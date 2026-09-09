Carmen Mola convierte Marbella en el escenario de su nueva novela: “Donde sucede de verdad lo gordo es aquí”

De las diferentes ciudades españolas con las que contaba Carmen Mola para ambientar su última novela, Los Huérfanos, editada por Planeta y que sale este miércoles a la venta, Marbella era la más propicia. Por su pasado reciente y por su presente.

Al mismo tiempo que los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, que firman conjuntamente bajo el seudónimo Carmen Mola, presentaban este martes en el municipio costasoleño un thriller que mezcla crimen organizado, corrupción y mafia, un tiroteo a plena luz del día en el centro urbano de la localidad se saldaba con un herido y tres detenidos.

Los huérfanos. / l.o.

«¿Hoy (por ayer) ha habido un tiroteo? ¿En serio? Ostras, pues fíjate», señalaba Antonio Mercero, uno de los tres integrantes de Carmen Mola, al conocer el tiroteo. «Es el escenario perfecto. Casi, casi cada semana hay alguna pieza de Marbella o de la Costa del Sol» relacionada con este tipo de sucesos, agregó.

La trama de la octava novela de Carmen Mola, seudónimo acuñado en la primavera de 2017 en Madrid, discurre por diferentes emplazamientos de Marbella, como el restaurante Nobu, ubicado en el hotel Puente Romano y en plena Milla de Oro de la ciudad; un café irlandés recreado como The Orphans, situado en Puerto Banús y desde el que opera un clan irlandés con intereses en la Costa del Sol; o un «casco antiguo muy tomado por el turismo» que alberga el despacho del narcoabogado Alberto Pastor.

«Te podrías ir a Galicia, Valencia o Mallorca, pero donde sucede de verdad lo gordo es en Marbella», señala Mercero

«Los malos», protagonistas

Los Huérfanos, de 445 páginas de extensión, se caracteriza porque los protagonistas «son los malos» y cuando eso ocurre «te metes enseguida en el crimen organizado, mafias o clanes y de ahí a Marbella media un centímetro». «Te podrías ir a Galicia, Valencia o Mallorca, pero donde sucede de verdad lo gordo es en Marbella», señala Mercero.

La unidad de la Guardia Civil especializada en el crimen organizado en la Costa del Sol guió a Carmen Mola por la ‘ruta del mal’, los emplazamientos en los que han sucedido tiroteos o asesinatos, como las urbanizaciones de lujo o Puerto Banús, y que han facilitado que Marbella se haya convertido, en opinión de Mercero, en el «centro de operaciones de la droga de todo el mundo». «En Marbella hay radicadas familias y clanes que tienen conexiones con Brasil, Dubai, Colombia, Marruecos. Desde aquí se lleva droga a toda Europa. Lo que pasa en Marbella es muy interesante para un escritor y, seguro, muy preocupante para los habitantes y la policía. Marbella es nuestro territorio mítico», señala el integrante de Carmen Mola, escritor, guionista y uno de los creadores de la exitosa serie Hospital Central.

«Los italianos no pintan nada en Marbella, pero los chinos son los banqueros en la sombra de la ciudad. Era un aspecto que no teníamos contemplado, pero lo hemos incorporado en la novela», agrega.

«Marbella muestra una cara luminosa, pero también otra que permanece oculta. Esa dualidad nos interesa como escritores», señala Carmen Mola

Irlanda, Asia y la Costa del Sol

Ambientada en la Costa del Sol, los bajos fondos de la ciudad irlandesa de Belfast y Hong Kong, la novela es una trama relacionada con las mafias irlandesas y chinas, el juego ilegal, el tráfico de drogas, las apuestas deportivas amañadas, la corrupción y un sofisticado entramado criminal que deja un reguero de víctimas a su paso.

«Marbella muestra una cara luminosa, pero también otra que permanece oculta. Esa dualidad nos interesa como escritores y convierte a Marbella en el escenario perfecto para esta historia. Hay heridas que no se cierran y de ellas nacen los monstruos», señala Carmen Mola.

La protagonista de la novela, la fiscal Laura Pastor, es una mujer traumatizada que trata de huir de un pasado familiar doloroso. Cuando Trevor Strummer es acusado de un asesinato en Madrid, la fiscal se enfrenta al caso más importante de su carrera. Lo que no se imagina es que, tras ese crimen, se esconde una red de secretos relacionada con su familia.

«Con sorprendentes giros, secretos revelados a cuentagotas y un final que sacude al lector, Carmen Mola se supera, una vez más en su nueva novela, Los Huérfanos. Se trata de un thriller que retrata la violencia y las rivalidades del crimen organizado y las miserias de una familia rica», señala la firma que edita el libro.

El seudónimo Carmen Mola surgió cuando sus tres integrantes se lanzaron a una aventura de creación colectiva que cristalizó en las novelas La novia gitana, La Red Púrpura, La Nena, El Infierno, Las madres o el desenlace de la serie El Clan.

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Carmen Mola obtuvo el premio Planeta en 2021 con La Bestia, un thriller histórico que se ha convertido en la novela más vendida de su obra.