La actriz Cristina Genebat debuta como novelista con 'Sorra': "Cuesta creer que haya discursos tan retrógrados entre gente tan joven"

Acostumbrada como está a las apreturas de los montajes teatrales, a decidir por dónde meter la tijera a 'La trena' o cómo releer a Chéjov, a Cristina Genebat (Barcelona, 1976) el cuerpo le pedía barra libre de ambición, superávit de recursos y palabras. "Cuando escribes para el teatro siempre tienes una producción detrás, lo que quiere decir que no puedes hacer más de cuatro personajes; o que si los haces los actores tendrán que doblar personaje y no pueden coincidir… Todo esto lo he vivido muchas veces y quería un día hacer una novela para que pasara lo que me diera la gana", explica ahora que el día ha llegado y, además de como actriz, directora y traductora de libros como 'La importància de ser Frank’, de Oscar Wilde, e 'Incendis', de Wajdi Mouawad, puede presentarse también como novelista.

Por dinero, bromea, no será. "Te ganas mejor la vida, al menos yo, dedicándote al teatro, así que seguramente tiene que ver con haber traducido a mucha gente y haber disfrutado mucho de la escritura, de buscar la palabra. Me hace muy feliz y, al mismo tiempo, es muy terapéutico”, reconoce Genebat durante la puesta de largo de 'Sorra' (La Magrana), obra con la que ganó el pasado mes de marzo el primer Premi Lo Somni y en la que, resumiendo mucho, intenta apresar "todas las vidas que hay en una vida" a través de tres personajes femeninos: una niña de 12 años sacudida por primera vez por el amor y la pérdida; una bailarina de 23 que sufre una grave lesión; y una escritora de 47 que atraviesa una crisis de pareja. Tres edades y otros tantos momentos estelares de la humanidad para reflexionar sobre el deseo, el paso del tiempo y la memoria. "Quería hablar de la fantasía, de lo que hay de real en lo recordado y lo vivido", apunta.

Escritas y reescritas en voz alta, saboreando diálogos y descripciones para que el lector las perciba como reales y cercanas, las tres voces de 'Sorra' representan, explica la autora, la infancia sin filtros, la juventud fogosa y la madurez reflexiva. "Va cambiando el estilo, la manera de narrar. Cuanto más mayores, más subordinadas utilizan, lo que viene a ser una metáfora de cómo nos complicamos la vida. Quizá la más mayor es quien más filosofa sobre su vida y sobre lo que es llegar a la edad de la invisibilidad. Porque un día pasa: te vuelves invisible y cambia tu manera de estar el mundo. También te haces más sabia, algo que el mundo patriarcal en el que vivimos no sabe valorar del todo. Una mujer mayor es una gran consejera", reflexiona.

La actriz y dramaturga Cristina Genebat / Marc Asensio Clupes

El reto de envejecer

No esconde Genebat que por ahí anda también, proyectado entre sus personajes, su propio vértigo ante la idea de hacerse mayor. "Siendo actriz es algo que está muy presente. Es una barbaridad cómo se nos obliga a focalizarnos en el aspecto físico", desliza. Envejecer, suspira, "es muy complicado". Pero también algo "maravilloso". "Al final, por mucho que hagas la edad que tienes no la cambiarás", subraya.

Tirando de ese hilo, la debutante conecta tres vidas de generaciones aparentemente diferentes y acaba reflexionando sobre avances sociales y conquistas femeninas. "Ser mujer no es tan difícil como hace 40 años. No somos nuestras madres ni nuestras hijas son nosotras, pero a ver qué pasa, porque las cosas van hacia atrás de una manera vertiginosa —asegura—. Querría pensar que las cosas han mejorado, pero están pasando últimamente unas barbaridades y veo tanta gente joven tan facha que me da un poco de miedo".

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Como a Alicia Giménez Bartlett, también a Genebat le preocupa el auge de la extrema derecha y la irrupción de discursos cada vez más reaccionarios entre gente cada vez más joven. "Espero que sepamos seguir yendo hacia adelante, pero a veces las cosas se tuercen y van hacia un sitio que solo cinco años antes parecía impensable. Cuesta creer que haya discursos tan retrógrados entre gente tan joven", lamenta. Contra eso, propone luchar por la cultura y la educación y plantar cara al algoritmo. "Es muy importante que reflexionemos sobre el mundo en el que vivimos y qué le estamos dejando a los jóvenes", defiende.