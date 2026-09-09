La leyenda del skate Ed Templeton expone sus fotografías de los suburbios californianos en Barcelona

Ed Templeton (Garden Grove, California, 1972) es un fotógrafo y ‘skater’ que lleva desde la década de los noventa con una cámara entre las manos, dedicándose a fotografiar la escena del ‘skate’ y la vida de los jóvenes de los suburbios del sur de California. Ahora, el artista presenta la exposición ‘Tomorrow Never Comes’ en el Espai Metronom, en El Born de Barcelona, que podrá visitarse del 10 al 20 de septiembre, coincidiendo con el Barcelona Gallery Weekend.

Templeton nunca se planteó ser fotógrafo, simplemente empezó a documentar, en 1993, a las personas que tenía en su entorno. / EPC

La exposición, que supone la primera muestra individual del estadounidense en España, nace de la colaboración entre el fotógrafo, Bershka y Aries para la compaña Eδέμ, realizada en febrero de 2026 en Huntington Beach. ‘Tomorrow Never Comes’, desarrollada junto a la Fundación Foto Colectania y comisariada por Elisa Medde (directora de la fundación), combina esta campaña de moda con fotografías recientes realizadas en Barcelona y con ‘Wires Crossed’, el extenso archivo fotográfico de Templeton desarrollado a lo largo de los años en torno al ‘skate’, la cultura juvenil, la vida cotidiana, las relaciones y el paso del tiempo.

“Los jóvenes son como adultos en miniatura. La diferencia es que ellos lo sienten todo de manera más intensa y exteriorizan más sus emociones, las llevan a flor de piel, pero la ropa y la actitud son un indicador de en qué puedes convertirte de adulto”, dice ed Templeton. / EPC

Templeton nunca se planteó ser fotógrafo, simplemente empezó a documentar, en 1993, a las personas que tenía en su entorno: “Tuve la oportunidad de estar rodeado de un grupo de gente que vivía un estilo de vida loco, lo que me hizo querer documentar esa cultura. Ahí empezó la obsesión, porque estoy obsesionado con la gente y con fotografiar a las personas, no puedo evitar usar mi móvil o mi cámara cuando estoy en la calle”. Su obra artística, caracterizada por la proximidad, es una combinación de fotografía documental y diario personal que culminan en una relación directa e íntima con las comunidades que retrata.

Con ‘Tomorrow Never Comes’, el estadounidense busca que el público se adentre en el estilo de vida que retrata en sus fotografías y en una época anterior a los teléfonos móviles. / EPC

Una parte de ‘Tomorrow Never Comes’ está dedicada a ‘Wires Crossed’, el archivo fotográfico del artista que recoge más de dos décadas de vida de la cultura ‘skate’ y muestra, sin filtros, las relaciones entre las personas y las experiencias dentro de la comunidad. Esta colección de fotografías, centrada en la cultura juvenil y su energía, nació por su fascinación por la vida adolescente: “Todo el mundo pasa esos años intentando descubrir quién es. Cuando documentas ese periodo en la vida de alguien, como todos pasamos por ello, lo reconoces cuando pasan los años y recuerdas aquellos tiempos”. En este sentido, el título de la exposición hace referencia a cómo la juventud “vive el momento y no piensa en el mañana, solo en el presente”.

En cuanto a las fotografías realizadas en Barcelona, Templeton opina que hay muchas similitudes entre los jóvenes de la ciudad y los de California: “Ambas son comunidades costeras con una cultura muy relajada”. Después de más de treinta años documentando la vida de la juventud, el artista considera que su trabajo es “un estudio de la naturaleza humana”: “Los jóvenes son como adultos en miniatura. La diferencia es que ellos lo sienten todo de manera más intensa y exteriorizan más sus emociones, las llevan a flor de piel, pero la ropa y la actitud son un indicador de en qué puedes convertirte de adulto”.

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Con ‘Tomorrow Never Comes’, el estadounidense busca que el público se adentre en el estilo de vida que retrata en sus fotografías y en una época anterior a los teléfonos móviles: “Muchas de las imágenes las tomé cuando aún existía el aburrimiento porque no había las tecnologías de hoy en día”. De esta manera, la exposición propone un recorrido por la extensa trayectoria de Templeton, conectando su vida como ‘skater’ en California con las imágenes de la campaña publicitaria de Bershka x Aries, que dialogan de manera estrecha con su obra artística.