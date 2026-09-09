Cinco horas con Borges en un documental sobre el escritor: "En su obra convive lo áurico con lo que es casi basura"

Cinco horas y media con Borges en Venecia: Mariano Llinás envuelve al poeta en preguntas

Cinco horas y media frente a la pantalla para recorrer la vida del gran Jorge Luis Borges. Esa es la propuesta que el cineasta argentino Mariano Llinás ha llevado este martes al Festival de Venecia, una gran y extensa biografía del poeta en la que, sobre todo, lo arropa entre preguntas para revelarlo. "Lo bueno que tiene la película para los 'borgianos' es que aporta incertezas. Durante mucho tiempo se ha trabajado con muchas certezas respecto a Borges y esta obra tiene el mérito de deshacer algunas y de descubrir otras nuevas", explica a EFE el cineasta.

Llinás, integrante del colectivo 'El Pampero', ha regresado a la Mostra con un documental de título cristalino -'Biografía de Jorge Luis Borges'- con la intención de descifrar la figura de uno de los grandes de la historia de la literatura, el autor de 'El Aleph'. El proyecto surgió después de que una fundación neoyorkina dueña de una importante colección de documentos de Borges le contactara para grabarlos. Sin embargo el cineasta optó por "desobedecer" y lanzarse al rodaje de un enorme documental de -la friolera- de 330 minutos, es decir, cinco horas y media. "Hay que decir que no es una película producida, sino que es la historia de una desobediencia. Podíamos decir que de un trabajo mal hecho", resume el cineasta, sin abandonar su tono sarcástico.

Llinás, lector de Borges desde que en su juventud cayera en sus manos la 'Historia universal de la infamia' (1935), recorre con su cámara la Ginebra en la que el maestro vivió su adolescencia y sus últimos años, vuela a la Buenos Aires de su vida y husmea en los documentos, dibujos, correspondencia y objetos que dejó en vida, pero también entre papelajos, facturas o cuentas. Porque, a su parecer, lo realmente 'borgiano' es la conjunción de temas importantes y baladís. "En su obra convive lo extremadamente áurico con lo mínimo, con lo que es casi basura", afirma Llinás.

En el documental, la silueta del poeta está delimitada por las dudas: ¿Qué queda por saber de su relación con Macedonio Fernández? ¿Qué le llevaba a revisar tan frecuentemente sus escritos? ¿Cómo vivió su ceguera?... O ¿por qué cortó a la mitad aquel ejemplar de 'Inquisiciones' (1925), su primera prosa?. "Creo que la película llena a Borges de preguntas que en algunos casos existían antes y en otros tal vez son nuevas, o al menos yo no he leído antes. Es una biografía para rodearle de ignorancia y de cosas que no sabemos sobre él", sostiene el cineasta. Alegando, acto seguido, que "no hay nada peor que una biografía que pretende dar respuestas".

Por otro lado, Llinás resta importancia al tema de la larguísima duración de su documental. ¿Por qué extenderse tanto? Su respuesta sale a bocajarro: "Yo puse una secuencia detrás de otra y el resultado fue esa duración", ríe, dando muestras de un humor que tampoco esconde durante su narración de su película. La cinta ha sido presentada fuera de concurso en el Festival de Venecia, certamen que el cineasta y 'El Pampero' conocen muy bien. En sus salas estrenaron la exitosa 'Argentina, 1985' (2022), de la que fue guionista, o el corto 'Trenque Lauquen' (2022), de Laura Citarella.

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Con su biografía de Borges ya en las salas venecianas, Llinás se reconoce sorprendido por el entusiasmo con el que ha sido recibido... porque es cierto que el documental ha gustado mundo. "Yo nunca vi una recepción así, he ido a muchos festivales porque tengo una experiencia y nunca habíamos tenido una recepción con la calidez que vi en la sala, la alegría conjunta que tenían los espectadores. Todo el mundo estaba de fiesta", celebra.