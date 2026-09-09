Cultura destina 31,6 millones de euros a las artes escénicas hasta 2029, la mayor inversión de su historia

El Departament de Cultura de la Generalitat destinará 31,6 millones de euros a las ayudas plurianuales para el desarrollo y la producción de artes escénicas durante el periodo 2026-2029, la mayor dotación de la historia de estas líneas de apoyo al sector del teatro, la danza y el circo en Catalunya. El programa, gestionado por el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), tiene como objetivo reforzar la estabilidad, la profesionalización y la capacidad creativa de las empresas del sector. Desde su puesta en marcha en 2014, el modelo de ayudas plurianuales se ha consolidado como una herramienta estratégica para favorecer la planificación a largo plazo y la producción de nuevos espectáculos.

La nueva convocatoria supone un incremento del 66% respecto al periodo 2023-2026 y un crecimiento acumulado del 184% frente a la primera convocatoria, correspondiente a los años 2014-2017, cuando la dotación era de 11,1 millones de euros. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha calificado la iniciativa como una «apuesta histórica por las artes escénicas» y ha destacado que se trata de una «muy buena noticia para el sector». Según ha señalado, el incremento presupuestario permitirá a las compañías contar con una mayor estabilidad, planificar sus proyectos con más seguridad, asumir nuevos retos creativos y aumentar tanto la calidad como la ambición artística de sus producciones.

Más empresas beneficiarias y más producciones

El impacto del programa no se limita al aumento de la dotación económica. Entre 2014 y 2029, el número de beneficiarios habrá pasado de 30 a 103, lo que supone un incremento del 243%. Paralelamente, las producciones que cuentan con apoyo estable crecerán un 106%, desde las 137 iniciales hasta una previsión de 282 espectáculos. Antes de la puesta en marcha del actual sistema de ayudas, en 2014, únicamente 21 compañías contaban con apoyo trienal del Departamento de Cultura. El crecimiento del programa ha ido acompañado de un aumento de los recursos destinados a consolidar las estructuras empresariales de los beneficiarios y a impulsar la producción de espectáculos de teatro, danza y circo. También se ha incrementado la inversión media destinada a las estructuras empresariales y el presupuesto medio de producción de los montajes.

Un modelo de apoyo a largo plazo

El sistema de ayudas plurianuales 2026-2029 se articula en seis líneas complementarias. Tres de ellas contemplan subvenciones de hasta el 50% de los gastos de desarrollo y estructura de las empresas beneficiarias de teatro, danza y circo. Las otras tres líneas ofrecen ayudas de hasta el 45% de la inversión en producción de los espectáculos durante todo el periodo 2026-2029 para las compañías y empresas beneficiarias de las líneas de desarrollo. El modelo pretende respaldar tanto la continuidad y consolidación de compañías, productoras y salas como la creación de nuevos espectáculos.

Las ayudas se distribuyen, además, en tres tipologías en función de distintos criterios, entre ellos la estrategia empresarial, la estructura de inversión y los costes de producción. De esta manera, el apoyo se adapta al grado de madurez empresarial y a la capacidad productiva de cada beneficiario. La evolución del programa ha permitido que numerosas empresas crezcan y aumenten tanto su estructura como el número y la dimensión de sus producciones.

El teatro concentra la mayor parte de los recursos

El sector teatral es el principal beneficiario del programa. La dotación destinada al teatro alcanza los 25 millones de euros para el periodo 2026-2029, frente a los 11,1 millones del periodo 2014-2017, lo que representa un incremento del 124%. El número de compañías, salas y productoras con apoyo plurianual también aumenta de forma significativa: pasa de 30 a 62 en el mismo periodo. De ellas, 18 se incorporan por primera vez al sistema en la convocatoria 2026-2029. Los datos muestran asimismo una mejora de la capacidad productiva de las salas, productoras y compañías privadas de teatro.

La danza multiplica por cuatro los recursos en una década

La danza es otro de los ámbitos que registra una evolución más destacada. La dotación económica pasa de 1,08 millones de euros en el periodo 2016-2018, el primero en el que se convocaron estas ayudas, a 4,72 millones de euros en 2026-2029. El incremento alcanza así el 337%. El número de compañías beneficiarias aumenta de 8 a 28, un 250% más que en la primera convocatoria. Las producciones con apoyo estable pasan, por su parte, de 8 a una previsión de 50 espectáculos, lo que supone un crecimiento del 525%. Según el Departament de Cultura, esta evolución ha contribuido a consolidar un mayor número de compañías y a favorecer la aparición de proyectos de mayor dimensión artística y económica.

El circo consolida su crecimiento

En el ámbito del circo, la dotación destinada a las ayudas plurianuales se ha multiplicado por más de cuatro. Ha pasado de 418.500 euros en la convocatoria 2016-2018 a 1,86 millones de euros en 2026-2029, un incremento del 345%. El número de compañías beneficiarias ha aumentado un 160%, mientras que las producciones respaldadas han crecido un 220% durante el mismo periodo. Los datos reflejan la consolidación de un sector que, hasta hace una década, no disponía de una herramienta de apoyo estable de estas características.

Un impulso a la profesionalización del sector

La progresión de categoría de una parte de los beneficiarios pone de manifiesto, según Cultura, la consolidación de sus proyectos y estructuras profesionales. En concreto, el 32% de los beneficiarios de teatro, el 57% de los de danza y el 17% de los de circo que repiten apoyo en el periodo 2026-2029 han accedido a categorías superiores a lo largo de las distintas convocatorias.

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La consolidación del modelo plurianual también ha tenido un impacto directo en las estructuras empresariales del sector. Disponer de un marco de financiación estable durante varios años facilita la contratación, la planificación artística, el desarrollo de públicos y la internacionalización de las compañías. Con la convocatoria 2026-2029, el ICEC refuerza así un modelo de apoyo destinado a impulsar el crecimiento de las empresas culturales catalanas y a fortalecer la capacidad creativa del conjunto de las artes escénicas de Cataluña.