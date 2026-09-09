El Feroe Festival vuelve con un triplete de perlas con acentos soul en el Poble Espanyol

El Feroe Festival, muestra que propone una alternativa a las programaciones ‘macro’ con su sucinto cartel de perlas de la música de autor, regresa tras su estreno, el año pasado, en el Poble Espanyol. Ese mismo recinto acogerá el grueso de sus propuestas en una jornada única, el 13 de noviembre, con las actuaciones de St. Paul & The Broken Bones, Beth Orton y Tiwayo, sesión precedida, el 20 de octubre, por un concierto-pórtico del festival a cargo de The Autumn Defense en la Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Todo ello constituye una oferta en la que confluyen géneros de raíz afroamericanos y donde “sobrevuela el soul”, hace notar Albert Puig, director del Feroe Festival. Los parámetros de la muestra siguen donde estaban: el propósito es “recuperar el placer de disfrutar de la música en condiciones”, con un único escenario, sin solapamientos de actuaciones "ni multitudes ni colas agobiantes”. El recinto del Poble Espanyol, en su formato de invernadero, puede acoger hasta 3.500 personas, pero el Feroe limita su aforo máximo a 2.500. Puig trata de convencer a los artistas de que “es mucho mejor tocar en un lugar en el que sabes que el público que tienes en frente es el tuyo”, frente a los macrofestivales, donde la audiencia puede ser pasavolante.

Joven de voz madura

El soul es el material base de St. Paul & The Broken Bones, formación de Alabama, un octeto que incluye metales, que cuenta con seis álbumes de estudio (y que los Rolling Stones seleccionaron como telonero en algunos conciertos del ‘Zip code tour’, de 2015). También de Tiwayo, marca del parisiense René Sztern, cuyo nombre proviene del apelativo que le pusieron en Memphis, ‘The Young old’ (y de la pronunciación de las siglas ‘T. Y. O.’), a causa de su aspecto juvenil y su voz madura y quebrada.

La más veterana es la británica Beth Orton, que se abrió paso en los 90 como cantautora ‘indietronica’ (colaborando con The Chemical Brothers) y que ha recibido intensos elogios por el rumbo jazz-folk de sus últimos álbumes, como el reciente ‘The ground above’. Orton ofrecerá un concierto único en España. Respecto a The Autumn Defense, se trata de la banda paralela de John Stirratt y Pat Sansone, de Wilco, orientada a un sonido a caballo del pop cromático y el folk con acentos ‘Americana’.

Noticias relacionadas

El Feroe no dispondrá este año de dos jornadas en el Poble Espanyol, como el año pasado, sino una, porque los artistas que tenían “sobre la mesa” no les convencían y no quisieron “jugar a poner nombres de relleno”, explica Albert Puig. De hecho, el festival estuvo negociando con la agencia de Glen Hansard para que actuara en esa segunda jornada, cuando tuvo lugar su súbito fallecimiento, el pasado 29 de julio.