Edu Galán: "Se ha instalado la idea de que el famoso debe estar a los pies de la multitud, y eso es autoritarismo, aunque sea con los colorines de Google"

EduGalán (Oviedo, 1980) vuelve al ensayo sociológico contemporáneo. Tras profundizar en las políticas de la cancelación («El síndrome Woody Allen») o la impostura como valor de mercado («La máscara moral») ahora analiza la fama, aquí y en este tiempo, en «Más famosos que Jesucristo» (Debate). El miércoles lo presenta en La piel delTripulante (calle San José. 2, Oviedo) acompañado por Azahara Alonso,Nacho Vegas y Jerónimo Granda.

Antes de escribir este libro, antes de irse a Madrid, ¿qué le enseñó sobre la fama el cazautógrafos Ánder Azcárate?

Aparte de su bondad, Ánder me enseñó que la fama es un trabajo muy duro. En el libro, le utilizo para explicar la figura del cazautógrafos, siempre en competición, y los porqués de su efecto entre los famosos: «Si no estás en el álbum del cazautógrafos, no eres nadie».

Este libro no solo habla del famoso con distanciamiento y extrañamiento. Hay una confesión final sobre su interés en ayudar y apoyar a sus amigos famosos. ¿Qué ha aprendido, qué mitos ha desterrado, compartiendo sus días, sus mundos, su ecosistema?

Lo poco preparados que están para gestionar las contraindicaciones de la fama y, por tanto, los problemas psicológicos y personales que esta falta de preparación les acarrea y que pueden acabar en ansiedades o adicciones. En especial, con esta fama que vivimos ahora, presentista, herramienta de la sociedad de consumo y condenada a la autenticidad. Les obliga a crear una ficción de que «los conocemos». Los famosos que no interiorizan que es un artificio y se creen verdaderamente que el público «los conoce», lo pasan fatal. Al tratar a músicos, deportistas, periodistas, presentadores, cómicos, actores, actrices o participantes de realities veo también muchísima inseguridad y eso me produce muchísima ternura y, de ahí, en parte, que haya dedicado años a escribir este ensayo. Como digo al final, si de algo les sirve este libro, qué felicidad.

Nacho Vegas, junto con Azahara Alonso, presentará este libro en Oviedo. Es muy pertinente, porque toca varios temas presentes en tu ensayo, aquella anécdota de cuando les cazaron los paparazzi paseando a él y a Rosenvinge por Madrid con «un amigo», rezaba el pie de foto. En realidad el amigo era ni más ni menos que el genial cantautor americano Howe Gelb. ¿Qué le parece?

Mi libro comienza con una anécdota parecida: a mi mujer, Marta Flich, presentadora, y a mí, en el «¡Hola!» con nuestra hija, capturados por una paparazzi en 2019. De esa extrañeza nace este libro. Al poco, nos hicieron más fotos: estábamos de paseo con Maruja Torres y ¡la pixelaron porque no la reconocieron! Se hubiesen llevado dos famosas al precio de una pero quizá no tenían a Maruja en la biblioteca de su casa.

En estas páginas se habla de vidas de santos y sostiene que la celebridad ha ocupado el hueco que dejó lo sagrado. Explíquese un poco más.

En las sociedades occidentales hay una proporción notable de ciudadanos con creencias religiosas amorfas, es decir, de libre interpretación y ejecución, o sin ninguna afiliación, doy los datos en el libro. En el segundo caso no significa que no tengan ninguna espiritualidad y yo argumento que las relaciones con los famosos provocan sentimientos semejantes y emocionalidades similares a una religión organizada y rellenan vacíos personales pero sin sus molestias. Además, los famosos son más entretenidos: no son el dios católico, tan perfecto y cruel, son dioses mitológicos. Inalcanzables, divinos, pero con debilidades humanas. Y con respecto a los santos, es imposible no asimilar la emoción de la contemplación de una reliquia por un fiel con, por ejemplo, la de un traje original de los Beatles por parte de un beatlemaníaco.

Dice que la fama ya no es un pedestal lejano sino el aire que respiramos. ¿En qué momento dejó de ser algo que les pasa a otros para convertirse en lo que nos atañe diariamente?

Es un proceso que comienza en el siglo XVIII y XIX con la imprenta de alta velocidad o la rotativa y, de seguido, aparecen otras tecnologías como la fotografía, el vinilo, la masificación del teatro, la radio, el cine o internet. Todo se perfecciona a medida que se perfeccionan estas y su distribución por tierra, mar y aire: un ejemplo es el primer plano y cómo condiciona su distribución masiva en retratos por las casas y calles gracias a la imprenta de alta velocidad.

En esta vulgarización de la fama, pasamos de los santos a los escritores, del marqués al actor, y, al final, a un tipo como el asesor financiero Simón Pérez. ¿Cómo explica ese tipo de locuras en la relación tóxica entre el famoso y el espectador?

Hay una revolución llamada internet que ha trastocado todo. La libertad que otorga el algoritmo es la misma que otorga el individualismo: cero. El tremendo poder de las redes sociales y sus dueños, como el nazi Elon Musk, ha impulsado a millones de personas a instalarse en una fama presentista con ideologías muy marcadas, de herencia protestante norteamericana, las explico en el libro, y una urgencia total por cumplir las propias demandas de ese sistema tecnológico. Algunos de estos desgraciados me recuerdan a las palomas de Skinner. Pero son los casos más extremos, que llaman más la atención. El problema es que se ha instalado la idea de que el famoso (ahí están el periodista, o el político, o el médico) debe estar a los pies de la multitud. Y esto deriva en un autoritarismo lleno de colorines de Google, X o Meta, pero autoritarismo.

