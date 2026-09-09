Juan Cruz (escritor y periodista): "Soy partidario de que el periódico sea mejor que el periodista, que lo supere"

Juan Cruz regresa a Tenerife con nuevo libro bajo el brazo. El autor presenta Inolvidables. La pasión de entrevistar. Periodista, escritor y editor, Cruz ha hecho de la entrevista un territorio propio, un espacio donde la escucha pesa tanto como la pregunta y donde cada diálogo se convierte en una pieza de un relato mayor. El próximo año tiene previsto publicar otros dos nuevos libros.

¿Cuántas entrevistas ha podido hacer a lo largo de su carrera?

Pues no llevo la cuenta de nada. Ni siquiera llevo la cuenta de quién soy. Soy bastante como mi padre: siempre creía que había un día después, y en ese día pasaría otra cosa, y otra más. Mi vida es eso, el día después. Nunca he tenido esa obsesión por cuantificar ni por ordenar lo que hago en cifras. Me interesa más la experiencia de cada conversación, lo que ocurre en ese momento y lo que queda después. Las entrevistas no son números, son situaciones.

¿Qué tiene que tener una entrevista para que sea inolvidable?

Acabo de entrevistar a Andrea Abreu, por ejemplo, y no recuerdo exactamente lo que le pregunté, pero sí recuerdo la intención. Una entrevista tiene que tener la seguridad de que estás preguntando algo que te interesa a ti directamente como persona, no como personaje. No se trata de asustar al otro ni de llevarlo a un sitio incómodo por sistema. Yo soy un preguntón que nunca trata de romper la tranquilidad de quien habla. La persona tiene derecho a no decirte, pero tú tienes derecho a preguntarle. Ese equilibrio es importante. Y muchas veces entrevistar me ha hecho mejor persona, porque te obliga a colocarte en el lugar del otro.

El lubro de Juan Cruz 'Inolvidables. La pasión de entrevistar'. / Andrés Gutiérrez

¿Las entrevistas son también un pacto entre entrevistador y entrevistado?

Sí, son como un pacto. Estamos aquí y hemos quedado en que vamos a hablar. Tienen que ser un pacto y también un impacto, pero sin convertirlo en un espectáculo. Nunca deben ser un espacio para lucirse. El periodista no está para exhibirse ni para demostrar que sabe más que el entrevistado. El que hace la pregunta es el periódico. Yo soy partidario de que el periódico sea mejor que el periodista, que lo supere. El periodista debe ser invisible, aunque luego se lleve lo que sea, el reconocimiento o el dinero. Lo importante es el medio, lo que queda publicado.

A pesar de esa invisibilidad del entrevistador de la que habla, algunas entrevistas acaban forjando una relación de amistad entre las dos personas, tal y como le ha pasado a usted.

Sí, puede pasar, pero no es lo habitual ni debería ser el objetivo. En el caso de esta entrevista, por ejemplo, voy como si estuviera empezando y termino igual, como si acabara de empezar. Hay entrevistas que generan una continuidad, una cierta cercanía, pero uno no debe dar nada por hecho. Cada conversación vuelve a colocarte en el inicio, en esa incertidumbre que también es necesaria para poder seguir trabajando y mejorando.

¿Cómo ha sido el trabajo de seleccionar las entrevistas que aparecen en este libro?

Las entrevistas que hay en este libro son también una colección de lecciones. Por ejemplo, Miguel Delibes: ¿quién no ha tenido lecciones de él? O John Berger, al que llamo 'el último sabio' porque esa entrevista fue la última que me concedió antes de fallecer. También están Javier Marías o Juan Marsé. En cada uno hay algo que te enseña y se queda contigo. Las preguntas que yo hago van dirigidas al autor, pero también a la persona, y eso cambia la forma en la que escuchas y en la que escribes.

«El periodista no está para exhibirse ni para demostrar que sabe más que el entrevistado»

¿La elección de estas entrevistas hace que este libro tenga también una dimensión autobiográfica, de su vida y su carrera?

Sí, porque están los entrevistados que yo quise entrevistar, los que de alguna manera formaban parte de mi educación como lector. Está Gabriel García Márquez, al que conocí gracias a Jose Domingo y Domingo Pérez Minik, que me consiguieron el encuentro. Fui a su casa, toqué el timbre y él abrió. Estaba con sus hijos, que eran muy pequeños y tuvimos una conversación larga. Son momentos que forman parte de mi vida, no solo de mi trabajo, y que con el tiempo adquieren otro sentido.

¿Qué recuerdas de esos encuentros?

Recuerdo detalles muy concretos. La casa, la manera de hablar, los silencios, incluso lo que no se decía. Luego conocí a mucha gente: a Mario Vargas Llosa aquí en Tenerife, a Günter Grass antes de que fuera su editor, a Javier Marías, que fue uno de mis grandes amigos. Son encuentros que van construyendo un recorrido, una forma de mirar y de entender este oficio.

En el caso de Juan Marsé, incluso hay una historia personal detrás.

Sí, es una historia curiosa. Yo estaba en un bar donde recibí una de las peores noticias de mi vida sentimental. Estaba leyendo un libro de Marsé y, del enfado, lo tiré a la basura. Años después me encontré con él y se lo conté todo. Él me hizo una nueva dedicatoria y, al final, ese libro adquirió otro valor para mí, distinto, más profundo, más ligado a mi propia historia.

¿Qué busca entonces en una entrevista?

Busco entender, no imponer. Me interesa la persona, no solo el personaje que representa. Y también aceptar que no todo se puede controlar. Hay algo en la entrevista que tiene que ver con dejarse llevar, con escuchar sin estar pensando constantemente en la siguiente pregunta. Si no escuchas, no hay entrevista posible.

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Si ahora le llamara un niño de 13 años, como cuando usted empezó a trabajar, y le hiciera su primera entrevista. ¿Qué le gustaría que le preguntara?

'¿Cómo estás?'. Creo que preguntar eso a alguien es también una manera de preguntárselo a uno mismo. Pero hay otra pregunta que siempre me ha parecido extraordinaria. No es mía, sino de Michael Krüger, poeta y editor alemán. En uno de sus poemas escribe: 'A veces la infancia me manda una postal, ¿te acuerdas?'. Durante años utilicé esa pregunta en muchas entrevistas, con futbolistas, escritores o catedráticos. Porque, en realidad, es una pregunta que tarde o temprano todos terminamos haciéndonos.