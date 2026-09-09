La maternidad distópica de Laura Gost: cuando cada nacimiento implica que alguien tiene que morir

No se especifica, quizá porque no hace falta, el año en que se ambienta la novela, pero 'El preu de néixer' (Proa; Temas de Hoy en castellano) nos habla de un futuro no muy lejano, inquietantemente cercano, en el que la crisis de recursos, la superpoblación y el progresivo envejecimiento de la población han desembocado en un perverso mecanismo de control social, el relevo. Un intercambio de vidas que decreta que para que alguien nazca otra persona se ha de quitar antes de en medio. El muerto al hoyo, el vivo al bollo y (casi) todos tan contentos.

"En este caso no tenemos a nadie cerca que nos pueda o quiera ceder el relevo. Es verdad que Eduard tiene un tío diabético que está bastante ciego, pero nos dijo que solo tiene 59 años y que aún disfruta bastante de la vida", desliza uno de los protagonistas en las primeras páginas. ¿La alternativa? El mercado negro. 87.000 euros para que una mujer drogadicta pueda dejar una pequeña herencia a su hijo. "Abre la puerta a una serie de dilemas estimulantes", reconoce Laura Gost (Mallorca, 1993), a quien su cuarta novela se le apareció después de ganar el Premi Proa con ‘Les cendres a la piscina’ y poco antes de quedarse embarazada de su primer hijo.

Si coges unos temores, los amplificas y construyes un escenario dramático lo bastante cercano para que el lector no solo lo vea como posible, sino incluso como probable, estás apelando a uno de los sentimientos más poderosos y movilizadores que existen: el miedo"

"Creo que, más que una relación directa entre ser madre y la historia, lo que hubo fue una intensidad añadida. Me sentía especialmente cerca del dilema de los protagonistas y de ese deseo que tienen: imaginar que para que mi hijo pudiera existir yo hubiera tenido que conseguir que alguien muriera provocaba una intensidad adicional", reconoce Gost. El marco distópico, asegura, funciona como "espejo hiperbólico" de la realidad, pero lo importante aquí son los dilemas con los que cargan los personajes. "Para mí lo más importante siempre es poner el foco en las personas; me interesan los conflictos humanos y, en este caso, los grises morales que nacen de esa situación", explica.

Empatía social, egoísmo individual

En 'El preu de néixer', toda esa complejidad ética tiene que ver con la maternidad, sí, pero también con la libertad, el valor que se le da a la vida humana, la noción de sacrificio, la empatía social, la responsabilidad colectiva y el egoísmo individual. "No hablamos de un Estado que obliga al individuo a adoptar un determinado papel sin posibilidad de escapar. Aquí hay un espacio pequeño, pero real, para la decisión personal y la libertad individual. No existe un héroe que se rebele contra el sistema. Hay una sociedad formada por personas normales, como podríamos ser nosotros, que tienen que decidir, sí o sí, de qué lado se sitúan", explica.

En efecto, no es obligatorio quedarse embarazada, pero en caso de no tener un relevo garantizado, el Estado podrá imponer el aborto forzoso. "De repente, una persona que se quiere suicidar se convierte en un activo valioso", sugiere. "En el momento en que se pone precio a la vida y la muerte, son muchas las cuestiones que van surgiendo", añade Gost, lectora 'hardcore' de George Orwell —"de adolescente me obsesioné bastante con él y lo leí prácticamente todo, incluso su biografía"— y apasionada del thriller escuela Gillian Flynn. "Admiro mucho su capacidad para hacer autopsias mordaces y afiladas, con un punto de mala leche, de unos personajes que, a pesar de todo, son muy humanos", apunta.

Laura Gost / Ana María Cantallops

En las librerías, sin embargo, 'El preu de néixer' hará buenas migas con 'Mammalia', de Elisenda Solsona; 'Amat Amat', de Mar Màrquez; y 'Seràs la vall', de Irene Rubio, distopías kilómetro cero que utilizan la ciencia ficción como palanca de proximidad. "Si coges unos temores, los amplificas y construyes un escenario dramático lo bastante cercano para que el lector no solo lo vea como posible, sino incluso como probable, estás apelando a uno de los sentimientos más poderosos y movilizadores que existen: el miedo", constata la mallorquina.

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Para increíble, eso sí, lo que ha pasado con la propia novela, fenómeno editorial incipiente que antes incluso de ver la luz en catalán y castellano ya había cerrado traducciones al francés, inglés, turco, griego, neerlandés y alemán y ha empezado a coquetar con el mercado audiovisual. De momento, una productora estadounidense "con sedes en Los Ángeles y México" ya ha adquirido los derechos para hacer una película. ¿Se imagina ya Gost a los actores que darán vida a sus personajes? "¡Claro! No puedo evitar ser muy cinéfila y sería como pedir un deseo, pero no voy a decir ninguno, que sería muy de flipada", bromea.