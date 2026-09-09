Entrevista
Patrick Brammall, de 'Colin de cuentas' a la oscura 'Causa abierta': "Ser padre te da acceso a zonas de emoción desconocidas"
Hablamos con este renovador de la comedia romántica sobre su nueva serie como protagonista, en la que recuerda sus habilidades como actor dramático
'Colin de cuentas', la comedia romántica serializada que enamora al mundo sin necesidad de cursilería
El actor, guionista y productor Patrick Brammall (Canberra, 1976) lleva décadas siendo un rostro familiar en Australia, pero no fue hasta la comedia romántica 'Colin de cuentas', creada por él mismo con su esposa, la actriz Harriet Dyer, que el resto del mundo supo sobre sus increíbles naturalidad y humanidad como actor. Tras su paso por 'El diablo viste de Prada 2', vuelve a su modalidad dramática con 'Causa abierta' (Apple TV), sobrecogedor 'thriller' sobre un antiguo policía, ahora operador de emergencias policiales, cuya vida da un vuelco cuando cree oír en una llamada a su hija desaparecida once años atrás.
¿Qué le atrajo de esta serie en un primer momento?
Hacía tiempo que no me enfrentaba a un papel de este tipo, uno de gran intensidad emocional. Me apetecía volver a trabajar en ese terreno. Durante mi carrera he hecho papeles realmente dramáticos tanto en tele como en teatro, pero en los últimos años se me ha conocido sobre todo por la comedia.
¿Es usted de esos padres masoquistas que devoran intrigas sobre niños muertos o desaparecidos? ¿Fue fan de 'Broadchurch', 'The missing' o 'Heridas abiertas'?
He visto un par de series de ese estilo. Tampoco es que esté muy metido específicamente en ese género. Las pillé de casualidad y me engancharon. Quienes formamos parte de la industria no tenemos tiempo para ver tantas series y películas como la gente cree y como probablemente deberíamos estar haciendo. De modo que no, no he visto muchas. Pero, ahora que lo dice, vi una realmente buena… Una con Sarah Snook, buena amiga mía…
¿'Su peor pesadilla'?
Exactamente. Y hablamos mucho sobre ella mientras rodábamos 'Causa abierta' porque era básicamente el mismo equipo. Compartimos algunas localizaciones de la zona de Victoria. Coincidimos en algunos de los temas abordados… 'Causa abierta' es una serie diferente, pero se parece en el intento de hacer un 'thriller' psicológico realmente intenso, realmente sobrecogedor.
¿Ser padre le ayudó con el trabajo o, al contrario, lo hizo complicado?
Quizá también podría haber hecho el papel sin ser padre, pero tengo dos hijas y eso no puede dejar de influir. La más mayor tenía tres años cuando estábamos rodando [la misma edad que la hija del protagonista en el momento de su desaparición]; la pequeña, menos de un mes. Eso me permitió acceder a zonas de emoción a las que no habría tenido acceso antes de ser padre. No sabría decir exactamente cómo se tradujo en el trabajo. Era algo así como un dolor imposible, como si tuviera una herida abierta. La paternidad es una experiencia que te baja a la tierra cada día y que te hace ser más consciente de todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Usted es padre?
Sí, tengo un hijo.
¿De qué edad?
Acaba de cumplir dos años.
Pues entonces ya sabrá de qué le hablo y solo lo comprobará más y más cada día.
Creo que nunca lo hemos visto tan vulnerable en pantalla. ¿Hay algún momento del que se sienta especialmente orgulloso en este sentido?
Hay un momento en el último episodio en que estoy hablando con Daniel Henshall, que hace el papel de Donald [y del que no diremos nada para no hacer 'spoiler']. Es cuando le digo que nadie, nadie podría entender por lo que he pasado. Y que no importa cómo acabe todo, porque nunca habrá final feliz, porque el dolor y el trauma ya han sucedido. Recuerdo cómo me golpearon esas líneas de guion en el día que las rodamos. Cuando vi la escena, no me reconocí a mí mismo. Estaba chequeando esa parte y pensando: "Nunca me he visto en mitad de una escena parecida".
Siempre he sentido que su estilo se basa en la economía de expresión. Es importante lo que hace, pero más todavía lo que no.
Yo diría que en comedia es diferente. En ese género intento dejarme llevar, estar animado, gesticular, dejar que mi voz suba y baje y haga cosas raras. Para mí esa es la mejor actitud si quieres hacer algo divertido. Esta serie, obviamente, no tiene nada de divertida. Y sentía que el papel requería una quietud mucho mayor. Mientras me preparaba para rodar, me concentré mucho en ser fiel al lenguaje del guion y no excederme a nivel expresivo. Aunque el personaje es activo, incluso propulsivo, existe una extraña quietud en todo lo que hace.
'Causa abierta' llega a España casi a la vez que la temporada final de 'Colin de cuentas' [prevista para octubre en Movistar Plus]. ¿Por qué han decidido concluir la serie solo en su tercera temporada?
Sobre todo, era una cuestión práctica. Harriet y yo la escribimos de cabo a rabo, la producimos. Somos los protagonistas. Supervisamos el montaje durante once semanas y repasamos cada plano, cada toma. Acabamos de escribir la tercera mientras yo rodaba 'Causa abierta' y Harriet estaba haciendo 'DMV' en Montreal. Es mucho trabajo y tenemos dos hijas con menos de cinco años. Nos quita mucho tiempo para estar en familia.
Además, está bien irse en un momento álgido, cuando el público todavía te va a poder echar de menos.
Realmente queríamos irnos en la cresta de la ola. Y tres temporadas es una buena cifra, es como una estructura en tres actos. No queremos hacer 'Las aventuras de Ashley, Gordon y Colin'. Queremos contar la historia de dos personas que se conocen de forma ridícula y deben decidir si quieren o no el caos en sus vidas. Simplemente eso, algo que se puede contar en tres temporadas. No queríamos hacer como en Estados Unidos y seguir con la cuarta, la quinta y la sexta y esperar a que todo el mundo haya dejado de verte para decir adiós. Es mejor dejar con ganas de más.
Solo por curiosidad, ¿cómo le llegó el papel en 'El diablo viste de Prada 2'? ¿Fue cosa de Stanley Tucci, que escribió sobre su amor por 'Colin' en su libro 'What I ate in one year (and related thoughts)'?
Me propusieron hacer una prueba, pero no llegó en el mejor momento. Estaba acabando de rodar 'Causa abierta' y nos preparábamos para mudarnos a Montreal para que Harriet hiciera su nueva serie ['DMV']. Dos niñas, Harriet arriba, yo mucho más abajo… No lo veía nada claro. Luego me ofrecieron el papel directamente y entonces me vi obligado a aceptar. No fue sugerencia de Stanley Tucci, sino más bien una apuesta del director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, ambos también seguidores de 'Colin'.
¿Qué clase de papeles busca ahora mismo? ¿Más opciones de 'romcom', quizá más papeles intensos en la onda de 'Causa abierta'? ¿O está tratando de seguir diversificando sus intereses y apostar por lo inesperado?
Nunca he tenido un plan. Para bien o para mal. No soy de planificar. Harriet y yo queremos volver a escribir algo juntos, así que, por un lado, tenemos eso. Hemos cerrado una película con una compañía británica. Pero, sobre todo, sabemos que tenemos dos niñas pequeñas que necesitan atención. Hemos de seguir trabajando, pero debe ser algo que valga la pena. No podemos poner el trabajo por delante de nuestras hijas. En el último año y medio hemos perdido un poco el equilibrio. Es el momento de estabilizar un poco la situación.
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