Lluís Homar, Nuria Prims
Año: 2025
Estreno: 11 de septiembre de 2026
★★★
‘Forastera’, debut en el largo de Lucía Aleñar Iglesias, se inscribe en una práctica normalizada en los últimos años: la película surge de un corto, de idéntico título y con la misma actriz, Zoe Stein, realizado en 2020. Un verano en Mallorca y las similitudes que una joven encuentra con su difunda abuela son el punto de partida en ambos casos. El largo desarrolla en 97 minutos lo que en el corto se esbozaba en 20. Evidentemente, con más matices, personajes y situaciones.
Catalina, la protagonista, es la única que ve morir a su abuela. Mientras transcurren los días de un verano que ya no puede ser lo mismo, se siente cada vez más atraída –¿obsesionada? – por la abuela, hasta el punto de que adopta su actitud física y coge sus vestidos. Hay algo fantasmagórico en este proceso, aunque no sea una historia de fantasmas. En el formato largo puede desarrollar la directora mucho mejor las relaciones de Catalina con el resto de su familia, incluso apostar en algunos momentos con elementos de un clásico ‘coming of age’. También es verdad que el relato se estira más de la cuenta y a veces le cuesta encontrar su ritmo justo. Zoe Stein, actriz de presencia y mirada intensa y desconcertante, se erige en el centro de la función. Lo que hace y cómo lo hace son el núcleo de la película.
Suscríbete para seguir leyendo
- Netflix cierra un acuerdo con Filmin para estrenar cada mes 10 de sus títulos
- Muere el actor y dramaturgo Manel Dueso a los 73 años
- Carmen Machi, Ferran Adrià, Rodrigo Sorogoyen, Victoria Martí y Steven Moffat estarán en el festival Serielizados de Barcelona
- Pau Cusí, escritor: 'Cuando escribes sin aspirar a hacerte rico, qué menos que hacer lo que te dé la gana sin cortarte ni un pelo
- Puyal
- Rob Reiner gana un Emmy póstumo por 'The Bear
- Javier Bardem y Penélope Cruz logran salir airosos de ‘Búnker’
- Catalunya supera los 4 millones de espectadores, 3 de ellos en Barcelona: el Mago Pop, La Cubana y el 'Fantasma de la ópera' llenan los teatros