Eso se cuenta en la parte en que distingue entre producir un famoso e integrar la fama como metaproceso. Si cualquiera puede volverse viral, ¿ha muerto la vieja diferencia entre el famoso y el resto, o solo se ha vuelto más cruel?

Es que ser famoso hoy día es cuantitativo: a más retorno en la inversión, en clics, en taquilla, en prensa o en anuncios, más famoso, seas deportista, albañil o cocinero. Hace años se llegaba por otros medios más costosos y hoy día, aunque sea muy duro, hay más métodos para llegar a la fama aunque esta sea efímera, los quince minutos de Warhol. Quizás esta volatilidad albergue la principal crueldad para aquellos pobrecitos que crean que les durará toda la vida.

En este turbocapitalismo en el que el famoso y su público se autoexplotan con parecidos ritmos. ¿qué quedará para la eternidad? ¿dónde nos queda la gloria?

Es muy complicado decir esto de forma contundente pero como hoy nada se construye de cara al futuro, no hay gloria. La gloria no sólo se plantea con el futuro sino con algo más allá: la trascendencia tras la muerte. Si el mundo actual se define porque ha dado el futuro por perdido, ya no te digo la trascendencia: ¡si algo tan inocente como la Agenda 2030 provoca espasmos en parte de la población! Veremos qué ejemplos individuales pueden quedar para la historia pero el frenesí del turbocapitalismo complica todo porque se elimina el largo plazo y, con él, el pensamiento o la creatividad reposada.

¿Es al final el famoso el más explotado de esta industria?

No quiero desmerecer el trabajo de agentes, publicistas, maquilladores o jefes de prensa, pero creo que sí. La industria de la fama trata de sacar del famoso todo lo posible, y rápido. Es su tarea titánica, en especial de aquellos famosos por dedicarse a la política o el arte, domar las exigencias apuradas de los demás y de su propio equipo y no plegarse.

Su distinción entre «intimidad verdadera» y «verdadera intimidad» es de las cosas más reveladoras del libro. Explícasela a nuestros lectores

Es esencial. Uso aquí el ejemplo de niños famosos. La intimidad verdadera sería la que cualquier niño vive en su casa: exigencias, horarios, aburrimiento, diversión acotada… En cambio, los niños famosos se ven obligados a combinar esta anterior con la verdadera intimidad, que es la que viven en su día a día porque se dedican a ella, ya que el público les exige autenticidad. Una muestra: los chiquillos que hacen vídeos de youtube con sus padres, enseñando el unboxing de juguetes, construyen una intimidad donde siempre hay alegría, sorpresa, frenesí, no hay horarios exigentes ni frustraciones, se debe a una masa de desconocidos que clican o no y está patrocinada por marcas comerciales que les mandan juguetes sin parar. Esos pequeños encuentran un dilema fácil de resolver si no hay adultos responsables a su lado: es mucho más atractiva la verdadera intimidad. Con menores, esa decisión de sacrificar una intimidad por otra, construida con un entorno empresarial, siempre acaba mal. En el libro doy muchísimos más ejemplos en otras etapas de la vida, pero en esta es muy clara.

Habla de la vejez del famoso como juicio público, del cuerpo como marca donde cada arruga cotiza. ¿Es esta fama especialmente cruel con quien envejece a la vista de todos?

En una sociedad donde se glorifica la juventud es infinitamente más cruel. Y eso está alimentado con la colaboración del público: "Qué fue de…", "Mira cómo está…". El otro día Parada, portavoz de la audiencia, dijo en el programa de Sonsoles que Inma del Moral, que volvió un día a la tele, debería ponerse bótox en la frente. Es sintomático de cuánta gente se identifica con las palabras de Parada, que parece que está frontalizado, el pobre. Y siempre se le exige más a las mujeres.

Es duro con la «fama con causa»: dices que puede despolitizar la injusticia y funcionar como el marketing social del personaje. ¿Cuándo un famoso comprometido ayuda de verdad y cuándo solo se lava la cara?

No creo que sea tan duro. Aclaro que hay famosos que ayudan a visibilizar causas porque, aunque sean una parte esencial de la sociedad de hiperconsumo, pueden utilizar esas mismas herramientas para defender causas. Es tan compleja tu pregunta que no creo que en el capítulo llegue a una conclusión única. Pero sí me gusta avisar que sin la intervención de expertos, el Estado o la política, las reacciones de un famoso ante una injusticia son, como mínimo, espúreas, de caridad, cuando no son en busca de su propio beneficio, a pesar de que el famoso pueda ser inconsciente de esto.

Defiende al fan frente a su demonización y habla del vínculo como compañía real, sobre todo en la soledad juvenil. ¿Dónde está la línea entre una comunidad que sostiene y un consumo que devora?

Yo creo que, en general, los fans, los hinchas o los seguidores no hipotecan su casa o se quitan de comer por comprar cosas de sus ídolos. Luego ya podemos entrar en casos concretos. Eso sí, les puede instalar en un consumo continuado y en una competición capitalista con otros fans, pero en nuestra sociedad esa dinámica la incita hasta el hijo del porquero. Lo que destaco de los fans es que, saltándose esas demandas, crean verdaderas comunidades donde muchos completan un cierto sentido a su vida con otros fans con sus mismos intereses y se ayudan. Como está ocurriendo con el fenómeno de farmear el aura, me parece de viejos casposos y cutres demonizar al fan.

Si dentro de cincuenta años alguien nos juzgara por a quién hicimos famoso, ¿qué pensaría de nosotros?

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Que somos hijos de nuestro tiempo, como el resto de generaciones. De vez en cuando, al juzgarnos con demasiada saña, me pongo "Try a little tenderness" de Otis Redding y me relajo.