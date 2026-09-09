Burning Man 2026: los problemas en el transporte frenan el indulto del Correfoc de Dani Nebot en EEUU

La escultura del diseñador valenciano Dani Nebot y el arquitecto Miguel Arraiz ha sobrevivido finalmente al fuego del Burning Man. El 'Correfoc' no ha sido destruido por el fuego, tal como mandan los principios del festival Burning Man para todas las esculturas efímeras que se instalan durante una semana en el desierto de Black Rock City del estado de Nevada. La intención de la organización ha sido indultarlo y que pase a formar parte del archivo del festival, pero no es una decisión definitiva hasta que no se solucionen las dificultades para transportar por carretera una estructura de estas dimensiones -8 metros de algo y 2,5 toneladas de peso- que, por ahora, no la hay. De no encontrar forma de trasladarlo, tendrá que ser destruido.

Este martes había sido imposible transportar la figura de una sola vez, por lo que se ha procedido a su desmontaje una vez ha concluido el festival. Por el 'Correfoc' han pasado miles de personas en la última semana, siendo uno de los puntos de referencia de esta edición. Incluso desafiando la meteorología, como reconoce Nebot: "Todos los días han sido con viento y tormentas de arena, también con lluvia, por lo que se convirtió en un lodazal", explica el Premio Nacional del Diseño. La situación llegó a dificultar incluso las comunicaciones del equipo, al no disponer de cobertura, y obligó a trasladar a Nebot y Arraiz en un vehículo de la organización para que pudieran llegar a la fiesta final del 'Correfoc'.

La despedida de la instalación se produjo en una gran celebración de fuego, música y danza, con miles de asistentes y música de Rampa y Keinemusik en lo que fuer "un espectáculo impresionante", resume Nebot. Durante el festival, los visitantes hicieron cola cada día para fotografiarse en el interior de la estructura, que evocaba desde el desierto de Nevada los tradicionales rituales mediterráneos vinculados al fuego.

El Correfoc de Dani Nebot en el fetival Burning Man, con gente en su interior. / DN

Ahora comienza una fase mucho menos espectacular, pero decisiva para el futuro de la obra, ya que Nebot está ya en Los Ángeles "a la espera de solucionar las dificultades de transporte y, sobre todo, de valorar en detalle la actuación necesaria para garantizar un mantenimiento adecuado de la escultura a lo largo del tiempo", explica Nebot. El diseñador advierte de que el 'Correfoc' fue concebido desde el principio como una obra efímera y que sus materiales y acabados no fueron planteados para una conservación prolongada dentro del archivo de Burning Man.

Convertirla ahora en una escultura permanente exige, por tanto, una intervención específica sobre la pieza, "una compleja actuación que afecta a materiales, ensambles y, sobre todo, acabados, para garantizar un envejecimiento digno de la obra", señala Nebot.

El Correfoc de Dani Nebot en el festival de Burning Man de Nevada. / DN

La posibilidad de conservar el 'Correfoc' abre así una segunda vida para una instalación que nació con vocación de desaparecer después del Burning Man, consumido por las llamas que caracterizan a este festival. La organización cuenta con un amplio archivo de las obras que han pasado por Black Rock City y ha llevado también piezas vinculadas a Burning Man a museos y otros espacios fuera del desierto, aunque la filosofía del festival sigue siendo esencialmente efímera, tanto a nivel artístico con las instalaciones creadas adhoc como el resto de infraestructura que se levanta para dar cobijo a miles de personas en el desierto.

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El 'Correfoc' llegó al desierto de Nevada después de viajar desde València en un contenedor de mercancías hasta el puerto de Oakland y, posteriormente, en camión hasta Black Rock City. Ahora, paradójicamente, el mismo reto logístico que permitió llevarlo hasta el festival puede ser el principal obstáculo para conseguir que la escultura tenga una vida más allá del Burning Man. Por el momento, la pieza queda desmontada y a la espera de una decisión; si el el transporte y las actuaciones necesarias para garantizar su conservación resultan viables, el 'Correfoc' tendrá una segunda vida lejos del desierto. Si no, su destino será el que estaba previsto desde el principio para las grandes estructuras del festival: desaparecer.