Alessandro Baricco analiza la evolución y el declive de la música clásica en su nuevo ensayo

"Al principio había un misterio, y eso da sentido a toda la historia. Los sonidos eran un misterio. Fluían de la naturaleza […]. Pero se desconocían sus reglas, su origen y su funcionamiento". Así comienza Alessandro Baricco su 'Breve historia herética de la música clásica' (trad. Maria Llopis, Ara Llibres, edición catalana; trad. Xavier González Rovira, Feltrinelli, edición castellana), un libro fundamental en el que vuelve a hacer aquello que tanto domina: explicar un relato de elevada cultura de manera sencilla y al alcance del público general. Es un libro de historia, claro, con las fechas y hechos clave que esto conlleva, pero es a la vez ligero e invita a ser leído dejando sonar de fondo o deteniéndose a disfrutar algunas de las grandes piezas que menciona.

Con un hilo conductor que, si bien resulta efectivo, se vuelve insistente y repetitivo (los músicos eran una tribu de cazadores-recolectores que aprende la agricultura, es decir, a domesticar y cultivar los sonidos), y una acertada advertencia al inicio (que la historia recogida trata únicamente de Europa), la obra está llena de curiosidades fantásticas: cómo Pitágoras buscaba, ya en el siglo VI a. C., conexiones matemáticas en los sonidos de una cuerda; cómo en el siglo XI el monje benedictino Guido d’Arezzo dio nombre a las notas musicales prácticamente tal como las conocemos a partir de un himno a Juan Bautista (ut, re, mi, fa, sol, la; unos cuatrocientos años después aparece el si y el ut cambia a do), o cómo en la Navidad de 1198, en Notre-Dame, aparece el canto polifónico.

Este último hecho fue "como abrir un abanico que había permanecido cerrado", y da comienzo a una estudiada historia que acierta al encontrar los paralelismos con "la idea totémica de progreso". Baricco narra el paso de la música de "don de los dioses" a "conquista de los humanos", señalando puntos clave (Banchieri y el bajo continuo, el paso a la melodía; Vincenzo Galilei, padre de Galileo, y el temperamento igual, "la manera en que hoy afinamos los instrumentos"; o la "revolución copernicana" de Monteverdi, haciendo de la música un "lenguaje" y no "reflejo") en una "edad del desorden" previa al "big bang" del siglo XVIII.

Aquí es donde la historia toma cuerpo y, a partir del anterior gabinete de curiosidades, construye un argumento para entender el auge y la caída de la música clásica. Baricco sitúa entre 1714 y 1722 un acontecimiento fundamental. En la primera fecha se publican póstumamente los 'Concerti Grossi', op. 6 de Corelli, una música en la que "no había ni letra ni cantante. No servía para nada […]. Estaba ahí para ser escuchada, presumiblemente por un público que no hacía nada mientras tanto". En la segunda fecha, Rameau publica el 'Tratado de armonía', que comienza afirmando "la música es la ciencia de los sonidos"; y Bach, que fue más bien un "héroe local" de quien "Mozart y Beethoven apenas conocían el nombre", hasta que los románticos lo recuperan "en busca de un padre fundador", completa 'El clave bien temperado', aunque, seguramente, sin las intenciones de "descarga eléctrica" que acabaría produciendo, afirma el italiano.

Sea como sea, allí comienza la música clásica, que con Haydn y Mozart se hace presente como "un sistema impersonal de reglas". Según Baricco, creer que un compositor del siglo XVIII podía entender la música como imagen de sus propias emociones "equivale a esperar que un chef, en la misma época, se sintiera obligado a expresar su turbulencia inventando la tarta tatin". De humor tampoco falta en el libro.

De mujeres, en cambio, sí que hay. Solo se menciona a Clara Wieck (sin el apellido de su marido, Schumann, que siempre la ha eclipsado), y hacia el final se admite que "se ha vuelto difícil apasionarse por una historia en la que las mujeres están prácticamente ausentes y todos los protagonistas están más o menos vinculados a las élites que se alternan en el poder".

La obra continúa con Beethoven, que aporta "alguna cosa más —musical, intelectual, ética, social—" a la clásica, siguiendo la idea de crecimiento y expansión imperialista y capitalista del siglo XIX. En el astro de Bonn, Baricco identifica quien empieza a "estresar el sistema". Wagner será quien (además de acercarlo a la otra "civilización", que es la ópera), lo lleve "a los límites de la tolerabilidad" hasta que el siglo XX lo hunda por completo. No tanto por el "golpe dodecafónico" de Schönberg, que "intentaba exportar la agricultura musical a un mundo esterilizado", defiende Baricco, como por el "movimiento final" de destrucción que lleva a cabo Stravinski, en quien "se celebró el suicidio de la música clásica, con la gloria y el brillo que siempre se habían esperado". 'La consagración de la primavera', "violencia visionaria".

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Todo ello cierra una historia que, en el siglo XX, se convierte en "espectáculo magnífico de una comunidad que se desintegra", una "danza cultural". El relato de sus siglos de esplendor realizado por Baricco parece menos herético de lo que el título sugiere, pero ofrece una gran mirada sobre una música hoy tan necesaria como superada y que, en los conciertos, vive "una forma lenta y espléndida de agonía".