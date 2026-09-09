Billie Eilish debutará en el cine como protagonista de 'La campana de cristal' de Sylvia Plath

La cantante Billie Eilish debutará en el cine como protagonista de la adaptación de 'La campana de cristal' de Sylvia Plath. La película, ha adelantado Variety, está dirigida por Sarah Polley y también contará en el reparto con Carey Mulligan, Danielle Deadwyler, Ike Barinholtz, Connor Storrie, Dylan Hawco, Lili Taylor, Ella Beatty y Maggie Kuntz.

Eilish, artista ganadora de dos premios Óscar por canciones que han sonado en películas, debuta como actriz de cine interpretando a Esther Greenwood, la protagonista de la novela clásica de Sylvia Plath. La historia semiautobiográfica de Plath sigue a una joven aspirante a escritora que consigue unas prácticas en una revista de Nueva York y narra sus luchas con la ambición, la identidad y la salud mental en medio de las asfixiantes expectativas sociales impuestas a las mujeres en la década de 1950.

Greenwood es una joven brillante que consigue una oportunidad para trabajar en Nueva York, pero que, en lugar de sentirse feliz, empieza a experimentar ansiedad, vacío y una profunda sensación de no encajar. Al regresar a casa, su estado empeora y atraviesa una grave crisis de salud mental. La campana de cristal a la que alude el título representa la sensación de estar atrapada y aislada del mundo, como si Esther pudiera ver lo que ocurre a su alrededor pero no pudiera participar plenamente en ello. La novela también critica la obligación de elegir entre una carrera profesional y una vida tradicional como esposa y madre de la época.

La novela tiene un fuerte carácter autobiográfico. Al igual que Esther Greenwood, Plath fue una joven muy brillante que estudió en Estados Unidos, consiguió una beca para trabajar en una revista en Nueva York y sufrió una grave crisis de salud mental y depresión. Además, Plath recibió tratamiento psiquiátrico y pasó por una hospitalización, dos experiencias que también aparecen reflejadas en la novela. La novela se publicó en 1963, poco antes de la muerte de Plath por suicidio.

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Billie Eilish publicó en 2024 su tercer álbum, 'Hit Me Hard and Soft', realizado junto a su hermano Finneas. El disco recibió muy buenas críticas y contiene hits como 'Birds of a Feather'. Recibió varias nominaciones a los Grammy, incluyendo Álbum del Año, y 'Birds of a Feather' fue nominada a Grabación y Canción del Año. En febrero ganó el Grammy (el tercero de su carrera) a Canción del Año por 'Wildflower'. En mayo se estrenó 'Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)', una película en 3D sobre su gira mundial codirigida junto a James Cameron.