'Kurios', redondo engranaje del Cirque du Soleil

El Cirque du Soleil vuelve a sorprender con 'Kurios', un espectáculo fascinante que fue muy aplaudido en el estreno en la carpa plantada en L'Hospitalet. Uno no solo aprecia la drestreza y calidad de sus intérpretes sino la increíble perfección del mecanismo escénico, con ágiles transiciones y una dinámica puesta en escena donde se nota la mano del coreógrafo Sidi Larbi. Los intérpretes de 'Kurios' no se limitan a ejecutar ejercicios sino que van más allá y siguen el ritmo de una banda sonora en directo con mucho swing. También los músicos y la cantante se integran en la 'troupe', actúan y se mezclan por momentos con personajes y artefactos que parecen salidos de las novelas de Julio Verne o de las películas de Tim Burton. El vestuario Philippe Guillotel y la escenografía de Stéphane Roy permiten pasar del cielo al mar, con números aéreos con intérpretes que se propulsan a gran altura y se quedan suspendidos en el aire realizando estilizadas posturas tras botar y rebotar en la red, con un control absoluto.

Michel Laprise ideó 'Kurios' en 2014 como un homenaje a la curiosidad imprescindible para el desarrollo de la humanidad que permitió descubrir la electricidad o el gramófono. Son muchas las sorpresas de este gabinete de curiosidades. El tren a vapor aparece como salido por de arte de magia, como también lo hace un prototipo de uno de los primeros aeroplanos que sobrevuela la pista. Otro invento del siglo XIX, la bicicleta, es protagonista de un original número aéreo. Pero aunque las proezas acrobáticas abundan, hay torres humanas y vuelos increíbles, también hay un divertido número hecho con solo con manos. Aplauso a su creatividad, sencillez y manera de presentarlo.

Humanos y máquinas

La compañía canadiense logra un equilibrio entre humanos y máquinas pero también busca la simbiosis entre ellos con extraños personajes como el hombre acordeón y su cuerpo de fuelle u otro con una enorme barriga metálica con remaches y escotilla en el lugar de ombligo. Y las fantásticas contorsionistas asiáticas logran el más difícil todavía encima de otro ingenio, una enorme mano que se desliza por el escenario como si tuviera vida propia, una maquinaria alucinante de las muchas que aparecen en la pista, sobre todo en la primera parte.

En el gabinete de curiosidades de 'Kurios' hay de todo, hasta un 'crack' del yoyó capaz disparar ese incombustible juguete con ambas manos a la vez y hacer filigranas. Pero entre los números del más difícil todavía destacaría dos: uno de equilibrio sobre manos en el que una torre de sillas sube hasta las alturas y el desafío de 'rola bola' del colombiano James González.

'Kurios' es un espectáculo redondo. No se lo pierdan.