La Generalitat audita por primera vez la seguridad de todos los museos catalanes ante la nueva ola de robos "rápidos y violentos"

Hablar sobre la seguridad de los museos no es fácil: por razones obvias, las medidas de las que los equipamientos disponen (tanto las visibles para cualquier visitante como las que no lo son) son información reservada y un secreto bien guardado para garantizar su eficacia. Pero la última oleada de robos en España tras el espectacular asalto al Louvre el año pasado ha vuelto a poner en el foco en la seguridad de los museos y en si éstos están preparados ante una nueva tipología de asaltos: más rápidos, violentos, quirúrgicos y mucho más imprevisibles.

Desde el asalto al Louvre que conmocionó a todo el planeta por su espectacularidad, los Mossos d’Esquadra han visitado varios equipamientos en el último año y el Departament de Cultura acaba de terminar una auditoría interna en materia de seguridad que reúne por primera vez un listado de todos los museos catalanes a petición de la policía catalana: no solo los públicos, también los privados, las fundaciones, los museos comarcales, los de la diputaciones y hasta los de los arzobispados, sin importar su tamaño o número de visitantes.

Se trata de un documento que lista unos 150 espacios y que es mucho más amplio que la última auditoría realizada en 2022 (donde tan solo constaban los 7 grandes equipamientos dependientes de la Generalitat y tras la cual se tomaron algunas medidas). Una puesta al día del patrimonio museístico catalán, con sus fortalezas y debilidades, para estar preparados ante un nuevo tipo de ladrón.

“Estamos preocupados y trabajando en ello”, reconoce a EL PERIÓDICO Quim Borràs, Director General de Patrimoni Cultural. “La seguridad ha sido nuestra prioridad siempre, no solo ahora. Es algo constante”, explica. El Departament ha estado trabajando mano a mano con los mossos desde el robo del Louvre. “Nos pidieron que hiciéramos una investigación de todas las condiciones de todos los museos de Catalunya. Ahora ya hemos cerrado el estudio, del que han salido algunas recomendaciones”, apunta.

“Los robos en Albacete y Badajoz han puesto sobre la mesa una nueva tipología de robos. Ya no se va a buscar una obra de arte, sino metales preciosos con los que comercializar luego. No se trata de revender las piezas en el mercado negro del arte después de robarlas, sino de fundir los metales . Y eso lo cambia todo radicalmente. Son robos rápidos, de 3 o 7 minutos, violentos… no se trata de los grupos a los que estábamos acostumbrados”, añade.

El Tesoro de Villena cuando estaba en exposición en las instalaciones del Museo de Villena. / Rafa Arjones

El nuevo ladrón no se siente intimidado por la luz del día (el asalto al Louvre fue por la mañana, a las 9.30h, en uno de los museos más visitados y vigilados del mundo) y viene con los deberes hechos: las vitrinas donde se exhibía el Tesoro de Villena no eran de un cristal normal, fácil de romper, sino de alta seguridad. “Detalles como ese nos hacen ver que estamos ante una situación extrema”, apunta Borras. En Villena, los asaltantes utilizaron material antidisturbios para romper las vitrinas de cristal blindado que pretendían proteger el tesoro. Se trata de un equipo al que no se puede acceder fácilmente y que probablemente haya sido robado.

Los ladrones en busca de un ‘picasso’ a lo Erik el Belga ya no son la principal preocupación de las fuerzas de seguridad, sino un criminal en busca de piedras preciosas y metales de gran valor como el oro y la plata con el objetivo, se cree, de fundirlos. El último asalto al Tesoro de Villena, que ha motivado, entre otras cosas, una reunión del Ministerio de Cultura con todas las comunidades autónomas, la Policía y la Guardia Civil el próximo 10 de septiembre, es el último ejemplo de ello.

Se trata del segundo encuentro que convoca el departamento que dirige Ernest Urtasun tras los tres robos a museos locales sucedidos este año, en los que los ladrones sustrajeron piezas de oro. Al de Villena, Alicante, hay que sumarle el atraco al Museo de Albacete en julio (cuatro asaltantes sustrajeron dos colecciones de monedas con más de 200 piezas de oro) y en abril el del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (donde se robaron de 149 monedas que componían el Tesoro de Villanueva de la Serena).

La corona de la emperatriz desaparecida en el asalto al Louvre. / INFORMACIÓN

“Comportamiento extraño”

Además de los planes contra incendios y de los dispositivos de alarma que tienen los museos, la mayoría de recomendaciones de los mossos apuntan en dos direcciones: una es “renovar” los sistemas de alarma y la otra es prestar más atención a cualquier tipo de “comportamiento extraño” en el público que acude al museo y, ante cualquier sospecha, compartirla con las fuerzas de seguridad catalanas. Borràs explica que han reorientado las subvenciones del Departament de Cultura para que aquellos museos que tengan alguna deficiencia puedan empezar a corregirlas desde ya para implementar cuando antes las medidas concretas de los Mossos.

Borràs explica que el robo del Louvre, del que el próximo octubre se cumplirá un año, marcó un antes y un después y que los posteriores asaltos como el de Viena hace unos días o el de Villena hacen sospechar que la ola está bajando del norte de Europa al sur. Este martes, Francia ha sufrido un nuevo caso: tres cuadros de Renoir han desaparecido del museo dedicado al pintos en Cagnes-Sur-Mer, valorados en 9 millones de euros. El 27 de agosto, dos hombres robaron un collar valorado en unos cuatro o cinco millones de euros a plena luz del día en el Museo de Artes Aplicadas de Viena. Dos sospechosos entraron a cara descubierta fingiendo ser visitantes, rompieron una vitrina con un martillo y sustrajeron la pieza. Uno de los asaltantes portaba un arma de fuego, lo que impidió que el personal de seguridad pudiera detenerlos. Huyeron a pie del lugar. No hubo heridos.

¿Qué museos preocupan más a los mossos? Borràs afirma que todos aquellos que alberguen piedras preciosas, oro, plata, joyería y cerámica, “incluso china”, están en el punto de mira. “Haremos cualquier cosa para extremar la seguridad”, apunta. “Los robos hasta ahora han escapado a toda lógica”, señala. “Robos ha habido toda la vida, pero ahora no son para exigir un rescate o venderlos en el mercado negro, sino para hacerse con las piedras preciosas o fundir los metales. El atentado es doble”, reflexiona.

Tres asaltos en España en tres meses

El robo del Tesoro de Villena asestó un duro golpe al patrimonio histórico español la madrugada del pasado 27 de agosto, cuando un grupo de encapuchados accedía a las instalaciones del museo municipal de Alicante y, en apenas cuatro minutos, huía con una colección de oro con más de 3.000 años de antigüedad. Se trató del tercer asalto a un museo cometido en España en menos de tres meses dentro de una ola de golpes centrados en el oro histórico. Un informe de Europol alertaba también a finales de agosto de esta nueva tipología de robos.

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Una de las primeras pistas que se sigue en el asalto al Muvi es el análisis de las cámaras de seguridad, no solo las del interior del museo, sino también las de tráfico. Aunque los asaltantes tapaban sus rostros con máscaras de apicultor, estas imágenes pueden dar datos sobre los vehículos usados para perpetrar el golpe y el itinerario que pudieron haber seguido para huir. Justo un mes antes también fue asaltado el Museo de Albacete, donde se llevaron más de 200 monedas de oro del siglo XIX.